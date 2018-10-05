Как становилось телевидение в Кирове: ГТРК «Вятка» отмечает 60-летний юбилей

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-05T17:32:03+03:00

Телевизор работал по 1,5-2 часа в день, и его смотрели всей семьей. Фото: gtrk-vyatka.ru

Изменить размер текста: A A

В этом году ГТРК «Вятка» отмечает 60-летний юбилей. К этому событию телеканал запустил серию передач о том, как развивалось вещание в Кирове. Мы публикуем несколько интересных фактов об истории вятского телевидения.

СТРОИЛИ ВСЕМ ГОРОДОМ

Строительство кировского телецентра началось в 1956 году. Работы шли ударными темпами. Молодежь приходила на стройку по комсомольским путевкам. Проводились субботники. За два года работ над городом возвысилась телевышка.

17 января 1958 года исполком Кировского областного Совета депутатов трудящихся принял решение о создании студии телевидения. В утвержденном положении говорится о том, что студия должна производить программы, рассказывающие о Кировской области, транслировать художественные и документальные фильмы. Студийные спектакли и концерты, передачи для детей и юношества.

19 марта инженеры перевели передатчики в рабочий режим и дали пробный сигнал на телевышку.

Первое время программы кировского ТВ выходили в эфир три раза в неделю. По полтора-два часа, в остальное время зрители могли видеть «настроечную таблицу». О программе передач сообщало областное радио. Например, 15 июля счастливые обладатели телеприемников могли увидеть мультфильм «Опять двойка». Студийную передачу о живописи. И художественный фильм «Наши соседи».

В июле появились первые телепрограммы собственного производства. Одной из них стал киножурнал «Наш край», выходивший в эфир раз в месяц.

Официальная сдача в эксплуатацию Кировского телецентра состоялась 22 июля 1958 года. С этого дня в газетах стали печатать программу телепередач!

Большую часть времени кировчане видели в экране вот такую таблицу. Фото: gtrk-vyatka.ru

ПЕРВЫЙ ДИКТОР

Старшее поколение кировчан прекрасно помнит первого диктора местного телевидения - Лилию Александровну Лиханову (в девичестве - Зыкину). Во времена, когда отсутствовала компьютерная графика, промо-ролики и элементарная «бегущая строка», диктор был ключевой фигурой на телевидении. Все, чем жило телевидение: телепрограмма, новости, информация о погоде и даже экстренные сообщения - доносилось исключительно голосом диктора.

С 1958 года Лилия Александровна каждый вечер приходила в дома кировчан. Дикторов не только узнавали на улицах - их любили, как близких родственников!

- Телевидение начиналось со столов, за которыми сидели редакторы. Больше ничего не было. Было маленькое зеркало, оно стояло в небольшой комнатке при входе. Мы глядели на себя в зеркало, все ли в порядке с прической. Сейчас есть гримеры, у нас такого не было, - вспоминает Лилия Лиханова.

Работа на телевидении в то время требовала не только творческого потенциала и правильной речи. Условия были непростые в прямом смысле. В студии было нестерпимо жарко, и в глаза бил свет софитов.

Сейчас первый диктор кировского телевидения живет в Москве, но месте с супругом - писателем Альбертом Лихановым, часто посещает малую родину. Лилия Александровна дает советы молодым дикторам:

- Диктор должен уметь говорить четко, чтобы все слышали его, даже слабослышащие. Он должен быть очень доброжелателен, он приходит в дом, когда мы включаем телевизор, и там мы хотим видеть человека, который является нашим другом! - говорит Лилия Лиханова.

Первый диктор ГТРК Лилия Лиханова. Фото: gtrk-vyatka.ru

ПЕРВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

Один из первых советских телевизоров назывался КВН-49-4 (Т-1) 1960 года выпуска. Небольшой экран увеличивался с помощью специальной линзы, в которую набирали воду. Программы переключались внизу у задней стенки. Неудобно, но переключать, собственно, было нечего. До 1967 года в Кировской области вещал один канал - «Кировская студия телевидения». Сюжеты и новости о жизни страны доставляли на самолетах. Большую часть эфирного времени занимали программы кировского ТВ.

Это один из экспонатов совместной выставки ГТРК «Вятка» и ВятГУ в Инженериуме. Фото: Алексей ФОМИНЫХ

РИСОВАННАЯ ЗАСТАВКА

Сейчас все заставки для эфира производятся на мощных компьютерах, дизайнерами и программистами в специальных программах для 3D-графики. В прошлом для создания телевизионной заставки достаточно было баночки туши, плакатных перьев и кисточки. Заставку рисовал художник. С 1958 года на Кировской студии телевидения существовала должность штатного фотохудожника. Фотографии и фоторепортажи очень активно использовались в информационных программах «Последние известия» и «Экран дня». Так же видовые фотографии применялись, как межпрограммные заставки. Одним из первых фотографов студии был Владимир Степанович Бельтюков. Затем он стал телеоператором. Должность фотографа на телевидении просуществовала до прихода технологий видеозаписи и видеокамер. Но и сейчас редкий выпуск программы «Вести - Кировская область» обходится без использования фотографий и фотопортретов.

Изображения первых открывающих эфир заставок. Фото: gtrk-vyatka.ru

ЖУРНАЛИСТ КИРОВСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В КОСМОСЕ

Специальный корреспондент кировского телевидения был в космосе. Невероятно, но факт.

Начиналось все в 1961 году. Когда первого космонавта планеты встречали на Красной площади, кировские телезрители увидели съемки этого события уже на следующий день. Пленка и текст срочно были доставлены в Киров на самолете. Космос пришел на областное телевидение всерьез и надолго!

Первым космонавтом, посетившим Киров, стал Владислав Волков. Ему было присвоено звание почетного гражданина города. Тогда же Владислав Николаевич посетил студию кировского телевидения. Здесь ему торжественно вручили подарок, предназначенный всему отряду советских космонавтов, - цветной телевизионный фильм «Дымковская игрушка».

В 1974 году в Кирове побывали космонавты Владимир Лебедев и Алексей Леонов. В 1976 году Киров посетил космонавт номер три - Адриан Николаев. Визиты космонавтов подробно освещали журналисты кировского ТВ.

Особенной страницей в истории кировского телевидения стали съемки фильма «На дальней станции сойду» в 1981 году, режиссер Марина Дохматская. В работе над фильмом творческая группа использовала съемки, сделанные космонавтом Виктором Савиных в космосе. Участие космонавтов в съемках было указано в титрах фильма. И именно тогда появилась идея дать Савиных удостоверение корреспондента, с которым он после слетал в космос.

Удостоверение корреспондента Виктора Савиных хранится в фондах кировского Детского космического центра. Фото: gtrk-vyatka.ru

ПЕРЕДАЧИ В ЦВЕТЕ

Пятьдесят лет назад, в 1968 году, Кировская студия телевидения представила зрителям свой первый цветной фильм. Он был посвящен яркому и самобытному промыслу Дымковской игрушки. Автор сценария Леонид Дьяконов, режиссер Владимир Бучин и оператор Анатолий Лапухин смогли создать настоящую сказку цвета! В фильме рассказывается о промысле и мастерицах, о древних рецептах приготовления красок и неповторимых сюжетах из народной жизни.

Фильм был закуплен для тиражирования и показа по всей стране Гостелерадио СССР. «Дымковская игрушка» была показана и за границей. Для показа ее закупили многие телестудии Европы. Вятскую Дымку во всей красе увидели телезрители Германии, Франции, Чехословакии, Польши и других стран. До 1990-х годов этот фильм был эталоном при приемке других кинолент к показу на Центральном телевидении СССР.

Дымковские мастерицы рассказали об игрушке на весь мир. Фото: gtrk-vyatka.ru

Подготовила Валентина РОГАЧЕВА по материалам Алексея ФОМИНЫХ