Киров - лидер ПФО по уровню безработицы

СЕГОДНЯ 12:27 2018-10-29T14:31:14+03:00

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Неужели безработица отступает? Этот вопрос задается политиками, общественниками, пользователями соцсетей на каждом углу уже не первый год. Официальная статистика говорит о том, что это действительно так: найти работу вроде бы не так и трудно, а о страшных и массовых сокращениях уже давно не было слышно.

Кировская область, к несчастью, по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в ПФО по уровню безработицы. Ситуация медленно, но все-таки улучшается: кардинального «движения вверх» или в обратном направлении нет и не предвидится.

Сколько кировчан сидят без работы? Так ли все плохо, как говорят данные статистики? Какова ситуация с безработицей у нас и в соседних регионах? «Комсомолка» отвечает на эти и другие вопросы.

ХВАСТАТЬСЯ НЕЧЕМ

Обратимся к свежему докладу Росстата. Федеральная служба государственной статистики утверждает, что в сентябре 2018 года в среднем по стране уровень безработицы составил 4,6%. При этом 73,06 миллиона человек трудятся, а 3,5 миллиона граждан не работают (или не могут найти рабочее место).

В некоторых субъектах РФ ситуация аховая: уровень безработицы достиг 26,3% (почти в шесть раз выше, чем по стране) в Ингушетии, 15,7% - в Тыве, 13,7% - в Чечне.

Так 5% безработных для Кировской области - это много или мало? В целом цифра не кажется пугающей. Среднероссийский показатель ниже, но всего на 0,4%. Уровень безработицы в ПФО также ниже, но уже на 0,8%. А вот хвастаться перед соседними регионами нам нечем: в Нижнем Новгороде безработных всего 4%, в Марий Эл - 3,5%, в Татарстане и того меньше. Причем марийцы всего за год снизили этот показатель практически вдвое.

В общероссийских реалиях Кировская область со своими 5% безработных кажется вполне благополучным уголком. Однако лишь до тех пор, пока мы не обращаем внимания на успехи своих ближайших соседей.

Далеко не каждый кировчанин сможет быстро найти работу по душеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ И ИНВЕСТОРЫ

Разберемся подробнее. Всего в Кировской области на сентябрь 2018 года насчитывалось 670,5 тысячи трудоспособных жителей. Из них почти 637 тысяч человек были трудоустроены и лишь 33,8 тысячи человек не имели работы. Разница между этими двумя показателями и дала те самые 5%, называемых уровнем безработицы.

Год назад, в сентябре 2017 года, уровень безработицы в нашем регионе был на 0,2% выше. Отметки в 5,4% он достиг полгода назад, в марте 2018 года. Стало быть, на данный момент все меньше кировчан не имеют работы или занимаются ее поисками.

Судя по динамике процесса, резкое падение уровня безработицы невозможно. Нашему региону, как и любому другому субъекту РФ, не построить в краткие сроки десятки новых заводов с сотнями и тысячами рабочих мест. Однако опыт Марий Эл подсказывает, что безработицу буквально за год можно сократить практически вдвое, было бы желание и инвесторы.

КТО «ПОД УДАРОМ»?

Далеко не каждый кировчанин сможет быстро найти работу по душе. Не без проблем, например, идет трудоустройство студентов. Они готовы работать и ищут места, но для работодателей студенты - головная боль. Далеко не каждый учащийся может работать целую смену, у них зачастую бывают экзамены, зачеты и практика. В итоге немало руководителей предприятий «заворачивают» студентов еще на этапе просмотра резюме.

Также «под удар» могут попасть кировчане среднего возраста. Получив образование в 22-25 лет, они могут долгое время не проходить переобучение, не пытаться повышать свою квалификацию. В итоге к 40-45 годам некоторые кировчане имеют устаревшие знания и умения, «старую базу» и оказываются не нужны ни «частникам», ни государственным структурам.

Стоит упомянуть и о людях «за 50». Инициатив и потенциальных гарантий для людей предпенсионного и пенсионного возраста много, но это лишь предложения «на будущее». А сейчас с распростертыми объятиями кировчан «постарше» принимают разве что на почте, в некоторых торговых сетях и на различных объектах, нуждающихся в дворниках, охранниках, вахтерах.

Кировчан «постарше» принимают разве что на почтеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИЩУТ ДАВНО, НО НЕ МОГУТ НАЙТИ

По данным службы занятости населения Кировской области, на 1 октября 2018 года особенно востребованными оказались вакансии швеи (344), медсестры (306), оператора машинного доения (133) и пекаря (102).

Патовая ситуация сложилась со ставками врачей: хирургов, акушеров-гинекологов, неврологов и заведующих фельдшерскими пунктами ищут, но не могут найти. Специалисты этих профессий попросту не заявлены в службу занятости как люди, ищущие работу.

Не хватает в Кирове и сотрудников полиции, инспекторов отдела режима и охраны. На 70-80 таких вакансий пришлось не более двух соискателей. На 41 заявленную ставку врача-терапевта, кстати, нашелся всего лишь один специалист.