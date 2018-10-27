Полтонны молока, тонна мяса, полторы тонны овощей: сколько опасных продуктов изъял кировский Роспотребнадзор?

СЕГОДНЯ 20:31 2018-10-27T21:55:52+03:00

«Комсомолка» рассказывает, сколько некачественных продуктов изъяли в Кирове с начала года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» рассказывает о том, как кировчан защищают от вредной для здоровья и жизни продукции

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Качество еды и напитков, права потребителя, санитарные нормы, профилактика болезней - все эти сферы, столь важные для каждого из нас, контролирует один-единственный орган - Роспотребнадзор. Специалисты постоянно следят за тем, чтобы наша повседневная жизнь была безопасной и комфортной.

А следить действительно есть за чем: антисанитария в школьных столовых, некачественные продукты и даже откровенно опасные производства - явления, с которыми сотрудники управления Роспотребнадзора по Кировской области сталкиваются практически ежедневно. И зачастую проверки заканчиваются изъятием, а порой и уничтожением товара.

«Комсомолка» рассказывает, сколько некачественных продуктов изъяли в Кирове с начала года и почему специалисты сделали это.

ОПАСНЫЙ ХЛЕБ И НЕКАЧЕСТВЕННАЯ «МОЛОЧКА»

Хлеб кировчане едят ежедневно, это одна из основных составляющих нашего рациона. Именно поэтому специалисты за январь-сентябрь 2018 года сняли почти две тысячи проб хлеба, кондитерских и хлебобулочных изделий, произведенных в регионе.

Из оборота изъяли 53 партии хлебаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Токсичных веществ, пестицидов, ГМО в кировском хлебе обнаружено не было, однако в 77 пробах все-таки нашли отклонения от нормы. К тому же, местные предприятия не ставят на продукцию маркировку, нарушают сроки хранения, продают изделия без полной информации о них.

В итоге с начала года из оборота изъяли 53 партии хлеба, кондитерских и хлебобулочных изделий общим весом 240 килограммов. Виновных обещали наказать.

Молоко, сливочное масло, сыр также являются постоянной статьей расходов кировчан. Специалисты проверили 184 предприятия, отобрали свыше 1 000 проб продукции, 16 из них оказались фальсификатом из животных жиров. 21 партию «молочки», а это 536 килограмм различных продуктов, изъяли и утилизировали.

640 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФОВ ЗА МЯСО

За год, с сентября прошлого года, были проверены и 280 предприятий, производящих и продающих мясо - 70% объектов работали с нарушениями. Самой частой проблемой стало отсутствие необходимых документов: заводы, рынки, ярмарки и придорожные кафе подчас не могли подтвердить, что их мясная продукция безопасна.

Всего в Кировской области за это время изъяли 546 партий - свыше тонны - некачественного мяса. Против виновных завели 188 протоколов, сумма штрафов составила 640 тысяч рублей.

70% объектов, производящих мясо, работали с нарушениямиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проверки мясных продуктов, к слову, проходили по поручению президента и правительства России. Такие рейды будут проходить и в дальнейшем.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ С НИТРАТАМИ

Плодовоовощную продукцию в Кирове проверяют особо тщательно: контролируют и заготовки, и свежий урожай как отечественных, так и привозных товаров. С начала года проверки прошли на 68 розничных «точках», в каждой взяли по две пробы фруктов и овощей. В некоторых из этих проб были найдены опасные нитраты - продукты пришлось уничтожить.

Специалисты обнаружили и некачественные овощиФото: Михаил ФРОЛОВ

Предприниматели плохо хранили фрукты и овощи, не следили за сроками годности, не указывали производителя товара и не ставили маркировки - в итоге из оборота изъяли 158 партий некачественной продукции, а это 1 640 килограмм овощей и фруктов. По всем нарушениям были составлены протоколы.

… А ЕЩЕ ПРОВЕРЯЛИ СТОЛОВЫЕ

В регионе насчитывается 1 155 детских садов, школ, колледжей и техникумов - все они контролируются специалистами. В образовательных заведениях регулярно исследуют питьевую воду, готовую еду и санитарные условия на кухнях.

С начала года в Кировской области проверили 459 столовых при учебных организациях. Из огромного количества проб, взятых специалистами, часть проверку не прошла. В 8 пробах воды, например, были найдены болезнетворные организмы, свыше 40 проб продуктов и готовых блюд показали нарушения по санитарным нормам, почти в 150 смывах нашли вредную микрофлору.

Продукты в школах и садиках хранили неправильно, маркировки и технологии приготовления еды не соблюдали, за чистотой на кухнях не следили - специалисты выписали 521 протокол по различным нарушениям, за некоторые из них были вынесены штрафы.

ВМЕСТО ЖАЛОБ В СОЦСЕТЯХ

Если вы нашли некачественные, просроченные продукты в магазине, кафе или на рынке, не пишите злобное сообщение в интернете - сообщите об этом в управление Роспотребнадзора по Кировской области.

8 (8332) 40-67-24 - «горячая линия» кировского Роспотребнадзора. Телефон работает с 10.00 до 12.00 часов по будням.