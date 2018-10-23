«С Нагиевым договаривались за месяц, Монсона снимали ночью». Команда «Вятка» - о полуфинале Высшей лиги КВН

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-23T14:44:20+03:00

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В минувшие выходные кировчане-поклонники «большого» КВН увидели полуфинал Высшей лиги. Кировская команда «Вятка» уверенно дошла до этого этапа и снова покорила зрителей, но - увы - не членов жюри. Кировчане заняли третье место в игре и пробиться в финал не смогли.

Самым ярким моментом полуфинала стал, пожалуй, видеоклип «Вятки». Кировские КВНщики сняли, по сути, собственную версию знаменитого фильма «Брат» с Ириной Салтыковой, Валдисом Пельшем и Дмитрием Нагиевым, заменившим Виктора Сухорукова.

«Комсомолка» пообщалась с участниками «Вятки» и узнала, как снимался видеоролик, получивший, кстати, самую высокую оценку.

«ЧТОБЫ СТОПУДОВО ВЫСШИЙ БАЛЛ БЫЛ»

В полуфинале Высшей лиги КВН «Вятка», как и ее соперники, играла четыре конкурса: традиционное «приветствие», «биатлон» из текстовых шуток, «знакомый сюжет» и видеоклип. Первый конкурс - высший балл, второй - вновь в лидерах… Как рассказали «Комсомолке» сами игроки «Вятки», все было хорошо вплоть до конкурса «знакомый сюжет».

Кировчане заняли третье место в игре и пробиться в финал не смогли. Фото: Виктория ФРОЛОВА vk.com/kvnofficial

- Наше выступление перед «живым» залом отличалось от того, что было показано в эфире Первого канала, - поделился КВНщик Артем Гагара. - Очень многое «вырезали» из телевизионной версии игры, на самом деле все было не так!

Оценка «Вятки» за третий конкурс была одной из самых низких среди всех команд - многие пользователи соцсетей, следившие за игрой, отметили несколько «странное» судейство.

Затем был конкурс видеоклипов, в котором кировчане показали свой вариант фильмов «Брат» и «Брат-2» с КВНщиком Дмитрием Бушуевым в главной роли. Клип получился масштабным: качество, массовка, целая россыпь звезд - уже на первых секундах ролика зрители начали аплодировать в такт музыке. Когда видеоклип закончился, КВНщики не сразу смогли произнести финальные слова - настолько бурной была реакция зала.

В соцсетях автор «Вятки» Константин Ворончихин рассказал о том, почему они решили «брать масштабом» и снимать практически настоящее кино: команда хотела, «чтобы стопудово высший балл был».

10 ДНЕЙ НА СЪЕМКИ

«Брат» и «Брат-2» - фильмы, известные каждому и любимые миллионами россиян. «Вятка» тоже любит эти кинокартины - поэтому и взялась за столь непростую, казалось бы, тему видеоклипа. Капитан команды Дмитрий Бушуев, к тому же, действительно всегда хотел сняться в «Брате» - и вот, его мечта осуществилась.

Капитан команды Дмитрий Бушуев всегда хотел сняться в «Брате». Фото: youtube.com

- Идея клипа появилась за месяц до игры, - вспоминает участник «Вятки» Никита Трунов. - Пришлось четко планировать всю нашу работу, ведь часть сцен снималась в Кирове, а часть - в Москве.

Съемки длились почти 10 дней, еще неделя потребовалась на монтаж ролика, графику и эффекты.

- Нам очень помогли Кировский ССК и «свои» ребята из компании «Росвидео», - поделился КВНщик. - Буквально за день или два мы собрали весь реквизит и массовку из кировчан. Уже тогда было примерно ясно, насколько масштабным будет итоговый клип.

ЗВЕЗДЫ ПОМОГАЛИ «ЗА ИДЕЮ»

Съемки клипа в Москве были непростыми: нужно было многое продумать, успеть и учесть. Тем более, «Вятка» задействовала звезд и подстраивалась под их графики и условия.

Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Ирина Салтыкова, Джефф Монсон, Валдис Пельш - все эти люди снялись в клипе «Вятки». Само собой, их роли в клипе заранее проговаривались и утверждались. И все эти звезды, кстати, помогали «Вятке» бесплатно, «за идею» - просто потому, что им понравились сами задумка и сценарий клипа.

Съемки эпизода с Дмитрием Нагиевым длились два или три часа. Фото: youtube.com

- Первым делом мы созвонились с Дмитрием Нагиевым, чтобы заранее договориться о съемках, - поделился с «Комсомолкой» Никита Трунов. - Сценарий показался ему веселым, да и КВН он любит, поэтому особых проблем не возникло.

Подстраиваться «Вятке» пришлось под всех и каждого: съемки с депутатом Джеффом Монсоном, например, проходили в час ночи, а для кадров с участием певицы Ирины Салтыковой КВНщики ездили в Останкино.

- Съемки эпизода с Дмитрием Нагиевым длились два или три часа, - рассказал КВНщик. - И это ради минутной сцены в итоговом клипе! Но результатом мы, конечно, остались довольны.

Результат и вправду был налицо: «Вятка» получила за ролик высший балл и массу положительных отзывов от болельщиков и пользователей соцсетей.

«… И КРАСНЫЕ ПЛАЩИ НАДЕНЬТЕ»

В финал «Вятка» не прошла, но кировчане уже сейчас заряжены на продолжение борьбы. В середине ноября пройдет кубок мэра Москвы - специальная игра для команд-полуфиналистов Высшей лиги КВН. Победитель этого кубка и получит пятую путевку в главную игру сезона.

- Будем побеждать на кубке мэра Москвы и попадать в финал, - поделился планами Никита Трунов. - Мы шли в этот сезон за чемпионским титулом и останавливаться в шаге от этого не собираемся. Как один из нас написал в соцсетях, «Мы не сдались, вот тут поверьте. И красные плащи наденьте на кубок мэра в ноябре».

Никита Трунов (слева) рассказал о дальнейших планах команды. Фото: Виктория ФРОЛОВА vk.com/kvnofficial

СПРАВКА «КП»

Команда КВН «Вятка» (темная армия, сборная супергероев) была основана зимой 2010 года. Все участники команды уже имели богатый опыт игры в КВН в Кирове, Москве и других городах. Три года подряд «Вятка» играла в телевизионных лигах, став второй в сезоне «Премьерки» и дважды дойдя до полуфинала «Вышки». Вернувшись в сезон Высшей лиги КВН в 2018 году, кировчане заняли второе место в игре 1/8 финала, победили в четвертьфинале и приняли участие в музыкальном фестивале в Светлогорске.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

Телевизионная версия полуфинала Высшей лиги с участием «Вятки» опубликована на официальном канале МС КВН. Видеоролик по мотивам фильма «Брат» можно увидеть с отметки 1:46:40 на строке времени по ссылке.