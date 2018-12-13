Путешествие на родину матрешки: Нолинск - музей под открытым небом

Впереди длинные рождественские каникулы. Для наших читателей мы подготовили серию публикаций – куда можно съездить с семьей и друзьями и какие посмотреть достопримечательности. Первый город, о котором расскажем – Нолинск – старинный купеческий, с богатой историей. Некоторые достопримечательности вы сможете посмотреть сами, но, безусловно, лучше проехать по городу с экскурсоводом. Организовать тур по городу вам помогут в Краеведческом музее.

ПОДЗЕМНЫЕ ХОДЫ

В центре города сохранилась купеческая архитектура XIX века:

- дом солевого магната – купца Евлампия Нелюбина (сейчас библиотека);

- усадьба купца Якова Злобина (в советское время здесь размещался НКВД, сейчас – детский сад);

- дом Ольги Чирковой (сейчас жилое здание);

- усадьба купца Сергея Половникова, который занимался кожевенным производством (сейчас Дом детского творчества).

Есть сведения, что все купеческие дома были соединены между собой подземными ходами. До сей поры ходы не исследованы, местами завалены. Также система подземных ходов существовала между Николаевским собором (памятник федерального значения) и Духовным училищем.

Фото: nolinsk.com

ДОМ-МУЗЕЙ МОЛОТОВА

В этом доме прошли детские годы будущего министра иностранных дел и главы советского Правительства. Вячеслав Молотов (настоящая фамилия Скрябин) родился в слободе Кукарке, ныне городе Советске. В шесть лет вместе с семьей переехал в Нолинск. Тогда вряд ли мог кто-либо предположить, что через несколько десятков лет Нолинск будет переименован в его честь. В 2005 году потомки Молотова выкупили полуразрушенный дом деда и сделали в нем капитальный ремонт. Окончательная реставрация дома-музея была завершена в 2006 году. Вместо грязных стен, пустующих комнат и выбитых окон появились красивые, украшенные предметами старины музейные помещения, мемориальные комнаты с личными вещами и редкими фотографиями, отреставрированная мебель.

Адрес: г. Нолинск, ул. Спартака, 13

Тел.: (83368) 2-28-85.

Фото: nolinsk.com

Экспозиция благотворительная - сюда могут бесплатно попасть все желающие.

Музей работает по пятницам и воскресеньям.

ДОМ СГОРЕВШИХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

Фото: nolinsk.com

Во время Гражданской войны 16 августа 1918 года Нолинск заняли участники антисоветского Степановского мятежа. Военком Вихарев и 17 красноармейцев сопротивляться «белым» не смогли и забаррикадировались в здании Духовного училища. Сутки они держали оборону. Бой закончился тем, что степановцы смогли залить одно из помещений большого кирпичного здания керосином и подожгли его. 17 красноармейцев погибли в бою. Комиссар Вихарев был схвачен и казнен. С тех пор здание получило название «Дом сгоревших красноармейцев». Во дворе школы № 2 стоит обелиск. Рядом - памятник жертвам сталинских репрессий.

Адрес: ул. Федосеева, д.2

Фото: nolinsk.com

«МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ»

Внутри есть экспозиции:

- купеческая комната;

- история радиотехники;

- крестьянская изба;

- комната боевой славы;

- Музей матрешки;

- Музей пряника и лимонада.

Стоимость экскурсий:

- по музею – 100 руб./чел.;

- на автобусе по городу – 70 рублей;

- мастер-класс по изготовлению матрешки – 160 рублей;

- дегустация пряников и лимонада – 50 рублей.

Адрес: г. Нолинск, ул. Ленина, 30

Тел.: 8(83368) 2-11-82.

КСТАТИ

Многопредметную матрешку, являющуюся «брендом» Кировской области можно приобрести в магазине ЗАО «Вятский сувенир», открытом при одноименной фабрике по выпуску сувенирных изделий.

Адрес: г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, 21

Фото: nolinsk.com

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Адрес: г. Нолинск, ул. Ленина, 22.

Телефон: 8(83368) 2-10-69.

Режим работы: круглосуточно, без обеда.

Номерной фонд: номеров - 5, количество мест - 16.

Стоимость услуг: 480-900 рублей в сутки.

ГДЕ ПОКУШАТЬ

1. Кафе «Диалог»

Адрес: г.Нолинск, ул.Федосеева, 35.

Телефон: 8(83368) 2-50-07

2. Кафе «Кругозор»

Адрес: г. Нолинск, ул.Первомайская, 26.

Телефон: 8(83368) 2-10-45.

3. Пельменная

Адрес: г.Нолинск, ул.Ленина, 32.

Телефон: 8(83368) 2-18-51

4. Трактир

Адрес: г.Нолинск, ул.Пригородная, 35.

Телефон: 8(83368) 2-10-43.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Расстояние от Кирова до Нолинска по трассе составляет 139 км. Добраться можно на автобусе с автовокзала (стоимость билета от 200 рублей). Или на машине: маршрут проходит через Кстинино, Глушиху, Дресвяново, Бурмакино, Кумены, Дворище, Суну, Кырчаны, Перевоз (автодорога 33Р-002).