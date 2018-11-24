2018-11-24T21:44:34+03:00
Происшествия

В Кирове пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку

Мужчина пытался скрыться с места ДТП
Евгений ДЕМИХОВ
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Девочка и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу. Фото: предоставлено очевидцемДевочка и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу. Фото: предоставлено очевидцем
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Женщина с девочкой вместе переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Московской вблизи автосалонов, когда на них наехал «ВАЗ-2114». Авария произошла сегодня, 24 ноября, около 17.45 вечера. 28-летний водитель пытался скрыться с места происшествия.

- Женщина сейчас в тяжелом состоянии, ее увезли в реанимацию, - рассказали «Комсомолке» в УМВД по Кировской области. - Девочка скончалась на месте от полученных травм. Водителю не удалось скрыться. Его задержали с признаками алкогольного опьянения. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование.

Водитель пытался скрыться с места происшествия, но его поймали. Фото: предоставлено очевидцем

Водитель пытался скрыться с места происшествия, но его поймали. Фото: предоставлено очевидцем

Сейчас решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности. На него могут завести дело по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». За это деяние мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.На месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции, полиции и медики.

Видео с места ДТП, где пьяный водитель сбил 10-летнюю девочку насмерть.

Очевидцам удалось снять место происшествия. На кадрах видео видно огороженный участок дороги, где произошла авария, сотрудников ГИБДД и Скорой помощи.

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