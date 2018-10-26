Участниками Urban Форума в Кирове стали более 300 человек

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-26T15:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник в нашем городе стартовал первый урбанистический форум. На мероприятие приехали специалисты в сфере благоустройства, урбанистики и транспорта из Москвы, Казани, Новосибирска, Ижевска и Рязани. В течение двух дней они обсуждали с представителями власти, бизнеса и общественности Кирова, как сделать наш город удобнее, чище и безопаснее для местных жителей.

«ЧУДЕСА ДЕЛАЮТСЯ СВОИМИ РУКАМИ»

Открытие Киров Urban Форума прошло на площадке Детского космического центра. Мэр города Елена Ковалева, глава городской администрации Илья Шульгин, председатель областного заксобрания Владимир Быков, зампред правительства Дмитрий Курдюмов поздравили участников мероприятия с важным городским событием и приняли участие в дискуссиях. Дал старт выступлениям спикеров ректор ВятГУ Валентин Пугач. Он отметил, что подобные мероприятия создаются для того, чтобы решить проблемы нашего города. И количество участников говорит о том, сколько среди нас неравнодушных граждан. Продолжил эту же мысль и инициатор форума, глава администрации Илья Шульгин.

На открытии урбанистического форума побывал инициатор его создания Илья ШульгинФото: Анна КРЮКОВА

- Одно из важных слов, которое уже было сказано моими коллегами, - это неравнодушие, - отметил сити-менеджер. - Именно с неравнодушия и с желания сделать нашу жизнь лучше все и начинается. И этот форум - яркий пример объединения активных горожан, власти, Опорного вуза. Здорово, что форум поддержали специалисты в сфере урбанистики и градостроительства высочайшего уровня, сегодня у нас будет возможность пообщаться с ними. Надеюсь, что это мероприятие продолжится яркими и интересными проектами, которые мы в ближайшее время сможем воплотить в жизнь. Как говорил наш известный земляк Александр Грин: «Я понял одну простую истину, она состоит в том, чтобы делать чудеса своими руками».

Мэр города Елена Ковалева в свою очередь подчеркнула, что об урбанистике говорить важно и нужно, так как она решает повседневные проблемы горожан. К примеру, насколько им удобно добираться от дома до работы, есть ли рядом с домом объекты социальной сферы, дышат ли дети чистым воздухом.

- Замечательно, что впервые в нашем городе проходит такое масштабное мероприятие в сфере урбанистики, - отметила глава Кирова. - Урбанистика - это язык, на котором говорят специалисты разных отраслей: и архитекторы, и строители, и экономисты, и социологи, которые создают облик нашего города. Сегодня они не всегда взаимодействуют друг с другом, и наша задача состоит в том, чтобы они работали рука об руку.

«НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ»

Затем слово предоставили приглашенным спикерам. Первым перед кировчанами выступил основатель архитектурно-градостроительной компании «Яузапроект» и вице-президент Союза московских архитекторов Илья Заливухин. Он отметил, что в Кирове, как и во многих городах России, дома в центре обветшали, есть заброшенные промышленные зоны, а пригород усиленно застраивается многоэтажками. Для решения проблемы специалист предложил пять основных стратегий развития города.

Илья Заливухин рассказал кировчанам о пяти стратегиях развития городаФото: Анна КРЮКОВА

1. Социальная

По словам Ильи Заливухина, люди стремятся переезжать из родных городов в столицу из-за того, что не могут получить качественное, полноценное образование. Чтобы решить эту проблему, Кирову нужно увеличивать количество и качество высших и средних учебных заведений, создавать рабочие места и организовывать научно-технические центры.

2. Стратегия экологии

Людям не хватает благоустроенных парков, инженерные системы стали ветхими. Необходимо создавать новые набережные, скверы, и в целом работать с природным каркасом города, как с единой экосистемой. Кроме того, очень важно продумать системы переработки отходов и инженерных коммуникаций.

3. Транспорт

Проблема заключается в том, что муниципальный транспорт постоянно сокращается и сильно изношен, улицы и проспекты находятся в плохом состоянии. По мнению специалиста, проблему можно разрешить с помощью создания плотной сетки улиц, повышения связности территорий, создания многоуровневого транспортного каркаса.

4. Стратегия зонирования

Илья Заливухин считает, что одна из проблем современности заключается в строительстве многоэтажек вне территорий города и в природно-рекреационных зонах. По мнению специалиста, высотные дома можно строить только в том месте, где каркас (то есть развитая инфраструктура) уже есть.

- У нас есть центр города, который нужно и можно развивать, - пояснил специалист. - В центре должна быть более плотная застройка, а ближе к окраине ее плотность должна падать. Сначала каркас, потом застройка, и никогда наоборот. К тому же, я за точечную застройку, но только в рамках системы комплексного развития.

5. Экономика

По словам специалиста, для того чтобы наладить в нашем регионе ситуацию с экономикой, нужно заинтересовать собственников земли и дать им правила работы в городе, создать условия для эффективного использования участков под застройку в центре Кирова.

«ВАЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТКЛИКИ ЛЮДЕЙ»

Затем со своей лекцией выступили кандидат архитектуры Виталий Стадников и сооснователь бюро КБ-23 Максим Любавин. Специалисты порассуждали о том, почему в современном мире архитектору очень важно быть услышанным и не забывать о компромиссах. По их мнению, раньше архитектор был правой рукой первого секретаря и «бил кулаком по столу». Но его роль в постсоветский период изменилась. Теперь специалист обязан прислушиваться к общественному мнению.

- Для архитектора самая большая ценность - возможность быть востребованным, интересным, нужным, - отметил Василий Стадников. - Для того, чтобы восстановить разные территории, необходимо вовлечь людей в проект, получить отклики. Не только в соцсетях, но и от мировых архитектурных сообществ. В итоге властям не остается ничего другого, как начать обсуждение. Как только жители районов присоединяются к обсуждению, это начинает работать.

Виталий Стадников и Максим Любавин порассуждали о роли архитектора в современном миреФото: Анна КРЮКОВА

Максим Любавин, в свою очередь, отметил, что город должен отвечать на все общественные запросы, поэтому власти, обществу, бизнесу и специалистам необходимо достигать компромиссов.

- Проектирование общественных пространств, где создается большое количество возможностей для досуга, где человек в городе может с комфортом этим пользоваться, - это тренд, - пояснил урбанист. - Но важно понимать, что город - пространство компромиссов. Нужно изучать, что происходит в городе, кто является адресатом, горожанином на самом деле. Хипстерский урбанизм удерживает кривую и неполноценную фигуру горожанина, а из поля зрения выпадает много разных групп. Специалист отвечает за то, чтобы не размывать образ горожанина и не размывать этот дискурс.

«МЫСЛИТЬ АГГЛОМЕРАЦИЯМИ»

Важную тему на первом урбанистическом форуме поднял и главный градостроитель ОАО «СибНИИ градостроительства» Сергей Заусаев. Специалист отметил, что сейчас, помимо роли архитектора в обществе, изменилась и роль генерального плана города. Если раньше он был секретным и хранился в сейфе, то сейчас генеральный план не является единственно важным документом.

Сергей Заусаев рассказал, каким должен быть современный генпланФото: Анна КРЮКОВА

- Все субъекты имеют этот генплан, он разработан у всех, - подчеркнул Сергей Заусаев. - Но почему мы в Новосибирске занимаемся сразу агломерацией? Потому что мы убедились на практике в том, что каждый город в рамках своих административных границ выполняет свой генплан, но эти генпланы не стыкуются друг с другом. Так и появляется столкновение интересов федерального, регионального и местного значений. Таких примеров очень много. К примеру, когда на федеральном уровне планируется магистраль, а на местном уровне - совершенно другие проекты, из-за этого возникают конфликты. Кроме того, не знаю, как у вас, но в Новосибирске площадки под бизнес в самом городе у нас уже давно закончились. Бизнес вынужден выходить за границы города и осваивать периферию. Поэтому нам нужны такие проекты, где одновременно присутствуют несколько объектов и несколько поселений, и получается такой бесшовный генеральный план, где присутствуют и федеральные и все местные объекты.

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?»

На следующий день на Urban Форуме в Кирове участники обсудили проекты, которые разрабатывает Опорный вуз вместе со студентами для того, чтобы сделать наш город лучше. К примеру, специалисты университета разработали свой инструмент для оценки происходящих в городе изменений - «Индекс качества городской среды», провели многочисленные социологические опросы для выявления основных проблем и даже создали проект по трансформации города - «Квартал 119».

- Мы проанализировали социально-экономическое и общественно-политическое состояние нашей области, - рассказал ректор ВятГУ Валентин Пугач. - И честно написали набор критических параметров, которые есть в городе в экономике, общественной жизни и социальной политике. Получилась грустная картина. Мы поняли, что если ничего с этим не сделать, то наш город будет и дальше отставать от наших динамично развивающихся соседей. Ждать, что кто-то приедет к нам и построит огромное количество заводов и предприятий, смысла нет, поэтому мы приняли решение, что мы должны стать драйвером развития региона. Если не мы, то кто?

Таким образом, в Опорном университете появились важные для города проекты, и вуз стал привлекать к ним общественность. Один из них - проект «Квартал 119».

На Urban Форуме кировчанам рассказали о проекте «Квартал 119»Фото: Анна КРЮКОВА

- Мы решили трансформировать наш студенческий городок, - рассказал директор политехнического института ВятГУ Иван Губин. - Для начала мы узнали, чего не хватает жителям домов в этом дворе, как бы они хотели его благоустроить. Выяснилось, что людям не хватает парковки, скамеек, детской площадки. Тогда мы начали проводить с активистами семинары, устраивать чаепития. Сейчас у нас идет разработка проектов, которые в ближайшее время появятся в квартале. Наши разработки стали интересны и другим городам. К примеру, сейчас мы работаем с Омутнинском.

ВятГУ CHALLENGE

Поработали над своими проектами и первокурсники. Университет объединил сразу три тысячи студентов в проекте ВятГУ CHALLENGE для того, чтобы и молодежь помогала решить городские проблемы и высказывала свое мнение.

- Студенты первых курсов работали вместе с наставниками-старшекурсниками, - пояснил декан факультета технологий, инжиниринга и дизайна ВятГУ Виталий Лисовский. - Первые задания мы сделали «лайтовыми». Ребята знакомились друг с другом, общались. Затем студенты перешли к работе над проектами. Им нужно было выделить проблемы Кирова, узнать как с ними справляются в других городах, и какие ресурсы нужно для этого задействовать. Затем участники должны были представить нам свой проект, который решает какую-либо задачу. Результаты нас очень порадовали.

В финал конкурса вышли пять проектов: «Квест по ЧС», «HUB 97», «Двор как общественное пространство», «Место, куда хочется вернуться», «Квесты от «RED PANDAS», «Мусор и мы» и «Ride for life». Многие из них могут начать работать уже сейчас. К примеру, студенты могут проводить в школах полезные квесты о чрезвычайных ситуациях и сортировке мусора.

Студенты презентовали участникам форума свои проектыФото: Анна КРЮКОВА

В итоге в течение двух дней на форуме прошло более 20 мероприятий. Его участники приняли решение о капитальном преображении улицы Спасской и овражной части города, развитии зоны по берегам малых рек. Кроме того, власти города предложили по каждой из проблем, выявленных на форумах, создать рабочие группы и работать в них вплоть до начала КИРОВ URBAN ФОРУМ – 2019.