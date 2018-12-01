В регионе загрязнены 86% водоемов

Качество воды в Кировской области оставляет желать лучшего - регион занимает пятое место в ПФО по качеству поверхностных водных объектов. 86% наших водоемов, в том числе и реку Вятку, экологи считают сильно загрязненными.

Увы, в ближайшей перспективе ситуация вряд ли изменится к лучшему - «Комсомолка» побывала на заседании комитета по экологии областного Заксобрания и рассказывает почему.

ДЕНЕГ НЕТ

Один из источников наших экологических проблем - сточные воды, которые попадают в реки из крупных заводов и предприятий. Для того чтобы вредные выбросы от производств не попадали в реку, их должны оснащать очистными сооружениями. Однако на деле эта практика применяется далеко не повсеместно.

Так, в прошлом году на 173 предприятиях работали только 22 таких сооружения. При этом наличие очистных сооружений вовсе не означает, что они выполняют свои функции - качественную очистку обеспечили лишь 15% из них.

Тем не менее, на сегодня чистую воду в реках и прудах найти все еще можно. В «передовиках» по качеству очистки воды оказались Санчурский, Малмыжский и Унинский районы, Пижанский маслозавод, МУП «Водоканал» в Коминтерне, зверохозяйство «Вятка» и АО «Тандер».

Однако в 7 из 39 райцентров очистные сооружения полностью отсутствуют, и сточные воды сбрасываются в окружающую среду без всякой очистки.

- В шести райцентрах сооружения есть, но на деле они лишь создают видимость работы, - рассказала Ольга Женихова, замминистра охраны окружающей среды. - Вода ими очищается всего на 10-15%.

Большинство из них построили в далеких 1970-х годах. С тех пор многие сооружения либо забросили, либо привели в полуразрушенное состояние. Причина банальна: на их содержание нет денег.

- Это энергоемкие объекты, они требуют значительных затрат и предприятия не могут оплатить счета от ресурсников - пояснила Ольга Женихова. - Например, в 2015 году Орловский водоканал оснастил очистные сооружения по последнему слову техники, потратили более 160 миллионов рублей, в том числе 107 - из областной казны. Однако обеспечить бесперебойную подачу электричества в Орлове не смогли. В результате предприятие сливает в местные реки неочищенную воду.

НАКАЗАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Региональное Минэнергетики и ЖКХ подсчитало: для строительства новых и модернизации существующих очистных сооружений требуется 9,5 миллиарда рублей. Эта сумма почти в полтора раза превышает годовой бюджет города Кирова. Поэтому рассчитывать на дотации из областной казны не получится.

И вот - детали. По закону предприятия и муниципалитеты должны нести ответственность за выброс неочищенных стоков и платить штрафы. Однако в районах стоки - «продукт» деятельности МУПов, их большими санкциями не наказать, ведь они выполняют социально значимую работу. Получается замкнутый круг, который прервать невозможно.

Альтернативный вариант - отдать очистные сооружения в концессию. Правда, вложения частника вряд ли когда-либо окупятся. Поэтому на такой вид бизнеса вряд ли кто заявится. В Минприроды считают, что раздобыть астрономическую сумму можно лишь путем попадания в федеральные программы, однако на данный момент таких проектов не разработано.

Председатель комитета по экологии областного Заксобрания Елена Перминова рассказала, к чему может привести халатное отношение к очистным сооружениям. Совсем недавно в Шутовщине единственную детскую площадку затопило нечистотами из канализации. Разумеется, инцидент удалось разрешить и площадку привели в порядок. Тем не менее, подобные ЧП - это лишь верхушка айсберга, которая ярко иллюстрирует наше недалекое будущее.