Санаторий «Митино» вынужден отказаться от круглогодичного приема детей
Санаторий «Митино» будет вынужден отказаться от круглогодичного приема детей. Об этом рассказала директор учреждения Нина Поглазова на заседании комиссии по социальным вопросам Общественной палаты Кировской области.
Напомним, что еще в 1999 году было принято решение о создании на базе «Митино» детского санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия для детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Все эти годы «Митино» круглогодично принимал ребят, для них был выделен отдельный кирпичный корпус № 2 на территории санатория. Дети размещались в 3-5-местных комнатах, для них было организовано 6-разовое питание. Но главное, что ребята здесь получали и санаторное лечение и школьное образование - чтобы не отставать от школьной программы в санатории круглый год работал штат педагогов.
- Мы больше не можем держать такое количество сотрудников круглый год, - рассказала Нина Павловна общественникам. - Раньше к нам направляли ребят из Кировской области, которые получали путевки за счет бюджетных средств. Сейчас таких ребят к нам больше не направляют. Мы многие годы принимали ребят из других регионов, но сейчас везде установка - оздоравливать детей в своем регионе, не вывозить бюджетные деньги за предел области или края. Например, мы работали с ребятами их Коми, Нижнего Новгорода, Перми, Ханты-мансийского округа. Но сейчас везде нам отказывают. И выходит, что каждый регион заботится о наполнении своих санаториев, но в нашей области детей направляют лишь в подведомственные учреждения, считая, что раз мы частники, то нами заниматься не нужно. Но ведь мы - санатории области - являемся проводниками туризма в регион. По факт же мы совершенно брошенные.
Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, который присутствовал на заседании комиссии ОП КО, пояснил позицию правительства.
- Я как хозяйственник, в первую очередь должен заботится о наполнении подведомственных учреждений, - начал Андрей Вениаминович. - У нас есть два таких подведомственных учреждения: «Солнечный» и «Лесная сказка». Путевки, купленные за бюджетные средства, будут направляться туда. Мы проанализировали наполняемость и возможности принимать детей этих учреждений. В 2019 году количество детей, которые пройдут там оздоровление не станет меньше, по сравнению с 2018 годом. Это 1685 детей. Подчеркну, мы должны использовать потенциал, в первую очередь, государственных учреждений.
Также Черняев напомнил, что учреждения санаторно-курортного профиля не относятся к ведению минздрава.
- Мы отвечаем лишь за земли, которые относятся к особо-охраняемым природным территориями, и на которых, в основном, и находятся санатории. Это малая часть вопроса, которая подчинена нам. Никаких других полномочий по санаториям у нас нет. Это межведомственный вопрос, по большей части который относится к экономике и туризму.
Председатель кировских профсоюзов Роман Береснев, который присутствовал на комиссии, поделился своим мнением о ситуации:
- Нет более сложного вопроса, чем межведомственное положение. До тех пор, пока не будет определена структура в правительстве, которая должна отвечать за развитие санаториев и курортных зон, они так и будут каждый биться со своими проблемами сами, - сказал Береснев.
Андрей Черныев с данным мнение согласился.
- Да, они сегодня брошенные, они ни чьи. Но мы уже не раз поднимали этот вопрос. Еще в мае обсуждали его на базе Законодательного собрания. И тогда уже решили создать межведомственную комиссию, чтобы решить, как быть. Но комиссия так и не создана. Мы же, министерство здравоохранения, со своей стороны, готовы включиться в работу, - заверил Черняев.