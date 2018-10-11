Счета за отопление в сентябре возмутили кировчан: как получить скидку на ЖКХ

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-11T12:39:18+03:00

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В середине октября кировчане начали получать счета за коммуналку за прошлый месяц. Многих суммы в платежках поразили: по 8000-9000 рублей. Притом, что отопление в большинстве домов в сентябре включили лишь на пару дней.

Такие счета, например, получили жители Слободского на ул. Урицкого, 98. Увидев суммы во всю пенсию, бабушки направились в свою теплоснабжающую организацию. Там им напомнили, что уже год в Кировской области действует система, при которой плата за отопление будет производиться только в течение отопительного периода - с сентября по апрель включительно. А это значит, что даже если отопления в сентябре не было, за него все равно выставят счет. А вот в мае, напротив, отопление еще есть, а плату за него не берут, так как с мая по август счета за тепло «нулевые».

ЕСЛИ НЕТ СЧЕТЧИКА

Напомним, что прежде в Кировской области работала система 1/12 (одной двенадцатой) - люди платили по счетам за отопление 2016 года того же периода, и счета были равномерно распределены на весь год. Но с 1 сентября 2017 года во всех муниципалитетах Кировской области оплата за отопление берется только в течение отопительного периода. Эта система условно называется 1/8 (одной восьмой).

Если в домах не стоят приборы учета тепла, то плата начисляется по нормативу. Именно так считают плату за тепло в доме в Слободском.

- Размер платы за отопление определяется, исходя из норматива потребления коммунальной услуги, рассчитанного на 8 месяцев. Плата производится ежемесячного и равномерно, независимо от количества дней в месяце, когда была оказана услуга, - поясняют в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области. - Данный размер платы, рассчитанный по нормативу потребления коммунальных услуг, будет применяться в течение 8 месяцев отопительного сезона и не будет меняться ни в большую, ни в меньшую сторону.

Это значит, что суммы, которые вы получили за сентябрь, будут приходить по апрель включительно.

ЕСЛИ ЕСТЬ СЧЕТЧИК

Если дом оборудован общедомовым прибором учета тепла, то расчет платы производится по фактическим показаниям счетчика. При этом стоит помнить, что в сентябре-октябре на улице еще не очень холодно, и топят сейчас не в полную силу, а значит и платежи за эти месяцы будут средними. Наиболее затратными станут январь, февраль и март: по статистике именно в эти месяцы расходы топлива для обогрева наибольшие.

И еще важный момент: даже если дом оборудован счетчиком, но он не прошел обязательную проверку, то плату будут начислять по нормативу.

ВАЖНО!

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ

Помните, что на оплату ЖКХ можно получить субсидию. На нее имеют право те, у кого расходы на коммунальные услуги превышают 22% от среднего дохода семьи. Если семья состоит только из неработающих пенсионеров или инвалидов 1 и 2 групп, чей средний доход ниже либо равен прожиточному минимуму, то коммунальные расходы не должны превышать 15%.

Но эта субсидия предоставляется только при отсутствии задолженностей по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Чтобы узнать подробнее о коммунальной субсидии кировчане могут обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства (в Кирове он располагается по адресу: Октябрьский проспект, 105) или в МФЦ.