На градсовете раскритиковали возможность возведения небоскреба на берегу Вятки

Сегодня на градостроительном совете в городской администрации обсудили застройку улицы Заводской, в районе бизнес-центра «Кристалл».

ЗАВОДЫ ГОРОДУ НЕ НУЖНЫ, А РАЗВЛЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ

Архитектор Константин Павлов презентовал проект застройки района. В ближайшие 20 лет район из промышленной зоны должен «переквалифицироваться» в рекреационную. - Все развитие территории пойдет в сторону реновации промышленной зоны, потому что нельзя жить в таком городе, где основная прибрежная часть занята предприятиями, которые нарушают экологическую составляющую и портит ландшафт, - поделился своими мыслями Константин Геннадьевич.

ВЫСОТКИ НЕБЕЗОПАСНЫ

В самых ближайших планах архитекторов создать комплекс бизнес-центров «Вятка-сити», как это сделано в столице. Суть такая: продолжить возводить высотные здания близ «Кристалла». Следующим на очереди будет небоскреб высотой в 25 этажей. На протяжении нескольких лет сотрудники архитектурной мастерской были в поисках решений: внешний вид у здания менялся неоднократно. В итоге ни один из прежних вариантов так и не воплотили в жизнь. Сегодня на суд участников градостроительного совета был представлен очередной эскиз.

- Мы этот вопрос рассматривали еще три-четыре года назад, - отметил общественник Константин Ситчихин. - Тогда говорили о необходимости строительства дополнительного моста, так как строительство второй высотки создаст дополнительную транспортную нагрузку и перекроет все движение на улице Заводской.

При этом Ситчихин отметил, что не против самого здания, но вопрос с транспортом остается открытым.

КТО БУДЕТ ТУШИТЬ ПОЖАР?

У МЧС возник вопрос по обеспечению пожарной безопасности 25-этажного здания - в нашем городе нет пожарного подразделения, которое могло бы тушить возгорания выше 17 этажа. Константин Павлов заметил, что подобные вопросы не поднимаются на градсовете, это «технический вопрос», тем более в других городах строятся более высокие здания.

- Этот вопрос мы обсуждали, когда вводили в эксплуатацию ЖК «Алые паруса» (там 29 этажей. - Ред.) - вмешался в спор глава администрации Илья Шульгин.

Однако эмчеэсовцы не унимались: на чьи плечи ляжет ответственность за пожарную безопасность?

- На плечи МЧС, у нас есть такое ведомство! - напомнил Шульгин. - Одно из самых богатых в нашей стране. Если мы будем обсуждать, что у вас нет средств для пожаротушения выше 17 этажей, то такую технику необходимо приобрести. Почему в других городах строят высотные здания, а в Кирове этого делать нельзя? Решать вопрос будут на рабочей группе с представителями профильных ведомств.

НЕ СОШЛИСЬ ВО ВКУСАХ

Обсудив тему пожаров, на градсовете стали «перемывать кости» самому дизайн-проекту.

- На месте здания «Кристалла» можно было бы построить другое, - поделился своими предпочтениями Илья Шульгин. - Можно было бы понежнее отнестись к ландшафту.

Что касается будущего 25-этажного небоскреба, то Шульгин заметил, что над дизайном необходимо еще поработать: этот вариант выглядит несовременным и портит вид.

- У меня такое ощущение, что это здание просто «давит», было бы логично уходить от этих «свечек», - отметила глава города Елена Ковалева.

В результате было принято решение доработать проект и решить вопрос с коммуникациями, так как застройка потребует их переноса в обозримом будущем.