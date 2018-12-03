Решить проблему передвижения по Кирову маломобильных граждан планируется в течение 3-5 лет

- Осенью в Кирове прошло масштабное мероприятие КИРОВ URBAN ФОРУМ. Целью его, в первую очередь, было обсуждение комфорта в городе. Изменилось ли видение, что нужно сделать для того, чтобы Киров стал удобным?

- У нас по всей стране работает программа «Доступная среда». Озвучена она была в 2011 году президентом РФ. И могу сказать, что есть города, где эту программу восприняли и фактически уже исполнили. А есть города, где не исполнили. Объяснение существует одно: «Кто хочет решить проблему - ищет пути ее решения, а кто не хочет - ищет причины объяснить свое бездействие». Кто-то говорит, что денег нет. Но денег никогда не хватает, даже таким городам, как Москва и Санкт-Петербург. Но я считаю, что раз глава государства поставил задачу, то ее нужно решить. Если вы помните, у нас осенью перегородили бульварную часть Октябрьского проспекта. Это вызвало дискуссию: где можно ходить и ездить, а где нельзя. И на урбанфоруме выстроилась последовательность приоритетов. На этом мероприятии было провозглашено, что есть определенное главенство пешехода над остальными участниками дорожного движения, потому что это самая многочисленная и одновременно незащищенная категория. А в пешеходном потоке самые главные участники движения - это люди с ограниченными возможностями передвижения, пожилые кировчане, многодетные семьи, родители с колясками и маленькими детьми. Дальше идут такие группы, как велосипедисты и пассажиры общественного транспорта. И уже потом - автомобилисты, причем приоритет при движении на дороге отдается общественному транспорту и машинам спецслужб.

Что касается удобств передвижения инвалидов в Кирове, эта тема у нас серьезно запущена. По всему городу мы видим тротуары, по которым порой не подняться и не спуститься даже здоровому человеку. Это огромное количество поребриков, необорудованных съездов, сходов на пересечении дорог. Урбанфорум сконцентрировал и выявил в городе эти проблемы. Успешность любой системы оценивается по самому слабому ее элементу. И когда люди с ограниченными возможностями не имеют возможности (простите за повтор) передвигаться по городу, это говорит о том, что система доступной и комфортной среды просто не создана.

По мнению главы администрации, за 5 лет кировские дворы могут стать комфортными для людей с инвалидностьюФото: Елизавета Захарова

- В городе второй год реализуется масштабная федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» и программа по ремонту дворов. Они способствуют решению проблемы?

- В самой программе БКД не заложены такие моменты, как доступность или недоступность среды. Программа направлена на то, чтобы привести максимально большее количество километров улиц в нормативное состояние. Доступность - вопрос к администрации: попутно с выполнением «дорожной» программы нужно создавать такие проекты, чтобы условия комфорта передвижения для всех кировчан выполнялись. В текущем сезоне что-то получилось в этом плане, а что-то - нет. Работа ведется постоянно: мало-помалу исправляем ситуацию там, где были неудобные съезды с дорог или где были установлены высокие поребрики. И я могу заверить, что мы будем прилагать максимум усилий к тому, чтобы город становился максимально прозрачным и доступным для маломобильных граждан.

Если говорить о дворах, то в большинстве тех, которые отремонтированы недавно, соблюдаются условия доступной среды. Причем это касается и выходов из подъезда, и съездов на тротуарах. К сожалению, программа не может охватить все дворы города (в Кирове их порядка 4500, а в год ремонтируется от 40 до 60), но определенный ориентир при капитальном или текущем ремонте будет соблюдаться.

- На какой регион стоит ориентироваться в плане обустройства дворов?

- Могу привести пример, как поступили наши коллеги в Татарстане. Они создали справочник стандартных решений при ремонте дворовых территорий. И дальше администрация уже следила за тем, чтобы эти рекомендации выполнялись. И мы в Кирове сейчас по этому пути идем. Создана группа «Муниципальный контроль», и она за этими решениями уже следит. Как быстро ситуация исправится… При определенных финансовых вливаниях и грамотных управленческих решениях это можно сделать за 3-5 лет.

- Можно ли назвать какой-то микрорайон Кирова близким к идеалу по доступности для передвижения маломобильных граждан?

- Этот год показал, что мы довольно успешно можем ремонтировать тротуары в городе благодаря программе «Комфортная городская среда». Не могу сказать, что в Кирове какие-то отдельные районы близки к идеалу, но ситуация в целом начала меняться в лучшую строну.

В этом году мы серьезно взялись за тротуары - и результат уже есть. Еще более показательным он будет в 2019 году, потому что в текущем сезоне работа только начата - будем ее продолжать.

Сейчас предстоит и большая работа по проектированию, чтобы в следующем году как можно раньше - с таянием снега - начать мероприятия в рамках всех реализуемых проектов: ремонта дорог, тротуаров, дворов… Будем стремиться к тому, чтобы максимально выполнить все объемы работ до 1 сентября.

Конечно, еще очень много проблем и вопросов. Особенно сейчас, когда пришла зима: есть претензии к качеству очистки улиц, к применению противогололедных материалов - дороги и тротуары снова посыпают песко-соляной смесью, а не реагентами, как планировалось. Но к весне будем стремиться к тому, чтобы было как можно меньше жалоб от жителей на то, что под ногами грязь и передвигаться некомфортно.

- Город планирует закупить новые автобусы. Насколько они будут приспособлены для передвижения людей в колясках?

- Все автобусы, которые мы планируем закупать, независимо от марки, должны быть низкопольными. На сегодня у МАЗов и НЕФАЗов, которые мы обсуждаем, оба входа - низкопольные. Городские службы сейчас готовят техзадание для размещения закупки, и в ближайшее время, надеюсь, мы порадуем жителей новой городской техникой. Что станет еще одним шагом к доступной городской среде.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На благоустройство дворов по проекту «Формирование комфортной и городской среды» в 2019 году выделен 51 млн рублей.

На ремонт дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги» выделено 1,2 млрд рублей.