Пора затягивать пояса. Что подорожает в Кирове в 2019 году?

Еще несколько месяцев назад одним из самых популярных интернет-запросов стал «что подорожает?». Неудивительно: в 2018 году кировчане уже ощутили на себе рост цен на бензин и продукты питания, а в следующем году нас ждет целая череда повышений цен, тарифов и ставок.

«Приятные» сюрпризы для жителей региона уже готовят ресурсники. К ним могут присоединиться торговые сети, туроператоры и автошколы. «Комсомолка» рассказывает, когда кировчане затянут пояса и почему придется это сделать.

ПОРА ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР…

«Мусорной реформы» не миноватьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 января 2019 года в Кировской области вступает в силу новая схема обращения с отходами. Справедливости ради отметим, что «пилотный» запуск схемы пройдет за несколько дней до Нового года: власти хотят убедиться, что в разгар праздников жителей не будет ждать мусорный коллапс.

Схема проста: компания-оператор собирает мусор, вывозит его на новый полигон, построенный в Слободском районе, и занимается его захоронением. На все про все уйдет «не более» 143 рублей 30 копеек - именно такие цифры привел руководитель региональной службы по тарифам Максим Михайлов.

Если тариф утвердят в сегодняшнем виде, то в I полугодии 2019 года в Кирове за мусор придется платить 137,06 руб. с человека, в Кирово-Чепецке – 136,51 руб., в области - 114,75 руб. В I полугодии эти цифры увеличатся до 143,30 руб., 136,51 руб. и 119,96 руб. соответственно.

Причем ни власти, ни компания-оператор не могут ответить на банальные вопросы кировчан: что делать, если я сжигаю весь мусор в печи; почему я, уезжая на дачу, должен одновременно платить и за мусор, якобы собираемый в квартире?

В ближайшее время, надеемся, эти вопросы смогут проясниться.

… И ЗА РЕМОНТ ПРОГНИВШИХ ТРУБ…

Придется платить и за ремонт трубФото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальные сети Кирова изношены от слова «совсем» - пора их латать, ремонтировать и перекладывать. На чьи деньги? Само собой, на деньги горожан!

Этот процесс будет назван красивым заграничным словом «концессия». Суть вот в чем: компания «Т Плюс» возьмет на себя всю ответственность за ремонт труб, а заодно - и массу денег, собранных с кировчан. На то, чтобы привести прогнившие трубы в нормативное состояние и снизить количество аварий на них, у «Т Плюс» будет целых 35 лет.

Глава администрации города Илья Шульгин уже заверил, что рост тарифа составит не более 4,5% (при максимально дозволенных 5,6%). Мол, брать больше - кощунство.

- Это наша принципиальная позиция, и мы пойдем на заключение концессионного соглашения только с таким условием, - заявил Шульгин. - При этом и городские, и региональные власти будут следить за процессом.

Заключить концессию планируют уже весной 2019 года - это позволит отремонтировать хоть что-то уже к следующему отопительному сезону.

… И ЗА КАПРЕМОНТ…

За капитальный ремонт в следующем году тоже придется платить большеФото: Алексей БУЛАТОВ

Фонд капитального ремонта не смог потратить 2 миллиарда 300 миллионов рублей, собранных с жителей региона. Такие цифры были озвучены на одном из ноябрьских заседаний Заксобрания Кировской области. На большую часть этой суммы, правда, будут «капиталить» дома в 2019 году, однако факт остается фактом: деньги с кировчан собираются просто так, не для того, чтобы тратить их на ремонт и благоустройство.

Тем временем, с января жители региона будут отчислять в Фонд капремонта по 8 рублей и 70 копеек (на 40 копеек больше, чем прежде). Рост тарифа кажется небольшим, но эти деньги будут взиматься с одного квадратного метра жилья. Вопросов «зачем» и «почему» у владельцев «трешек» и квартир с большим метражом явно прибавится.

… ЗА ВСЕ И СРАЗУ!

Из-за роста цен на бензин кировчанам станет дороже обходиться обучение в автошколеФото: Алексей БУЛАТОВ

Соцсети уже гремят фотографиями из супермаркетов. Так, в магазинах одной крупной торговой сети кировчанам предлагают купить 15 яиц за 89 рублей. При этом продавцы подчеркивают, что товар они отдают с огромной скидкой - на самом деле, эти яйца стоят свыше 150 рублей.

Конечно, это единичный случай. Однако, если вспомнить цены на продукты в начале 2018 года и сегодня, нетрудно заметить их рост. Хлеб, молоко, мясо, фрукты и овощи, равно как и непродовольственные товары, продолжают дорожать.

Здесь напомним лишь об одном: в Кировской области, как и во всей России, могут поднять «табачные» акцизы и ввести экологический сбор. Первая мера приведет к росту цен на сигареты до 10%, а вторая - к подорожанию на несколько рублей всего, что упаковано в пластик и полиэтилен. А это как раз-таки молоко и молочные продукты, нарезанные сыр и колбаса и многие другие товары.

Не стоит забывать и о слухах, активно обсуждаемых в СМИ и соцсетях. Подорожание бензина, а также общий рост цен и тарифов могут вынудить автошколы поднять свои расценки, как минимум, на 10%. Причем сделать это могут неофициально, лишь объявив ученикам о том, что на ГСМ при работе с инструктором теперь требуется гораздо больше денег…

Также, по слухам, кировчане могут лишиться и отдыха в Турции: цены на лето 2019 года в Анталии уже подскочили почти на 20%. Отели в остальных направлениях пока что не столь активно поднимают расценки, однако здесь мы, к несчастью, ни от чего не застрахованы. Да и билеты на курорт и обратно становятся все дороже… Возможно, вятский внутренний туризм ожидает нешуточный «бум».