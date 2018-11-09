Кировчанка победила на конкурсе World Russian Beauty 2018: «Если что-то решили, то отступать нельзя!»

Титул «Мисс Вятка 2018» на кировском конкурсе красоты «Краса Вятки» и звание «Первая вице-мисс мировая русская красавица» на международном конкурсе World Russian Beauty 2018… Такой путь кировчанка Арина Ботвина проделала всего за один месяц. «Комсомолка» пообщалась с девушкой и узнала, как ей удалось очаровать жюри.

«СТАРАЮСЬ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИВАТЬСЯ»

Свое детство Арина провела в поселке городского типа Опарино. Там девушка училась в школе и активно принимала участие в олимпиадах по немецкому языку. Затем будущая мировая красавица переехала в Киров, где закончила Кировский технологический колледж по специальности «менеджер по туризму».

Однако останавливаться на достигнутом не захотела и поступила сразу в два учебных заведения: в ПОУ ВятКУ на дизайнера и на факультет государственного управления в РАНХиГС. Также Арина занимается танцами и уже несколько лет является моделью нижнего белья в «Exotic».

- Пока я не решила, по какой специальности буду работать в будущем, - отметила девушка. - Мыслей много, но пока мне 21 год, я учусь и стараюсь развиваться всесторонне, чтобы точно определиться.

Девушка завоевала титул «1-st vice Miss World Russian Beauty 2018». Фото: предоставлено героем публикации

УЧАСТВОВАЛА ВПЕРВЫЕ

О конкурсах красоты Арина Ботвина начала мечтать еще в детстве, но в школе в них не участвовала: было страшновато. Вспомнила о своем давнем желании прошлым летом, когда случайно увидела рекламу конкурса «Краса Вятки». Тогда кировчанка подумала: «А почему бы нет? Наверное, время пришло» - и записалась на конкурс.

Девушка не прогадала - Арина завоевала титул «Мисс Вятка 2018» и получила множество призов. В том числе приглашение и оплаченный оргвзнос за участие в конкурсе World Russian Beauty 2018 в Сочи. И уже через пару дней девушка представляла Киров на международном конкурсе.

Перед международным конкурсов девушка победила «Красе Вятки 2018» Фото: vk.com/krasavyatki

Все четыре дня репетиций кировчанка волновалась и переживала из-за нехватки времени. Однако настроение Арине поднимал теплый климат, яркие впечатления и новые знакомства.

- К сожалению, я не успела подготовить творческий номер, так как не знала, что так скоро поеду в Сочи, - рассказала девушка. - Но я старалась показать всю свою женственность и наработанные навыки, и, конечно же, улыбаться.

«НУ НАКОНЕЦ-ТО!»

После напряженной подготовки наступил тот самый день. Девушке предстояло «сразиться» сразу с 20 участницами. По словам Арины Ботвиной, конкуренция была сильной и все девушки заслуживали высоких титулов.

Все приняли участие в нескольких дефиле: в футболках конкурса, народных и вечерних платьях. Также всего пять конкурсанток, в том числе и кировчанка, продемонстрировали на подиуме коллекции Веры Череповой. Девушки заранее прошли кастинг для показа. В итоге Арина завоевала заслуженное второе место и титул «Первая вице-мисс мировая русская красавица».

- Настрой у меня был, как всегда, боевой, победы не ожидала, но надеялась на высокий титул, - поделилась воспоминаниями Арина. - Когда я услышала свое имя во время объявления результатов, подумала: «Ну наконец-то!»

Помимо приятного титула девушке подарили красивую корону, ленту победительницы и сертификат на 30 тысяч рублей для оплаты оргвзноса для следующего конкурса красоты в Москве.

Помимо родных и близких кировчанку поддерживала «Красавица Европы 2018» м Екатерина Рупасова. Фото: vk.com

- Арина была сильной и достойной участницей как на конкурсе «Краса Вятки 2018», так и на конкурсе World Russian Beauty 2018, - отметила организатор конкурса «Краса Вятки 2018» Екатерина Рупасова. - Получить титул «1-st vice Miss World Russian Beauty 2018» - это очень хороший результат. Я была на этом конкурсе членом жюри как победительница международного конкурса «Красавица Европы 2018», поэтому максимально поддерживала Арину в каждом конкурсном выходе.

Поддерживали девушку родные и близкие. По ее словам, телефон буквально разрывался от их звонков и сообщений.

Сейчас мировая красавица вернулась домой и готовится к другим конкурсам красоты. Всем девушкам она советует быть уверенными в себе и радоваться жизни.

- Если что-то решили, то отступать нельзя! - говорит кировчанка. - Нет ничего возможного! Мы олицетворение женственности, силы и мудрости.