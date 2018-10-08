Кировские педагоги бьют тревогу: у школ не хватает денег на зарплаты учителям

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-08T15:55:25+03:00

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ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ

Еще в июле правительство обрадовало учителей хорошей новостью - базовый оклад педагогов увеличили до 11 163 рублей, то есть до минимального размера оплаты труда. Невелики деньги, но, если верить докладам чиновников, средняя зарплата достигла 23 тысяч 600 рублей.

Обещали сохранить все компенсационные и стимулирующие выплаты: за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, за работу в сельских школах, премиальные выплаты, выплаты за наличие квалификационной категории, ученой степени и почетного звания.

Для выполнения обязательств пообещали увеличить и фонд оплаты труда на 80 млн рублей. Правда, в реальности все выглядит несколько иначе. Так, на прошлой неделе в рамках всероссийской акции «За достойный труд» в Кирове прошло собрание регионального профсоюзного актива. На мероприятии разбирались разные проблемы: поправки в пенсионное законодательство, обеспечение сотрудников предприятий медицинской помощью и достойной оплатой труда. Коснулись темы зарплат бюджетникам.

ОЖИДАНИЯ НЕ СОВПАЛИ

Оказалось, что в районах денег на зарплату учителям не хватает. Например, в Яранске зарплатный фонд не дотягивает до нужной цифры более чем на 4 миллиона.

- Фактически фонды оплаты труда в школах увеличились на 6%,- рассказала педагог, председатель районной профсоюзной организации образования в Яранске Елена Емашева. - Других денег в муниципалитеты не поступало. Денег реально не хватает - убирают стимулирующие выплаты, стажевые, сельские льготы и многие другие.

Елена Александровна напомнила, что в конце прошлого года для того, чтобы выплатить зарплату учителям за декабрь, школам пришлось выкручиваться и выдавать деньги из январских фондов.

Не повезло и работникам культуры. Фонда оплаты для этой категории хватит лишь до ноября.

- По соглашению с Минкультом и районной администрацией средняя зарплата сотрудников должна находиться на уровне 17 тысяч 89 рублей, - отметила Елена Александровна. - Однако для того, чтобы выплатить зарплату за ноябрь и декабрь, в фонд оплаты дополнительно потребуется 5 миллионов 800 рублей и 3 миллиона 700 рублей на выплату налогов.

Разумеется, с проблемой нехватки средств на зарплаты сталкивались не только в Яранске, но и в других районах области. В правительстве заверили, что вопрос находится на контроле у высших чинов. Ситуацию прокомментировал заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов, который пояснил: в ближайшее время в областной бюджет готовится ряд поправок для того, чтобы обеспечить учителей и педагогов зарплатой на заявленном уровне.