2018-10-12T16:54:58+03:00
Общество

Приметы погоды на Покров, по которым определяют, какая будет зима 2018-2019 в Кирове

Настоящие морозы придут к нам еще не скоро
Анна КРЮКОВА
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До декабря сильных снегопадов в Кирове ждать не стоит. Фото: pixabay.comДо декабря сильных снегопадов в Кирове ждать не стоит. Фото: pixabay.com
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Каждое 14 сентября жители нашей страны праздуют Покров Пресвятой Богородицы. В славянском календаре этот праздник означал, что все сельскохозяйственные работы завершены, и хозяйкам нужно начинать подготовку к зиме. Именно по этому дню наши предки определяли, когда выпадет снег и придут настоящие морозы. «Комсомолка» попробовала погадать по старинным приметам и узнать, какой будет зима 2018-2019 в Кирове.

Примета 1: «На Покров листья на деревьях остались - жди морозов да буранов зимой».

Пока в Кирове почти без листьев остались только тополя. Остальные деревья еще радуют жителей города яркими красками. Согласно приметам, это означает, что зимой в нашу область придут вьюги и бураны.

Примета 2: «Дождь в этот день - ненастье до конца осени».

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Кирове будет светить солнце. Воздух прогреется до +4 градусов. Так что, если верить приметам, эта осень подарит кировчанам солнечные дни, а дожди наконец-то прекратятся.

Примета 3: «Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет - то и к Катеринину дню (7 декабря) снега не видать».

В выходные снег в нашем городе не ожидается. Температура воздуха днем будет плюсовой. Можем предположить, что до декабря сильных снегопадов в Кирове ждать не стоит.

Примета 4: «Какова погода на Покров, такова и зима будет».

В воскресенье кировчан ожидает солнечная и прохладная погода. Ночью возможны заморозки до -2. Вероятно, и зима у нас будет морозной и с небольшим количеством осадков.

Примета 5: «Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро наступит».

Местами в Кировской области кировчане уже замечали снег, однако он сразу же таял. Назвать это настоящим первым снегом сложно, то есть настоящую зиму придется ждать еще долго.

ЧТО ГОВОРЯТ СИНОПТИКИ?

Пока прогнозы погоды сообщают о том, что суровых холодов этой зимой ожидать не стоит. Ближайшие два-три месяца температура воздуха будет находиться на уровне средних многолетних значений. В некоторых районах - даже теплее. Реки начнут замерзать в конце октября.

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