Мусорная империя: чиновники решают, как и сколько кировчане будут платить за ТБО

С 1 января в Кировской области вводится новая коммунальная услуга - «Обращение с ТКО», сейчас она входит в строчку «Содержание жилого помещения». Причиной перемены мест слагаемых стала мусорная реформа, которая кардинально изменит подход к обращению с отходами.

О ТАРИФЕ ГОВОРИТЬ РАНО

Так, на место стихийных свалок в регионе придут современные полигоны, мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции, в каждом - даже самом удаленном - населенном пункте появятся контейнерные площадки.

Заниматься распределением мусорных потоков в области будет единый региональный оператор ООО «Куприт».

Разумеется, на создание всей мусорной империи потребуются деньги. Частично оплачивать все это будем мы с вами - какие-то траты отразятся в тарифе. Размер его до сих пор неизвестен - сумму обещали огласить к 20 декабря. А сейчас правительство активно проводит расчеты, чтобы плата была экономически обоснованной и не сильно била по карману жителей, которые и без того измучены высокими ценниками за тепло, воду и содержание общедомового имущества. По заверениям областного министра энергетики и ЖКХ Игоря Редькина, тариф будет единым для жителей всего региона. Однако плата будет исчисляться по-разному: для Кирова одна, для Чепецка - другая, для остальных районов - третья. Исчисляться она будет по «формуле»: норматив выработки мусора, умноженный на тариф. И общая сумма будет поделена на 12 - по количеству месяцев.

- На уровне исполнительной власти вместе с регоператором мы решаем механизмы по установлению норматива: с квадратного метра или человека, - пояснил Игорь Юрьевич. - Например, в Кирове многие собственники квартир проживают за городом, а в городе сдают жилье. Здесь логичнее формировать норматив, исходя из квадратных метров. Но есть и другая сторона, когда, условно, бабушке достаются большие площади по 70 «квадратов». При той пенсии, которую она получает, плата за квадратные метры будет несправедливой. Поэтому к формированию размера будет применяться дифференцированный подход.

Периодически в СМИ появляется информация о размере тарифа, она варьируется от 126 до 156 рублей с человека. Однако в правительстве отказываются комментировать эти цифры, называя их некорректными.

Единственное, о чем можно уже говорить, - это то, что счета будет выставлять «ЭнергосбыТ». Компания уже заключила соответствующий договор.

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ

Головной болью грядущей мусорной реформы остается создание мест накопления мусора. Если с Кировом и крупными городами региона все предельно просто (места для контейнерных площадок определены давным-давно), то для многих районов, где в деревнях и селах местные жители привыкли относить мусор в лесок, этот аспект предстоящих изменений остается туманным.

По закону создание мест накопления мусора - ответственность муниципалитетов, но здесь возникают трудности коммуникации - не все главы понимают, что конкретно от них хотят. Безусловно, в этом вопросе есть свои передовики и свои аутсайдеры. Так, в Уржумском и Нолинском районах проблем с формированием таких мест нет - они определены давным-давно и работа правительства и административного корпуса поселений налажена довольно четко.

Однако в ряде районов есть довольно существенные причины, которые препятствуют созданию мест для ТБО. Тут дело даже не в лени глав поселений или администрации, но в законодательных и даже географических особенностях.

Так, в Верхнекамье три поселения находятся за рекой Камой и по четыре месяца в году отрезаны от «большой земли». Соответственно, компании, занимающейся вывозом мусора, будет проблематично выполнять свои обязанности.

- Создание мест накоплений - это обязанность местных властей, - напомнил генеральный директор АО «Куприт» Игорь Крысов. - А периодичность вывоза мусора - это забота транспортной компании, и мы с субподрядчиком будем решать эту проблему.

Есть еще один нюанс - для создания мест накоплений мусора подойдет не любая территория. Например, закон запрещает размещать контейнерные площадки в границах поселений. Однако тут опять-таки в Верхнекамье возникают проблемы - там, где заканчиваются границы поселений, находится лес. Получается, что мусорные баки и вовсе некуда поставить.

- Думаю, что есть возможность разместить места накопления отходов и в границах поселения, но они должны соответствовать требованиям СанПиНа, - заключил Игорь Витальевич.

Безусловно, в каждом районе есть свои особенности, поэтому по поводу мусорной реформы вопросов гораздо больше, чем ответов. Удастся ли разрешить все возникающие по ходу проблемы, мы увидим лишь в новом году.