Владимир Широков в Кирове рассказал, как сделал откровенную фотосессию Пелагеи

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-04T17:15:15+03:00

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Владимир Широков по праву называется звездным фотографом: уроженец Кирово-Чепецка - один из востребованных в светской тусовке. На его счету фотосессия Тиля Швайгера, Алена Делона, Милы Йовович. И, безусловно, побывали в объективе российские певцы, актеры, телеведущие, политики: Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Дима Билан, Иван Ургант…

В начале октября Владимир Широков приехал в Кировскую область, чтобы выступить с концертами и рассказать о творческих планах. Звезду сопровождали московский гитарист Дмитрий Спиваковский и певица Алиса Данелия.

ОТ ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ К ЗВЕЗДАМ

Первый концерт Владимира Широкова прошел в родном городе - Кирово-Чепецке, где он родился и вырос. Но зрители не только встретились с музыкальным творчеством, но и посмотрели выставку фоторабот. - 20 лет назад я работал в фотосалоне «Улыбка» в Чепецке: снимал праздники в детских садах, школах, похороны и свадьбы - будни советского фотографа службы быта, - вспоминает фотограф. - Параллельно я делал красивые портреты, похожие на журнальные снимки, это было мое художественное самовыражение. В 1998 году сотрудники фотосалона буквально уговорили меня сделать выставку своих творческих работ.

Именно эти работы и вошли в первое портфолио Широкова. А успех выставки подтолкнул к переезду в Москву. Кстати, первый «звездный» фотопортрет получилось сделать случайно - в 1987 году, увидев возле входа в Зеленый театр парка Горького Кристину Орбакайте, которая приехала на концерт к маме, попросил разрешения сфотографировать. Та не отказала.

Кстати, с родным городом связано еще одно знаковое событие - именно в Чепецке три года назад прошел его первый концерт с программой «Песни, которые мы любим». - Сольный концерт был абсолютно наглым поступком: я совершенно не умею петь, - улыбается фотограф. - Поэтому решил, что родные люди обязательно простят какие-то огрехи. Выступления не обошлись без казусов: накануне артист сорвал голос, для восстановления связок обращался к специалисту, которого посоветовала Пелагея. - Пока стоял в ожидании приема, слышал, что в кабинете у врача находится какая-то девушка, правда, не узнал по голосу, - говорит Владимир Широков. - Оказалось, что это была Юлианна Караулова, моя давняя знакомая и замечательная певица!

Фотограф выступил в нашем городе с концертом. Фото: vk.com/shirokov

Первый концерт прошел «на ура», ну а дальше корпоративы, концерты, дуэты…

ОТКРОВЕННЫЕ ФОТО

Несмотря на насыщенный гастрольный график, про основную профессию Широков не забывает. Совсем недавно он работал с певицей Пелагеей. - Два года назад я сделал Пелагее подарок на свадьбу - свою фотосессию, но съемки откладывались: певица родила дочку и было не до них. В итоге фотосессия сложилась только сейчас. Нас понесло в какие-то откровения: мы немножко в топлес там «зажгли». Разумеется, эти портреты не для широкого круга зрителей, думаю, они украсят спальню певицы. К слову, у фотографа есть задумка снять документальный фильм про Пелагею и Полину Гагарину. У них много общего: обе «Поли Сергеевны», обе были в «Голосе»... Незадолго до Пелагеи фотограф снимал Филиппа Киркорова, который по окончании фотосета назвал Широкова коллегой. - Это был своеобразный «подкол» со стороны певца, я прекрасно понимаю, что не являюсь профессиональным певцом. Тем не менее, на протяжении двух лет занимаюсь вокалом с педагогом. За несколько лет нашел своего слушателя. К слову, недавно Басков, узнав про мой концерт, прокомментировал: «Куда катится мир, пойду заниматься фотографией».