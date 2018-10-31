2018-10-31T10:33:41+03:00
Общество

В Кирове ежемесячно через следственные изоляторы проходит 2000 человек

Ко Дню работника СИЗО и тюрем «Комсомольская правда» узнала, сколько в регионе следственных изоляторов, на скольких метрах уживается один заключенный и как часто он ходит в баню
Елизавета Захарова
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Всего на службе в СИЗО состоят 482 офицера, принявшие присягу. Фото: предоставлено УИСВсего на службе в СИЗО состоят 482 офицера, принявшие присягу. Фото: предоставлено УИС
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На протяжении уже 55 лет в России 31 октября отмечается праздник работника следственных изоляторов и тюрем. Такая опасная и экстремальная профессия требует от человека полной концентрации внимания, выдержки, умения оперативно реагировать на возникающие проблемы и просто мужества и силы духа. Ведь, выходя на службу, они работают с людьми, которые неоднократно преступали черту закона по тяжким или особо тяжким статьям. И это не всегда матерые бугаи под два метра ростом: в СИЗО попадают не только мужчины, но и женщины и даже подростки - до вынесения приговора все они невиновны, но все они требуют особого подхода.

В Кировской области всего два следственных изолятора, в которых содержатся около тысячи подозреваемых, обвиняемых и осужденных. За прошедшие девять месяцев 2018 года через следственные изоляторы региона прошло 18 302 человека.

К профессиональному празднику «Комсомолка» решила наглядно показать, с чем сталкиваются работники УИС каждый день.

СИЗО и тюрьмы Кировской области в цифрах Фото: Алексей Гмызин

СИЗО и тюрьмы Кировской области в цифрахФото: Алексей Гмызин

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