Санаторий «Митино» вынужден отказаться от круглогодичного приема детей

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-05T10:45:10+03:00

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Санаторий «Митино» будет вынужден отказаться от круглогодичного приема детей. Об этом рассказала директор учреждения Нина Поглазова на заседании комиссии по социальным вопросам Общественной палаты Кировской области.

Напомним, что еще в 1999 году было принято решение о создании на базе «Митино» детского санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия для детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Все эти годы «Митино» круглогодично принимал ребят, для них был выделен отдельный кирпичный корпус № 2 на территории санатория. Дети размещались в 3-5-местных комнатах, для них было организовано 6-разовое питание. Но главное, что ребята здесь получали и санаторное лечение и школьное образование - чтобы не отставать от школьной программы в санатории круглый год работал штат педагогов.

- Мы больше не можем держать такое количество сотрудников круглый год, - рассказала Нина Павловна общественникам. - Раньше к нам направляли ребят из Кировской области, которые получали путевки за счет бюджетных средств. Сейчас таких ребят к нам больше не направляют. Мы многие годы принимали ребят из других регионов, но сейчас везде установка - оздоравливать детей в своем регионе, не вывозить бюджетные деньги за предел области или края. Например, мы работали с ребятами их Коми, Нижнего Новгорода, Перми, Ханты-мансийского округа. Но сейчас везде нам отказывают. И выходит, что каждый регион заботится о наполнении своих санаториев, но в нашей области детей направляют лишь в подведомственные учреждения, считая, что раз мы частники, то нами заниматься не нужно. Но ведь мы - санатории области - являемся проводниками туризма в регион. По факт же мы совершенно брошенные.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, который присутствовал на заседании комиссии ОП КО, пояснил позицию правительства.

- Я как хозяйственник, в первую очередь должен заботится о наполнении подведомственных учреждений, - начал Андрей Вениаминович. - У нас есть два таких подведомственных учреждения: «Солнечный» и «Лесная сказка». Путевки, купленные за бюджетные средства, будут направляться туда. Мы проанализировали наполняемость и возможности принимать детей этих учреждений. В 2019 году количество детей, которые пройдут там оздоровление не станет меньше, по сравнению с 2018 годом. Это 1685 детей. Подчеркну, мы должны использовать потенциал, в первую очередь, государственных учреждений.

Также Черняев напомнил, что учреждения санаторно-курортного профиля не относятся к ведению минздрава.

- Мы отвечаем лишь за земли, которые относятся к особо-охраняемым природным территориями, и на которых, в основном, и находятся санатории. Это малая часть вопроса, которая подчинена нам. Никаких других полномочий по санаториям у нас нет. Это межведомственный вопрос, по большей части который относится к экономике и туризму.

Председатель кировских профсоюзов Роман Береснев, который присутствовал на комиссии, поделился своим мнением о ситуации:

- Нет более сложного вопроса, чем межведомственное положение. До тех пор, пока не будет определена структура в правительстве, которая должна отвечать за развитие санаториев и курортных зон, они так и будут каждый биться со своими проблемами сами, - сказал Береснев.

Андрей Черныев с данным мнение согласился.

- Да, они сегодня брошенные, они ни чьи. Но мы уже не раз поднимали этот вопрос. Еще в мае обсуждали его на базе Законодательного собрания. И тогда уже решили создать межведомственную комиссию, чтобы решить, как быть. Но комиссия так и не создана. Мы же, министерство здравоохранения, со своей стороны, готовы включиться в работу, - заверил Черняев.