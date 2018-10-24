Кировские льготники месяцами ждут положенных лекарств?

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-24T15:35:01+03:00

Минздрав уверяет, что льготные лекарства есть, а льготники - что ждут их месяцами Фото: Иван МАКЕЕВ

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Проблема обеспечения льготников лекарствами остается одной из самых острых в Кировской области. Несмотря на то, что в правительстве докладывают, что все льготники получают положенные препараты, на деле все иначе.

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Так, в редакцию «Комсомолки» поступают сообщения от кировчан, которые месяцами ждут жизненно важное лекарство. В результате приходится покупать его на свои деньги. А цены на таблетки, микстуры и прочую фармпродукцию ой как кусаются. Но делать нечего - отдают последнее, чтобы выжить. Почему же реальность не совпадает с отчетами? Сегодня на заседании комитета по социальным вопросам областного Законодательного собрания обсуждалось внесение поправок в региональный закон об охране здоровья граждан, в рамках которого, к слову, и регулируется лекарственное обеспечение. По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Курдюмова, изменения несут исключительно формальный характер. У депутата Владимира Костина возник вопрос: «Помогут ли изменения улучшить положение людей, которые не получают лекарства»?

- Ко мне приходят люди, страдающие астмой, им по три месяца не выдают препараты! – возмутился Костин.

ПРОБЛЕМА В НАЗВАНИИ?

Зампред правительства заметил, что сейчас область полностью обеспечивает льготников всех уровней (региональных и федеральных) препаратами.

- Если таковых в наличии не имеется, то пациента отправляют на отсроченное обслуживание, то есть в течение 10-15 рабочих дней лекарство должно поступить, - сказал Дмитрий Александрович. - Другое дело, если люди не могут получить лекарство привычного наименования. Мы проводим торги, на которых фигурирует международное патентованное название. Это значит, что человеку могут предоставить международный аналог с той же рецептурой, которая была указана в привычном препарате. Но люди, увидев другое название, считают, что нужного для них лекарства нет. Тут возникает резонный вопрос: неужели диабетики, астматики и другие пациенты со сложными диагнозами, которые годами страдают от своей болезни, не «выучили», чем лечиться? Зачастую люди, вынужденные пожизненно «сидеть» на таблетках, знают наизусть каждую букву лекарства, каждый элемент, который входит в его состав. И другое название, если препарат действительно им подходит, никого не спугнет.

ОФИЦИАЛЬНО

В Министерстве здравоохранения Кировской области сообщают: все необходимые лекарства в государственных аптеках имеются в достаточном количестве. По данным специалистов, на сегодня никаких проблем в этой сфере не наблюдается.

- Ежедневно медицинские учреждения выписывают до пяти тысяч рецептов, - сообщает сайт ведомства. - В общей сложности с начала 2018 года в рамках различных льгот врачи выписали практически миллион рецептов.

Отметим, что в регионе на сегодня 30,5 тысяч человек получают лекарства по федеральным льготам. Еще 193,5 тысячи кировчан получают лекарства по льготе регионального уровня.

ВАЖНО

Если у вас возникли проблемы с выдачей льготных лекарств, вы можете позвонить по телефону «горячей линии»: 8 (8332) 41-00-41.