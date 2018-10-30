«Умер по пути на делянку - закопали по пути на делянку». Как создавался и чем жил Вятлаг?

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-30T09:19:18+03:00

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Вышки рухнули. Бараки

Утонули в полумраке.

Сквозняки - во все концы…

Где, барак, твои жильцы?

Узник Вятлага, поэт Семен Милосердов

В истории нашей страны есть немало темных страниц. Темных - не малоизученных, наоборот, о них много пишут и говорят. Войны, нашествия, голод, годы разрухи и волнений - все эти страницы до сих пор тяготеют над нашей жизнью.

Одними из самых страшных событий советских времен по праву считаются сталинские (и не только сталинские) репрессии. Сотни и тысячи советских граждан оказались в застенках лагерей, в невероятно тяжелых условиях - далеко не каждый вернулся оттуда живым.

30 октября в России отмечают день памяти жертв политических репрессий. «Комсомолка» рассказывает о начале становления Вятлага - места, в котором немало кировчан провели десятки лет своих жизней.

ПОСТРОИЛИ НАСПЕХ

«Империя ГУЛАГа» (главного управления лагерей и мест заключения) простиралась на всей территории Советского Союза. Среди десятков колоний и пересыльных тюрем особенно выделялись ИТЛ (исправительно-трудовые лагеря). Они были «становым хребтом» этой тюремной «империи».

Строить лагеря начали в конце 1920-х годов. Заключенные становились железнодорожными рабочими, трудились на стройках и предприятиях тяжелой промышленности. Лагеря находились на самообеспечении: государство не тратило денег на содержание зэков. Система держалась на непосильном, рабском труде заключенных.

Система держалась на непосильном, рабском труде заключенных. Фото: maxpark.com

К середине 1930-х годов стало ясно, что большой стране нужно невероятно большое количество пиломатериалов и древесины. Выход вскоре был найден: в разных уголках страны наспех построили семь новых ИТЛ. До октября 1937 года в них завезли по пять тысяч зэков, те, в свою очередь, расширяли лагерь настолько, чтобы он легко вмещал 15 тысяч человек. Одним из таких мест стал знаменитый исправительно-трудовой лагерь п/я 231, он же Вятлаг.

Вятскому ИТЛ отдали свыше тысячи гектаров земли, на которых можно было заготовить 70 тысяч кубометров леса. Минимальный срок функционирования лагеря мог составить 40 лет, максимальный - 100 лет.

«КОНТРИКИ» и «ВЛАСОВЦЫ»

Вятлаг создавался в конце 1930-х годов в непроходимых лесах близ поселка Рудничного Верхнекамского района. Зэки-первопроходцы пережили зиму в палаточных поселках. Всего за год-полтора они построили железнодорожную ветку и несколько станций, целлюлозный завод и «Соцгородок» (ныне - поселок Лесной), центр всего лагерного комплекса региона.

Сначала в лагерь завозили «контриков» (осужденных по статье 58 за контрреволюционную деятельность) и «провинившихся» по разным статьям рабочих и крестьян, а затем - пленных «власовцев» (бойцов армии перебежчика Власова) и немцев.

«Соцгородок» (ныне поселок Лесной) стал центром всего лагерного комплекса региона. Фото: vyatlag.ru

Кругом были лишь болота, сырость и тайга, в которой бушевали страшные пожары. Зэкам не хватало не то что еды - питьевой воды, банальных медицинских препаратов и средств гигиены. Руководство Вятлага «сквозь пальцы» смотрело на все проблемы: начальники отдельных лагерных пунктов беспробудно пьянствовали и «имели связи с заключенными», открыто приказывали стрелкам охраны избивать зэков. Ставить «неуд» можно было и за обеспечение режима: в 1938 году, например, из Вятлага бежало 538 человек, 33 из них так и не нашли.

Работали зэки в совершенно жутких условиях. Годовой перерасход порой достигал 187 тысяч «человеко-дней». Иначе говоря, узники Вятлага работали значительно больше нормы (а норма в лагерях, само собой, и без того была жестокой). В «режимных» бригадах узники работали до 20 часов в день и либо пытались бежать, либо быстро погибали.

Вплоть до середины 1950-х годов лес валили ручными пилами, вывозили на гужевых повозках к железной дороге и грузили в вагоны - опять же вручную. По пояс в снегу или по колено в грязи и болотной жиже - какая разница? Все «винтики» системы работали исправно.

Лес валили ручными пилами и грузили в вагоны - опять же вручную. Фото: Елена ПАРФЕНОВА

СУРОВОЕ ЛАГЕРНОЕ СЧАСТЬЕ

Действительно, система не давала сбоев. Так, за 1940 год узники Вятлага выполнили производственный план по заготовке леса на 112%, за 1941 год - на 164%. Исключительно за счет рабского труда. Ежедневно несколько (десятков, сотен - по ситуации) человек получали травмы, вплоть до инвалидности, а в холодное время - серьезные обморожения. Порой в лагере случался «перелимит» (перенаселение), а порой зэков не хватало. Но такие ситуации не были критичными, бесплатную рабочую силу регулярно завозили целыми составами.

Некоторые «новички» попадали в дощатые бараки - и это было суровое лагерное счастье. Да, они подчас жили без света, тепла, воды, матрасов, но главное - не в палаточных районах. А вот те зэки, которых отправляли строить новые лагерные пункты, железнодорожные станции и заводы, ночевали в примитивных палатках. Если при этом случалось зимовать, ничтожный процент из них оставался в живых. Достаточно оценить один-единственный факт: по свидетельствам самих заключенных тех лет, в мороз даже волосы примерзали к палаткам.

Неудивительно и то, что зэкам порой было нечего съесть и надеть. Причем продуктов и вещей не хватало даже до уровня выживания. И если жить впроголодь некоторым заключенным было не привыкать, то выходить на работу нагими и босыми они массово отказывались. Новый производственный план оказался под угрозой срыва.

И здесь выход был найден моментально: ГУЛАГ развернул активную пропаганду, призывая родных и близких зэков передавать в лагеря деньги, одежду и еду. Мера оказалась действенной и тонко просчитанной психологически, родственники с радостью использовали возможность хоть как-то поддержать своих «сидельцев». Руководство ИТЛ от этого только выиграло: сотни и тысячи посылок едва ли не полностью обеспечили заключенных всем необходимым.

Зеки массово отказывались выходить на работу нагими и босыми. Фото: vsesvoi43.ru

НЕ СЛЕДИЛИ ЗА ЗАХОРОНЕНИЯМИ

Точные данные о смертности в Вятлаге по большому счету отсутствуют. По сведениям некоторых изданий, за долгие годы существования лагеря в его застенках погибли 18 тысяч человек. Эта цифра может оказаться существенно заниженной: так, только в июле-декабре 1943 года в Вятлаге скончались 1524 человека. Еще большее количество зэков ежегодно «зарабатывали» себе дистрофию или еще более страшные болезни - их дни тоже были сочтены.

«Вятлаг перенес два главных «мора»: две «черные» зимы - 1941-1942 и 1946-1947 годов… Летом спасал от голодной смерти иван-чай, а зимой - спасения нет, «могила»…

Первые 15 лет Вятлаг не знал могил и кладбищ. Умер по пути на делянку - закопали по пути на делянку. Хоронили в ямах, кюветах, в любых углублениях в земле - само собой, без гроба, оставляя порой лишь одежду «сидельца». Кладбища появились только после «Его» (Иосифа Сталина. - Ред.) смерти. С тех пор зэков хоронили в гробах, привязывая к ноге бирку с номером дела заключенного.

Несколько лет за захоронениями не следили от слова «совсем»: не вели строгого учета, родственникам погибшего не сообщали о произошедшем. А семьи все это время слали десятки посылок с едой, вещами и деньгами. Короткое сообщение о том, что зэка уже нет в живых, отправляли только после того, как выходил весь срок, который он должен был отсидеть в Вятлаге.

Вятлаг перенес два главных «мора», две «черные» зимы. Фото: Николай ПУПЫШЕВ

«МНОГОТИРАЖКИ» И «КИНОПЕРЕДВИЖКИ»

Вечными темами для разговора заключенных Вятлага были свобода, еда и женщины. До свободы многим не было суждено дожить, еды хронически не хватало, а вот с женщинами дела обстояли лучше: несколько лагерных бараков традиционно отводились под представительниц прекрасного пола (как правило, не обремененных моральными принципами и «севших» именно по этой причине). Само собой, имела место быть и суровая лагерная «романтика».

Досуг зэков скрашивали и культурные мероприятия - тут все было, как на «воле». В каждом лагере были стенгазеты и «многотиражки» (разовые выпуски газет с большим тиражом), чтения, концерты и даже музыкальные спектакли. «Культинвентаря» было в достатке: десятки баянов, аккордеонов, гитар, балалаек и даже мандолин. Наборов для игры в шашки, шахматы и домино было в разы больше, количество репродукторов исчислялось сотнями. К 1950-м годам на Вятлаге появились и «кинопередвижки», каждое лагерное поселение получало несколько киносеансов в месяц.

Большим спросом пользовались и периодические издания - руководство лагерей неохотно давало деньги на выписку журналов и газет, поэтому они особенно ценились. Заключенные Вятлага читали «Комсомольскую правду», «Кировскую правду», «Известия». Само собой, в бараках с удовольствием играли в карты, однако был спрос и на книги из лагерной библиотеки.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

«Империя ГУЛАГа» оказала невероятное влияние на все сферы жизни советского общества. О заключенных писали романы и повести, сочиняли стихотворения и песни, в наши дни снимают документальные фильмы и публикуют исследования. Лагерный сленг, жаргон уже давно и прочно вошел в нашу речь, культуру, отношения.

Меж тем Вятлаг, как и любое другое подобное место, до сих пор остается плохо изученным: нам не так уж и много известно о быте заключенных, их судьбах и дальнейшей жизни. Сколько советских граждан в действительности прошло через него? На скольких судьбах отпечатался знак Вятлага? Ответы на эти и многие другие вопросы до сих пор не прозвучали. Прозвучат ли они вообще - неизвестно.

В тексте использованы материалы из книги Виктора Аркадьевича Бердинских «История одного лагеря».