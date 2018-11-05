Кировские ветеринары о жестокости к домашним питомцам: «Животное тоже человек»

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-05T16:46:58+03:00

6 ноября - Международный день памяти животных, погибших от рук человека. «Комсомолка» поговорила с директором ветеринарной клиники «Верный друг» Марией Злобиной о жестокости и о том, как гуманно относиться к братьям наши меньшим

Изменить размер текста: A A

- Проблема бездомных животных в Кирове актуальна, как и в любом другом городе. Но у нас существует достаточно сильное волонтерское движение. Насколько ваша клиника участвует в спасении «бездомышей»?

- Наша клиника существует с 1991 года. Волонтерское движение тогда было совсем не развито в Кирове. Были единичные случаи спасения животных, но не поток. Более активно движение помощи животным начало развиваться с 2010 года. А наша клиника после ребрендинга и под названием «Верный друг» начала работать с 2007 года. И уже тогда мы стали оказывать услуги тем людям, которые приходили с просьбой о помощи бездомным животным. Лечили их по специальным, так скажем, «социальным» ценам. Понятно, что бесплатно помогать мы не можем, но в силу возможностей всегда протянем руку помощи тем, кто нашел собаку, котенка. И всегда хочется сказать «спасибо» тем, кто не просто нашел животное, но и готов его вылечить, привести в порядок, пристроить. Были даже случаи, когда нам подкидывали новорожденных щенков, котят мы их выкармливали и находили им дом.

- Есть разница, кого лечить: хозяйских животных или бездомных?

- Нет, конечно. У нас позиция такая: «Животное тоже человек». И нам без разницы, есть у него хозяин или же нет. Мы одинаково относимся к любым кошкам и собакам, которым нужна помощь, - опять же, в меру наших возможностей. И статус хозяина тоже не имеет значения. Есть люди с хорошим достатком, которые безалаберно относятся к домашним питомцам. А есть обычные, которые искренне переживают и готовы лечить свое животное. Мне лично важно отношение к любимцам. Да и жестокость по отношению к животному не зависит от дохода или статуса человека: жестоким может быть любой, к сожалению.

Коллектив «Верного друга» - постоянный участник волонтерских мероприятий. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХ

- Были ли в практике случаи, когда приходилось лечить тех, кто пострадал от жестокости человека?

- У нас есть постоянные клиенты, они наблюдают и лечат своих домашних питомцев в «Верном друге». Глава семьи у них - сильный крепкий мужчина с правильной жизненной позицией. Так вот он шел по улице и заметил кошку, сидящую на тротуаре. Зашел в магазин, вышел буквально через 20 минут, а у кошки проломлен череп. Как он говорит, хорошо, что не видел, кто это сделал, иначе не сдержался бы. Кошку эту он принес к нам в клинику. Глаза сохранить не удалось, но кости черепа восстановили. Кошка нашла потом себе хозяев. И, самое интересное, она научилась жить без зрения - ходила, не натыкаясь на предметы.

- Как с этим бороться?

- Я думаю, что объяснять нужно все с самого детства. Должен быть пример в семье или просто пример взрослых, как обращаться с животными. Даже у нас есть случаи, когда хозяева уже знают неизлечимый диагноз, но им сложно принять решение об усыплении. А есть такие, которые приводят собаку, а у нее просто ухо болит, но хозяин настаивает на усыплении, хотя показаний нет. Так что взрослые своим примером должны показывать, как нужно относиться к животным. Если ребенок жалеет кошку или собаку, он потом не проявит агрессии и жестокости и к человеку, став взрослым.

- Вам приходится контактировать и с животными, и с людьми. Как договариваетесь и с теми, и с другими?

- Безусловно. Мы психологи как с животными, так и с их владельцами. Например, мне приносят пациента. Моя задача, как ветеринара, его вылечить. И мне нужно действовать в тандеме с хозяином. Если у нас будут какие-то сложности, их нужно вместе обсуждать. Врач не волшебник, но прислушиваться к хозяину нужно и убеждать его в необходимости лечения тоже нужно. И это должно стоять у истоков профессии. Наша первоочередная задача - не заработать деньги, а помочь животному. Врач с такой позицией будет успешен и востребован.

- Некоторые удивляются, что у домашних питомцев может быть, например, насморк или ангина. Как объясняете, что и эти болезни надо лечить?

- Еще раз повторю: животные - те же люди. И у них есть те же самые заболевания, что и у нас. Ведь у них же есть все органы: печень, легкое, сердце. И они так же точно могут болеть. Состояние здоровья кошек и собак в том числе зависит от питания. Кот, например, животное хищное. И он может в деревне ловить мышей, жевать траву, пить молоко и быть абсолютно здоровым, потому что он живет в непосредственной близости с природой. А в городе хозяева должны понимать, что дешевый корм может принести непоправимый урон здоровью животного, поэтому не стоит верить рекламе, а нужно читать и знать состав. И еще отличие деревенских животных от городских: городские живут в более тесной взаимосвязи с хозяином и все их «болячки» видно гораздо больше.

- Если уж говорить о сельских и городских животных, то есть разница в их содержании?

- Безусловно, сельских животных проще выпускать на улицу. А вот в городе среда обитания на улице представляет для них опасность. И самовыгульные животные в городе подвергаются гораздо большей опасности.

- Вы сторонник кастрации и стерилизации?

- Если вы понимаете, что не сможете пристроить помет у кошек и собак, то вам стоит стерилизовать животное. Инстинкт размножения - самый сильный у живых существ. Так что стерилизация - это одно из решения проблем, в том числе в плане предотвращения онкологических заболеваний и болезней половой сферы. Также я считаю, что гормональные препараты для предотвращения половой охоты имеют множество показаний и иногда могут спровоцировать заболевания. И сейчас операции по кастрации и стерилизации проводятся максимально щадяще. А вовремя стерилизованная кошка - это не выброшенные замерзать котята.

- Если снова вернуться к жестокости, то бывают такие случаи, когда в семье живет кот, собака, но потом появляется ребенок. И домашнее животное либо везут усыплять, либо выкидывают на улицу в надежде, что он найдет дом. Что из этого жестокость?

- Все! У нас в клинике у многих сотрудников по двое-трое детей, и у каждого есть домашнее животное. И все прекрасно уживаются. Тут вопрос в поведении взрослых и в воспитании домашнего любимца. Если все же принято решение, что животное не уживется с ребенком по причине, например, аллергии, то стоит найти ему других хозяев, так как вы ответственные за прирученного и взятого домой питомца. Животное в хороших условиях быстро привыкает к другим людям.