В Кировской области раритетную «Волгу» можно купить за 100 000 рублей

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-10T18:02:07+03:00

В Кировской области раритетную «Волгу» продают за сто тысяч. Фото: avito.ru

Ко дню выпуска первого автомобиля этой марки «Комсомолка» нашла единственную сохранившуюся в регионе модель, выставленную на продажу

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62 года назад, 10 октября 1956 года, с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая машина «Волга», которая сразу же заняла место в сердцах граждан Советского Союза.

Сам завод начал производить автомобили с 1932 года. Из его стен выехали десятки моделей ГАЗа, легендарная машина «Победа», прославившая разгром фашисткой Германии, затем ее потеснила «Волга», а уж потом - известные всем маршрутки - модели «Газель».

Сейчас на улицах Кирова трудно найти раритетный автомобиль на ходу. «Победы», «Волги» и «Газели» 50-х, 60-х годов хранятся под светонепроницаемыми полотнами в гаражах или украшают коллекции старинных автомобилей любителей антиквариата.

Главный символ машины - стремящийся вперед олень. Фото: avito.ru

К 62 годовщине выпуска «Волги» мы решили найти старейшую машину этой марки, которая ищет своего нового хозяина. Местом поиска стал сайт электронных объявлений.

Среди всех 139 «Волг», выпущенных до 1960 года, раскиданных по всей стране, затесался один автомобиль из Кировской области, а именно из Уржума.

В салоне «уржумского» автомобили все сохранилось со времен его создания. Фото: avito.ru

Бежевая красавица с сверкающим оленем на капоте была выпущена в 1959 году. У нее был всего один хозяин и в аварии она не попадала. За 59 лет автомобиль прошел около 50 тысяч километров и до сих пор остается на ходу. Бежевую «Волгу» хозяин продает всего за 100 000 рублей.

К слову для раритетных автомобилей, выставленных на продажу, эта сумма — средняя. Цена за такой автомобиль колеблется от шестидесяти пяти тысяч рублей до полумиллиона.

САМАЯ ДОРОГАЯ

Самой дорогой «Волгой» стал автомобиль из Челябинской области. Ее владелец хочет получить за синюю оригинальную машину 3 миллиона 900 тысяч рублей.

Самая дорогая старая «Волга» стоит 3 900 000 рублей. Фото: avito.ru

Пробег у этого автомобиля чуть меньше 150 километров, а из видимых дефектов только прожженное заднее сидение.

У самой дорогой машины не только эмаль дверей блестит, но и руль с панелью.

САМАЯ ДЕШЕВАЯ

18 тысяч рублей просит житель Кемерово за свою «Волгу». Хотя то, что он продает назвать машиной трудно, максимум «лего для больших ребят».

За 18 тысяч рублей можно купить лишь конструктор лего, но не цельную машину. Фото: avito.ru

В набор входит переваренный кузов, гудки, спидометры, зеркала и окна, а также блестящий олень на капоте. Разумеется машина не на ходу, но при большом желании ее можно поставить на колеса, поменять двигатель. И на выходе получится стоящий раритетный автомобиль.

В комплект конструктора входит и спидометр. Фото: avito.ru

САМАЯ СТАРАЯ

В основном на сайте представлены автомобили 1957-1959 года выпуска. Но среди них есть и самая старая, бывалая «Волга». Как утверждает ее владелец в документах в графе года выпуска указан 1952.

Самая старая «Волга» датирована 1952 годом. Фото: avito.ru

Состояние, конечно, у нее плачевное: корпус местами помят, эмалированное покрытие потрескалось, да и сам автомобиль со временем проржавел.

Даже салон пропитан стариной. Фото: avito.ru

Но зато на коробке радиопередачи красуется название одной из самых желанных машин того времени - «Волга». Ее продают всего за 50 тысяч рублей.