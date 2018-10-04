Как помочь бездомным животным, оставшимся в садах

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-04T17:11:56+03:00

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Прошлой зимой друг рассказал историю. У их семьи есть садовый участок с небольшим домиком. В середине весны садоводство начинает наполняться заядлыми дачниками. Уезжают они с приходом холодов - сентябре-октябре. Самые стойкие живут там до сугробов. Семья приятеля последний раз была на даче в начале октября. Прошло три месяца, срочно потребовались инструменты, и он отправился в сад за ними. Подходит к своему домику и слышит жалобный писк и странный шорох, доносящийся со стороны пристроя-кладовой. Приятель пошел посмотреть. И тут он увидел, что к конуре для собаки ведет узкая тропка следов. Друг заглянул внутрь. А там, у задней стенки, лежит почти недвижно полугодовалый щенок дворняжки, помеси лайки и овчарки. Тот самый щенок, который прибежал с окраины садов и играл с местными ребятишками. А рядом с ним - два полысевших черных котенка: кожа да кости. Один еле-еле открывал слипшийся глаз. А другой котенок громко-громко мяукал так, что кровь стыла в жилах.

- Но знаешь, что самое ужасное? - спросил меня товарищ. - Их было пятеро. Соседи привезли из города кошку, которая понесла где-то в конце августа.

Приятель поглядел, нет ли где еще тропок, не плачет ли кто поблизости. Тишина. Он попытался приманить их, чтобы унести в тепло, но котята не оставляли свою новую маму - щенка, который не мог даже встать.

Так и заканчивается жизнь «садовых» животных с уходом лета. Они ютятся в подпольях, конурах, под крыльцом и умирают от холода, голода или болезней.

Во Всемирный день животных мы решили напомнить вам, читатели, простую истину Маленького принца: «Мы в ответе за тех, кого приручили!» А также подобрали несколько советов о том, как помочь брошенным в садах-огородах питомцам.

СОВЕТ 1. ПУСТИТЕ В ТЕПЛО

В первую очередь, если вы обнаружили брошенных питомцев на дачном участке или в садах, запустите их в тепло. Если у вас есть возможность, то животных можно пустить в подвал, пристрой, где не хранится ничего ценного, важного. Там кошки и собаки смогут укрыться от снегопадов и ветров.

Кроме того, чтобы животные смогли согреться, установите им утепленный лежак. Будь-то старая, ненужная одежда, ненужные ковры, постельное белье или даже сено - там кошки и собаки смогут зарыться, спрятаться, согреться.

СОВЕТ 2. ФОТО В СЕТЬ

Стоит помнить еще, что кошки и собаки бывают весьма свободолюбивыми: те замерзшие и голодные питомцы в садах и огородах могут оказаться убежавшими на прогулку любимцами.

Поэтому сразу же после того, как обнаружили потерянное животное, сфотографируйте его и выложите фотографию в сеть, развесьте ориентировку там, где потерялись животные. Есть вероятность, что вы найдете их хозяев, которые любят их и тоскуют по ним.

СОВЕТ 3. ЕДА И ВОДА

И если от холода питомцы могут спастись, то им угрожает еще и голод. В подвалах, кладовых кошки и собаки могут найти себе мышей. Согласитесь, в садовых товариществах их немало. Но всю зиму охотой домашнее животное прожить не сможет. Поэтому подкармливать животных надо. Им можно оставить запасы сухого корма и немного воды, чтобы она не замерзла. Но к ним все равно необходимо будет приезжать, чтобы пополнять запасы и кормить их жидким и горячим кормом. В такое суровое для брошенных животных время им необходима горячая пища: теплое молоко, бульоны, кура, мясо. Хотя бы раз в три дня к оставленным питомцам стоит приезжать.

Если укрыться от снега и ветра животное сможет, то вот в снегах найти себе еду без человека - нет. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫХОД ТОЛЬКО ОДИН

Но, пожалуй, правильный совет только один: забрать животное к себе или пристроить в приют, передержку.

Даже если таких животных пустить в подвал или на чердак, кинуть утепленный лежак и оставлять им корм, это все равно будет огромным риском для питомцев. В один из дней вы можете забыть о них, не приехать или вам надоест - и они погибнут.

Поэтому в первую очередь надо постараться пристроить их. В официальных приютах, которых в Кирове раз-два и обчелся, мест зимой практически нет: в холода наступает пиковое время для отлова животных и приема их в приюты.

Поэтому стоит найти животным передержку. Рано или поздно найдется человек, который сможет вернуть питомца к жизни.

Но, чтобы пристроить кошку или собаку, стоит самим немного о них позаботиться: забрать, отмыть, откормить и проверить в ветклинике. Чтобы убедиться, что животному не нужна срочная медицинская помощь.

Мы в ответе за тех, кого приручили! Пока не поздно, вернитесь на дачу к себе, к соседям, заберите оставленных на произвол судьбы кошку, собаку. Они не виноваты в том, что их хозяева забыли о простых человеческих ценностях.