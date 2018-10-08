В Кировской области из-за пожара без жилья осталась одинокая мать с 4 детьми

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-08T10:32:49+03:00

Летом дети собирали грибы и ягоды, готовились к длинной зиме. Сейчас все сгорело. Фото: vk.com

Объявлен сбор в помощь погорельцам: нужна детская одежда, обувь и вещи первой необходимости, а также школьные принадлежности

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Рано утром в воскресенье, 7 октября, в поселке Климковка Белохолуницкого района начался пожар в чатсном жилом доме на ул. Свободы. Как рассказывают в МЧС по Кировской области огонь тушили 10 пожарных и три пожарно-спасательные машины. Пламя полностью уничтожило крышу, потолочное перекрытие, стены изнутри по всей площади. Жить в этом доме больше нельзя. Без крова осталась одинокая мать с четырьмя детьми.

ДЕТЕЙ СПАСЛИ СОСЕДИ

Когда начался пожар вся семья спала. Проснулись от дыма, когда пламя уже во всю бушевало. Успели выпрыгнуть в окно, доставать самых младших детей помогали соседи, которые сразу прибежали на помощь. Одежду взять не успели, оказались на улице в ночных рубашках и пижамах. Ребят сразу увели к соседям, там их одели во что нашли. А взрослые в это время выводили из хлева скотину - коз, гусей, кур - теперь это единственное, что осталось у многодетной семьи, до кормить живность нечем.

Мать Наталья воспитывает трех дочерей и сына одна. Сейчас всех ребят она увезла в соседнее село Всехсвятское, жить им больше негде. Но главное, что ребятам не в чем идти в школу: нет ни верхней одежды, ни обуви, ни ранцев, ни канцтоваров.

Летом дети собирали грибы и ягоды, готовились к длинной зиме. Сейчас все сгорело. Фото: vk.com

Огонь уничтожил и все документы, чтобы их восстановить, надо ехать в Белую Холуницу, до которой 35 км! Но даже на дорогу у Натальи нет денег, да и одеться женщине не во что.

Поэтому, чтобы помочь многодетной семье, которая попала в трудную ситуацию, сейчас объявлен сбор денег и вещей.

Летом дети собирали грибы и ягоды, готовились к длинной зиме. Сейчас все сгорело. Фото: vk.com

ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ

Нужна одежда, почти все, начиная от нижнего белья, заканчивая верхней одеждой.

Размеры:

для мамы: размер одежды 48, рост -168, размер обуви - 38,

для старшей дочери: размер одежды 44-46, рост - 155, размер обуви -37,

для двух девочек-близняшек: рост 140-146, размер обуви - 35-36.

для мальчика - рост - 110, размер обуви - 28-29.

Организаторы сбора очень просят приносить вещи чистые, так как стирать просто негде Также очень нужны школьные принадлежности: ранцы, канцтовары.

Одежду можно приносить к нам в ДОСААФ по адресу Киров, ул. Строителей, 21, 3 этаж , кабинет 33 или 36. Вещи принимают в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Помочь можно и деньгами. Карта привязана к номеру 8922-946-86-63 (Анна Александровна А. - старшая дочь Натальи).