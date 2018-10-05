Кирову безопасные и качественные дороги! Бизнесу - конкуренцию!

СЕГОДНЯ 17:28 2018-10-05T17:32:03+03:00

На заседании рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог общественники обсудили результаты прошедшего года и планы на будущее

Изменить размер текста: A A

По меркам кировчан 2018-й можно назвать периодом массового ремонта дорог. Второй год подряд регион принимает участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» - такого масштабного ремонта не было в регионе 15 лет. «БКД» вселила в кировских водителей надежду: неужели пройдут те времена, когда по несколько часов надо будет проезжать участок в пару километров, оставляя позади подвеску и прочие детали?

Впервые к реализации проекта приступили весной 2017 года. Как признаются общественники, тогда область лишь проверяли: сможет выполнить условия контракта или нет. А она взяла и смогла. И «БКД» стал главным направлением дорожно-транспортных работ. Поэтому в этом году к реализации проекта приступили, так сказать, без прелюдий, взяв на вооружение 89 участков дорог.

ЧТО СДЕЛАНО?

В рамках программы за весенне-летний период в городе отремонтировали 82 основных участка дорог общей длиной 94,9 километра, а также шесть дополнительных участков на трассе Киров - Русское, которые требовали более тщательного капитального ремонта.

На реконструкцию улиц из федерального бюджета было выделено ни много ни мало 1 миллиард 187 миллионов рублей.

Все работы должны были закончиться до 31 августа. Однако последний участок, улицу Красина, приняли лишь 5 октября.

ЧТО ХОРОШО?

Общественники на заседании отметили, что никаких серьезных вопросов и проблем в реализации «БКД-2018» у них нет: качество асфальта повысилось, да и инфраструктура после ремонта не разрушена, а наоборот. Так, помимо установки нового дорожного полотна ремонтники поднимали колодцы, рисовали разметку, устанавливали бордюры. Оставляли после себя чистоту и красоту.

Единственным спорным моментом был вопрос о сроках проведения работ: 15% дорог не укладывались в срок. Общественники решили, что виной всему неправильное планирование. Однако руководитель Дирекции дорожного хозяйства Кировской области Альберт Гутнов возразил, сказав, что это позволит не нарушать технологий укладки асфальта во время снегопадов.

ЧТО ПЛОХО?

Однако в работе по реализации проекта общественников возмутило, почему контракты достались лишь двум крупным компаниям «Вятавтодор» и «Гордормостстрой». Мол, где обязательная для страны конкурентоспособная среда? Почему лишь крупные акулы бизнеса могут стать участниками контрактов?

- Я вижу укрупнение лотов, заточку под определенных подрядчиков. Очень хочется их поддержать, я прекрасно понимаю... - пояснил общественник Виталий Брамм. - Безусловно, мы получаем упрощение в плане управления процессом, но коррупциогенные факторы есть.

Кроме того, еще одним не сглаженным углом остается совместная работа дорожников и сетевиков. Точнее, ее отсутствие. И граждане нашего города, и общественники замечают, что если один участок дороги стоит в планах и на ремонт теплосетей, и на ремонт дорожного полотна, то сроки будут сорваны. Как произошло с «несчастной улицей Свободы». Дорогу разрыли, трубы ремонтировали - ремонтировали несколько месяцев: ни машинам не проехать, ни ДДХ не отремонтировать улицу.

В ответ на возмущение региональной группы Альберт Гутнов пояснил, что утвержденный график ремонта дорог был послан сетевикам для своеобразного согласования работ. Но по факту на него никто и не взглянул.

- Тогда надо обратиться в администрацию с просьбой учредить некий орган, который понесет ответственность за несогласование работ этих служб и за просрок времени исполнения контрактов.

ЧТО СДЕЛАЮТ?

В 2019 году в Кирове продолжат реализацию программы «Безопасные и качественные дороги».

На работы из федерального бюджета будет выделен 1 миллиард 40 миллионов рублей. На эти средства будет отремонтировано всего 20 дорог. Полный и точный список дорог еще не огласили. Но туда войдут социально значимые улицы с большим автомобильным потоком, такие как Октябрьский проспект и улицы Воровского и Щорса.

Однако «хотелки» горожан и общественников, таких как закольцованные дороги, останутся без внимания. Так как программа в первую очередь нацелена на ремонт и необходимую перестройку дорог, а не на масштабное строительство чего-то нового.

Помимо реконструкции основного дорожного полотна на выбранных улицах проведут установку дорожных знаков, светофоров, нанесут разметку, облагородят бордюры.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

На заседании рабочей группы был поднят и вопрос по «золотым» четыремстам метрам дороги в Унях. Напомним, что об этой проблеме «Комсомолка» говорила с общественным активистом Виталием Браммом несколько недель назад. Суть проблемы в том, что из бюджета было выделен один миллион рублей на ремонт 400 метров двухполосной дороги. Подрядчиком выступила компания «Унидорстрой». Но работы так и не были завершены, а подрядчик скрылся. Возмущенные общественники стали разбираться: съездили, посмотрели, зафиксировали, начали обращаться, как говорится, куда надо. А там их посылают... в другую инстанцию. Полиция к прокуратуре, она - к следкому. И везде говорят одно: «Мы ничего не знаем и не узнаем. Смиритесь».

- У них сейчас время затишья, - рассказал один из местных активистов. - Говорят, что не доказать. Мол, все материалы заразили и работы, о которых не знали местные, проводили по ночам. В этом вопросе необходим контроль! Через областную прокуратуру можно привлечь к ответственности, но тогда придется пройти путешествие по инстанциям.

Единственный разумный выход, который видят общественники, - написать письмо на имя министра транспорта и рекомендовать проверить сметы проведенных работ.