В Кировской области 66 миллионов рублей на поддержку детей-сирот потратили с нарушениями

О социальной поддержке детей-сирот - одной из важнейших сфер жизни региона - говорят часто и много. Причем в последнее время обсуждаются лишь различные нарушения: так, дома для сирот строят быстро и в большом количестве, однако зачастую они оказываются непригодными для жилья.

«Комсомолка» уже не раз писала об этой и многих других «сиротских» проблемах Кировской области. Сегодня мы рассказываем о новых случаях нарушения прав детей-сирот в нашем регионе.

НЕ ХВАТИЛО 280 МИЛЛИОНОВ

Две недели назад прошло заседание коллегии Контрольно-счетной палаты (КСП) Кировской области. Аудиторы подвели итоги масштабной проверки: совместно с прокурорами они выяснили, как в 2016-2018 годах тратились деньги, выделенные на соцподдержку детей-сирот.

Всего за это время в регионе потратили почти 3,3 миллиарда рублей по госпрограмме «Развитие образования» в 2014-2020 годах». Из них всего 132 миллиона рублей было выделено из федерального бюджета, остальные деньги дала областная казна.

Потратить, кстати, должны были на 280 миллионов больше, но за девять месяцев 2018 года бюджет программы успели значительно сократить. С одной стороны, по объективным причинам: немало сирот поступило в вузы и отправилось на военную службу. Однако из-за того, что денежный поток «урезали», 18 детей-сирот в Верхнекамске, Даровском, Слободском и Кирово-Чепецке вовремя свои квартиры не получили.

Номера квартир в доме ребята обычно получают в ходе жеребьевкиФото: Валентина РОГАЧЕВА

Всего за три года 76 ребят заехали в квартиры позднее, чем планировали. Аудиторы признают: в районах Кировской области не хватает качественного жилья, которое можно было бы купить для детей-сирот. Но вина, по мнению КСП, лежит и на Министерстве образования региона: именно оно должно менять условия программы по закупке квартир, чего сделано не было.

КВАРТИРЫ РАЗВАЛИВАЛИСЬ

Специалисты насчитали 31,3 миллиона рублей (2,7% от общего бюджета программы), потраченных с нарушениями. Так, на 24,6 миллиона были куплены несколько квартир для детей-сирот. Однако документы на них были заполнены неверно и коммунальщики отказались их обслуживать. Еще 6,4 миллиона было потеряно из-за завышенных цен на покупку жилья.

Также аудиторы отметили, что часть квартир, купленных сиротам, оказалась непригодной для жилья. Об этом было известно и раньше: в домах плохо грели батареи, не работала вентиляция, протекали потолки и отсыревали стены. Прокуратура из раза в раз реагировала на эти нарушения, и подрядчики экстренно переделывали свою работу. Вопрос, почему нельзя было сразу сделать все качественно и «чисто», остался открытым.

Один из домов для сирот в Коминтерне оказался вовсе непригодным для жизни. Фото: Архив «КП»

Претензии были переадресованы властям на местах: они не делали ровным счетом ничего для устранения проблем с жильем детей-сирот. На этом вопросы к работе муниципалитетов не закончились.

ДОЛГИ КОПИЛИСЬ

Так, на 1 октября 2018 года сироты в Кировской области накопили коммунальные долги на 33,5 миллиона рублей, из них 70% были просрочены, то есть «висели» как минимум в течение полугода. И именно местные власти должны контролировать эти процессы: проверять, появились ли новые долги и были ли погашены старые, действительно ли сироты живут в выделенных квартирах, содержатся помещения в чистоте и порядке или разрушаются.

К проверкам жилья подключились прокуроры и детский омбудсмен Владимир Шабардин. Фото: pravarebenka43.ru

Цифры говорят сами за себя: 3 из 5 детей-сирот систематически не оплачивают коммунальные счета, а 3 из 10 и вовсе не живут в квартирах, полученных по программе.

БЕСКОНТРОЛЬНЫЕ ТРАТЫ

Специалисты признают: защита детей-сирот в регионе «хромает» даже на законодательном уровне. Так, в областных законах нет ни строчки о поддержке выпускников интернатов в первые годы после их выхода «во взрослую жизнь». Хорошим подспорьем для сирот была бы возможность какое-то время пожить в спецучреждениях, однако ее не было и нет.

Местные законы «хромают» еще сильнее: на местах не создан специальный жилищный фонд для детей-сирот и даже не утверждены требования к закупаемому жилью. Более того, нет ни одного документа, по которому можно следить за благоустройством и сохранностью «сиротских» квартир.

Областные законы не предусматривают помощь выпускникам интернатов. Фото: minstroy.admoblkaluga.ru

Вердикт КСП был понятен и прост: все проблемы, связанные с соцподдержкой сирот в Кировской области, имеют два «корня». С одной стороны - некомпетентные специалисты, которые не смогли справиться с программой поддержки. С другой - отсутствие контроля за тратой бюджетных денег и в районах, и на высшем уровне.

Будем точны: общая сумма нарушений в этой сфере составила 66,5 миллиона рублей.

ГУБЕРНАТОР В КУРСЕ

По итогам проверки КСП внесла 51 представление в адрес ответственных лиц, 11 человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения на пятую часть от общей суммы - 14,1 миллиона рублей - уже устранены.

Отчет об итогах проверки был отправлен губернатору Кировской области, также все эти данные ушли в следственный комитет и Заксобрание.

Аудиторы подчеркивают, что в 2019 году проверки программы по соцподдержке детей-сирот будут продолжены. Однако - к несчастью - кажется, даже это не может гарантировать, что сироты будут вовремя получать «чистые» квартиры и обустраивать свой быт.