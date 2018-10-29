2018-10-29T14:31:14+03:00
Общество

Киров - лидер ПФО по уровню безработицы

«Комсомолка» узнавала, какие профессии востребованы, а кто находится «под ударом»
Александр ЧАРУШИН
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Кировская область по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в ПФО по уровню безработицыКировская область по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в ПФО по уровню безработицыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Неужели безработица отступает? Этот вопрос задается политиками, общественниками, пользователями соцсетей на каждом углу уже не первый год. Официальная статистика говорит о том, что это действительно так: найти работу вроде бы не так и трудно, а о страшных и массовых сокращениях уже давно не было слышно.

Кировская область, к несчастью, по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в ПФО по уровню безработицы. Ситуация медленно, но все-таки улучшается: кардинального «движения вверх» или в обратном направлении нет и не предвидится.

Сколько кировчан сидят без работы? Так ли все плохо, как говорят данные статистики? Какова ситуация с безработицей у нас и в соседних регионах? «Комсомолка» отвечает на эти и другие вопросы.

ХВАСТАТЬСЯ НЕЧЕМ

Обратимся к свежему докладу Росстата. Федеральная служба государственной статистики утверждает, что в сентябре 2018 года в среднем по стране уровень безработицы составил 4,6%. При этом 73,06 миллиона человек трудятся, а 3,5 миллиона граждан не работают (или не могут найти рабочее место).

В некоторых субъектах РФ ситуация аховая: уровень безработицы достиг 26,3% (почти в шесть раз выше, чем по стране) в Ингушетии, 15,7% - в Тыве, 13,7% - в Чечне.

Так 5% безработных для Кировской области - это много или мало? В целом цифра не кажется пугающей. Среднероссийский показатель ниже, но всего на 0,4%. Уровень безработицы в ПФО также ниже, но уже на 0,8%. А вот хвастаться перед соседними регионами нам нечем: в Нижнем Новгороде безработных всего 4%, в Марий Эл - 3,5%, в Татарстане и того меньше. Причем марийцы всего за год снизили этот показатель практически вдвое.

В общероссийских реалиях Кировская область со своими 5% безработных кажется вполне благополучным уголком. Однако лишь до тех пор, пока мы не обращаем внимания на успехи своих ближайших соседей.

Далеко не каждый кировчанин сможет быстро найти работу по душе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Далеко не каждый кировчанин сможет быстро найти работу по душеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ И ИНВЕСТОРЫ

Разберемся подробнее. Всего в Кировской области на сентябрь 2018 года насчитывалось 670,5 тысячи трудоспособных жителей. Из них почти 637 тысяч человек были трудоустроены и лишь 33,8 тысячи человек не имели работы. Разница между этими двумя показателями и дала те самые 5%, называемых уровнем безработицы.

Год назад, в сентябре 2017 года, уровень безработицы в нашем регионе был на 0,2% выше. Отметки в 5,4% он достиг полгода назад, в марте 2018 года. Стало быть, на данный момент все меньше кировчан не имеют работы или занимаются ее поисками.

Судя по динамике процесса, резкое падение уровня безработицы невозможно. Нашему региону, как и любому другому субъекту РФ, не построить в краткие сроки десятки новых заводов с сотнями и тысячами рабочих мест. Однако опыт Марий Эл подсказывает, что безработицу буквально за год можно сократить практически вдвое, было бы желание и инвесторы.

КТО «ПОД УДАРОМ»?

Далеко не каждый кировчанин сможет быстро найти работу по душе. Не без проблем, например, идет трудоустройство студентов. Они готовы работать и ищут места, но для работодателей студенты - головная боль. Далеко не каждый учащийся может работать целую смену, у них зачастую бывают экзамены, зачеты и практика. В итоге немало руководителей предприятий «заворачивают» студентов еще на этапе просмотра резюме.

Также «под удар» могут попасть кировчане среднего возраста. Получив образование в 22-25 лет, они могут долгое время не проходить переобучение, не пытаться повышать свою квалификацию. В итоге к 40-45 годам некоторые кировчане имеют устаревшие знания и умения, «старую базу» и оказываются не нужны ни «частникам», ни государственным структурам.

Стоит упомянуть и о людях «за 50». Инициатив и потенциальных гарантий для людей предпенсионного и пенсионного возраста много, но это лишь предложения «на будущее». А сейчас с распростертыми объятиями кировчан «постарше» принимают разве что на почте, в некоторых торговых сетях и на различных объектах, нуждающихся в дворниках, охранниках, вахтерах.

Кировчан «постарше» принимают разве что на почте Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кировчан «постарше» принимают разве что на почтеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИЩУТ ДАВНО, НО НЕ МОГУТ НАЙТИ

По данным службы занятости населения Кировской области, на 1 октября 2018 года особенно востребованными оказались вакансии швеи (344), медсестры (306), оператора машинного доения (133) и пекаря (102).

Патовая ситуация сложилась со ставками врачей: хирургов, акушеров-гинекологов, неврологов и заведующих фельдшерскими пунктами ищут, но не могут найти. Специалисты этих профессий попросту не заявлены в службу занятости как люди, ищущие работу.

Не хватает в Кирове и сотрудников полиции, инспекторов отдела режима и охраны. На 70-80 таких вакансий пришлось не более двух соискателей. На 41 заявленную ставку врача-терапевта, кстати, нашелся всего лишь один специалист.

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