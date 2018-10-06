Дорога Опарино - Маромица: ежедневная война автомобилей и бездорожья

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-05T18:16:26+03:00

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Кажется, что у нашего региона, как в анекдоте, три самые главные проблемы: дураки, дороги, деньги. И все это сливается в один большой транспортный коллапс: денег на ремонт и прокладку дорог нет, а кировчанам надо держаться, надо как-то выживать и выбираться из районов области по убитым временем и погодой магистралям.

Так, с приходом дождливой осени началась новая глава эпопеи «Бездорожье Опарино - Маромица». Летом прошлого года мы уже писали о том, что север нашего региона отрезан от областного центра: нескончаемые летние дожди размыли старую бетонно-грунтовую дорогу. А она, к слову, относится к магистралям регионального значения.

А тут на днях один из кировчан опубликовал на своей странице видеозаписи и фотографии дороги сообщением «Заря - Маромица Опаринского района».

- Кто знает, как переместиться из Подосиновца в Киров наиболее безопасно для автомобиля и жизни? - спрашивает Егор Сметанников. - Желательно на авто.

- А телепорт вас чем не устроил? - ответили ему в комментариях. - Или по старинке, через магию?

И правда, остается уповать лишь на магию. Тогда администрация Лузы шутила (а может быть, и говорила всерьез), что надо свечку ставить и молиться, чтобы дожди прекратились и не усугубили проблему. Но что делать теперь, когда в октябре обещают 20 дней с дождем и снегом?

ДОРОЖНЫЙ УЖАС

Бетонно-грунтовое покрытие проклинают все, кто решается отправиться в путь до Подосиновца. Пока едешь, кажется, что это твой последний путь. Дорога длиной почти сотню километров покрыта старыми разбитыми, местами проваленными под грунт или вовсе выкинутыми на обочину плитами, положенными еще во времена СССР.

Трещины меж плит, непролазные ямы, острые концы арматуры и вязкие выбоины - все это замаскировано в лучших традициях военных окопов: грязью, ветками и глиняно-грунтовыми кусками земли.

- У нас есть лишь два направления Подосиновец - Киров, - рассказал «Комсомолке» Егор Сметанников, попытавшийся выбраться из района в центр. - Первый - через Пинюг, Опарино. Общее расстояние 320 километров. Из них нормальной дороги только 100. Остальное - гравийная дорога, плиты, глина. Но самый плохой участок длится километров 60: от Альмежа до Опарино. На него уходит часа 3-4!

Без потерь преодолеть это «минное поле» сложно: легковые машины, двигаясь со скоростью 10 километров в час и не более, пробивают себе колеса. Да и здесь малой кровью не обойдется: лопается не только шина, но и гнется сам обод. А отступать некуда: позади такая же убитая дорога, а об объездах лучше и не вспоминать.

- Второе направление идет через Кичменгский городок - Никольск - Шарью - Котельнич, - продолжает кировчанин. - Расстоянием 600 километров. Но из них 100 километров - гравийная дорога, которая в период дождей становится не на много лучше, чем опаринская. А расстояние в два раза больше.

НЕ ДАЙ БОГ КАМАЗ!

- Практически отсутствует автомобильное сообщение северных районов Кировской области с городом, - написали еще в июле этого года в социальных сетях недовольные жители. - Доехать до дома практически невозможно без ущерба себе. С Пинюга до Опарино добирался три с половиной часа на пустом КамАЗе.

Отметим, что расстояние между этими поселками всего 92 километра, при благоприятных условиях доехать можно за полтора-два часа. А так автомобилисты тратят 5-6 часов.

Участок полного бездорожья когда-то давным-давно находился на территории крепкого хозяйства. Пути сообщения районов с центом были отлажены. А теперь здесь только ямы, в которых застревают легковушки, грузовики, а что самое главное, - кареты скорой помощи! По городским дорогам врачи не всегда быстро приезжают, а что говорить об этой полосе препятствий?

- Если летом и зимой сюда еще можно добраться, скрипя зубами, то весной и осенью лучше сюда не соваться! - советует Егор. - Можно просто встать и никуда не уехать. Сама дорога делится на две полосы: первая - из плит, а вторая - из грунтовки. Поэтому в межсезонье по ней можно проехать лишь по плитам. А если навстречу тебе попадется другая машина или большегруз, то все... Считай, что ты «приехал».

КОГДА РЕМОНТ?

Проблема эта существует уже давно, даже жители района не знают точно, когда они передвигались по нормальной дороге... Пять-десять лет назад?

В администрации Опаринского района сказали, что участок Альмеж - Опарино приобрел такой вид благодаря строительству участка Альмеж - Скрябино.

- С этого времени транзитный транспорт начал проходить по проблемному участку круглогодично, - пояснил заместитель главы района Сергей Трещенко. - До этого момента дорога разрушалась, но не так быстро. Участок этой дороги мы содержим на свои, районные деньги. Отмечу, что он занимает лишь 8% от всех дорог района. А уходит на него 70% дорожного. И то только на поддержание дороги. К сожалению, участок Альмеж - Опарино не входит ни в какие областные, федеральные программы по ремонту дорожного полотна. Поэтому, когда она будет приведена в добротный вид, неизвестно. И сколько на это потребуется средств, сказать точно сложно. Но от местных жителей по этому поводу поступает очень много обращений: в районную администрацию, в министерство транспорта, к президенту.

Но дороги как не было, так и нет.