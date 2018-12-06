Общественники предлагают отложить «мусорную» реформу

Чем ближе конец года, тем более жаркими становятся споры о «мусорной» реформе. Помимо основного вопроса, который так и не могут решить чиновники, кто образует мусор (люди или квадратные метры), обнаруживаются новые «белые пятна».

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫКРУТАСЫ

На заседании рабочей группы по тарифам Общественной палаты Кировской области яблоку негде было упасть - всех интересовал один-единственный вопрос: «Сколько будем платить за мусор?» Для начала заметим: в правительстве обещали огласить окончательный тариф за вывоз мусора уже 4 декабря. До этого Региональная служба по тарифам называла конкретные расценки платы за человека: для Кирова - 140-143 рубля, для Кирово-Чепецка - 133-135 рублей и 117-120 рублей - для районов. Примечательно, что с человека плата будет взиматься с жителей сел, поселков, деревень, а с жителей областного центра и городских округов - с «квадрата». Казалось, что для установления тарифа остался лишь шаг, но вновь что-то не сложилось и «дату Х» вновь перенесли, при этом заверили, что все утвердят до 20 декабря. Арифметика расчета платы с «квадрата» будет предельно простой: шесть рублей (такой тариф с учетом НДС ориентировочно называют в правительстве) умножить на количество квадратных метров. Получается, семья из четырех человек, которая живет в «двушке» на 50 квадратных метров, отдаст 300 рублей. Стоит пояснить, что при расчете платы за такую же территорию министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин раньше называл другую цифру - 250 рублей. Где ошибка? Оказалось, что чиновник посчитал тариф без учета НДС. Вот и получилось, что вместо пяти будем платить шесть целковых. Но с оговоркой «ориентировочно», так как тариф все же не утвердили. Вопрос о том, что выгоднее для народа: платить с квадрата или человека - можно назвать тупиковым: кто-то действительно выиграет от того, что платить нужно с единицы площади, кто-то, наоборот, «попадет» на деньги. При любом раскладе будут недовольные. Тем не менее платить обязаны будут все.

Участники рабочей группы по тарифам при Общественной палате предлагают этот вопрос отложить до 2020 года и ввести повсеместную плату с человека. За год правительство посчитает норму накопления мусора для частных домов и установит для них отдельную плату. Еще одно пожелание общественников имеет более радикальный характер - отложить реформу, чтобы не обострять и без того напряженную ситуацию, связанную с увеличением НДС, которая повлечет неминуемый рост цен.

ЖИТЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ?

С 1 января закон обязывает владельцев предприятий торговли и общепита обзаводиться своими контейнерами. Заметим, что для Кирова такое ноу-хау может спровоцировать настоящую революцию в мусорной ситуации. Сейчас дело обстоит так: магазины особо не ломают голову над вопросом, куда девать мусор, - они его относят в контейнеры близлежащих жилых домов. В итоге мы получаем кучи мусора во дворах и недовольство со стороны местных жителей. Как пояснил руководитель АО «Куприт» Игорь Крысов, если до 1 января предприниматели не заключат договор с региональным оператором по вывозу ТКО, то их все равно обяжут платить за мусор, только расчеты будут начисляться по нормативу, то есть придется платить больше, чем положено. Если предприниматель не заплатит, то с ним будут разбираться в суде. К слову, сейчас мало кто идет на контакты с региональным оператором.

- В январе 90% бизнеса выйдет без договоров, - выразил свои опасения член Общественной палаты, участник рабочей группы по тарифам Андрей Березин. - Что волнует бизнес? Во-первых, тариф, рост затрат для бизнеса будет минимум 300%. Это сотни миллионов рублей, которые сейчас тратятся на зарплаты, налоги, покрывают уровень инфляции. Во-вторых, большинство контейнеров сейчас представлены операторами по вывозу мусора, а с 1 января их забирают. Бизнес должен купить собственные контейнеры, их стоимость на рынке - от 10 до 20 тыс. рублей. Сейчас в связи с реформой их нет в наличии. Единственный выход - покупать старые контейнеры. Я куплю эти контейнеры, но большинство - нет. И в январе будет «мусорный коллапс». Что касается недобросовестных предпринимателей: по нормам любой объект общепита и нестационарный торговый объект обязан иметь контейнер. А таковых меньше 3%. Это не контролирует никто. Четвертый момент - сроки. Для подготовки к работе по новой системе требуется 6 месяцев. У нас осталось три недели, а тарифа нет.

Директор «Куприта» заверил, что региональный оператор все-таки будет идти навстречу предпринимателям, которые возьмутся решить мусорную проблему.

НАЧИНАЕМ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Министр окружающей среды Кировской области Алла Албегова заметила, что с 1 января мусорная реформа только начинается и это не значит, что все проблемы, связанные с отходами решатся в мгновение ока. Мы лишь будем учиться жить по новым правилам. По прогнозам Аллы Викторовны, «шероховатости» реформы будут решаться в течение двух-трех лет и реальные результаты мы не увидим раньше этого срока.