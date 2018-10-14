В Кировской области 85 тысяч коров, 187 тысяч свиней и почти 2 миллиона птиц

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-12T18:35:48+03:00

Ко Дню работника сельского хозяйства, 14 октября, «Комсомолка» узнала, сколько в регионе полей, растений, животных предприятий и работников этой отрасли

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Кировская область всегда славилась своими лесами и полями. Здесь и производство молочной продукции «Вятушка», и вкусных колбас от «КМК», и комбинаты, взращивающие самые вкусные помидоры и огурцы, и бесконечные кукурузные, капустные и злаковые поля, тянущиеся вереницей в пригородах и районах.

Но все это видно лишь в окнах автомобилей, мчащихся в магазины, где на витринах лежит продукт кропотливого труда работников сельского хозяйства.

К их профессиональному празднику, который отмечается 14 октября, мы решили, как царь Еремей в сказке «Варвара-краса длинная коса», для верности все, что имеет область, перечесть и записать.