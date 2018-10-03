Совещание по отоплению: тепло не у всех, долги Ленинской УК будут отдавать 4 года, концессию ускорят

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-03T15:26:20+03:00

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В среду в правительстве Кировской области прошло совещание по старту отопительного сезона в регионе. Губернатор Игорь Васильев рассказал собравшимся о том, что ему на почту, на телефон, через приемную и в социальных сетях поступает множество жалоб от жителей на отсутствие горячей воды и отопления.

- Наша с вами главная задача - обеспечить граждан комфортными условиями жизни, - напомнил Васильев собравшимся. - Поэтому давайте в ходе совещания поймем, на что следует обратить особое внимание.

НА КИЛОМЕТРЕ ТРУБ - ЧЕТЫРЕ ПРОРЫВА

Директор ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев начал с доклад с хорошего: все котельные к отопительному сезону готовы. Запас топлива сделан. Причем по углю запас составляет 320% от норматива, по торфу - на 355%.

- В прошлом году мы продавали уголь районам области, в которых запас был исчерпан: Котельничскому, Слободскому и Пижанскому. Поэтому в этом году мы сделали запас по углю больше, чем в прошлом, - сказал Сергей Александрович.

Дальше Береснев коротко доложил о том, какие работы сделаны в рамках программы «Реконструкция». Он подчеркнул, что в этом году в Кирове переложено 20,5 км старых труб. Потому что «привариваться уже не к чему». Это на 19% больше, чем в прошлом, когда заменили 17 километров труб.

Помимо сетей компания занималась ремонтом котельной в Нововятском районе, привела в порядок 8 центрально-тепловых пунктов, заменила 25 участков теплотрасс.

Так что объемы работы из года в год растут. А вот число прорывов не уменьшается. В год сейчас происходит порядка 5000 прорывов. Это очень большая цифра, и свидетельствует она лишь об одном - сети Кирова катастрофически стареют.

Это подтверждают и гидравлические испытания, которые прошли летом. Они показали, что на одном километре труб в среднем происходит 3-4 прорыва.

Береснев считает, что переломить ситуацию можно только если в разы увеличить темпы перекладки труб - хотя бы до 60 км в год.

ДЕНЕГ НАСЕЛЕНИЯ НА РЕМОНТ НЕ ХВАТИТ

Понятно, что для ремонта нужны деньги. Сейчас КТК направляет на ремонт средства, собранные с населения (они заложены в тарифе на тепло). Но их, оказывается, катастрофически не хватает.

- По тарифу, который установлен для населения, на ремонт сетей в прошлом году мы получили 234 млн рублей, - говорит Сергей Александрович. - А потратили в два раза больше. То есть инвестировали еще 250 млн своих. И эта ситуация длится уже несколько лет. Но мы понимаем, что без дополнительного инвестирования замена сетей будет идти меньшими объемами и прорывов будет еще больше. «Тарифного» источника на ремонт нам не хватает. Поэтому мы сейчас прорабатываем с РСТ вопрос, чтобы чуть больше денег в тарифе предусмотреть на ремонт в 2019 году.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА РЕМОНТ?

С прошлого года власти города и области обсуждают возможность передачи городских сетей в концессию ПАО «Т Плюс». Концессия - это договор, по которому городские сети отдадут в длительную аренду, арендатор должен будет за свой счет их отремонтировать, а затраты постепенно покрывать собираемым с населения тарифом.

Еще в мае Кировская теплоснабжающая компания направила в администрацию города инвестиционную программу в рамках договора концессии. Все лето шли переговоры по предложенным КТК условиям. В частности, они касались центральных тепловых пунктов, которые ведут к жилым домам, ведь это самые проблемные участки. Сейчас на содержание ЦТП город выдает порядка 50 млн рублей в год, что, по мнению КТК, недостаточно. В компании заявляют, что в рамках концессии как раз и будут приведены в порядок все проблемные участки.

На совещании губернатор подчеркнул, что процесс обсуждения концессионного соглашения необходимо ускорить. На что министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин отметил, что переговоры идут: еженедельно в министерстве проходят рабочие совещания, на которых обсуждаются детали передачи сетей в концессию.

- Мы сейчас обсуждаем, как уменьшить нагрузку на потребителей, но чтобы при этом перекладка сетей прошла максимально ускоренно, - отметил Редькин.

И это главный вопрос, который во всей этой истории с концесссией может интересовать кировчан. Ведь затраты инвестора, вложившегося в ремонт сетей, сразу лягут в основу тарифа. Пока можно лишь говорить о примерных цифрах подорожания отопления для горожан. Например, примерные подсчеты, которые проводились в Общественной палате, говорят о повышении тарифа на 24%. А вот у соседей, в Ижевске, где сети уже отдали в концессию, тариф вырос на 2,5% (плюсом к ежегодному росту в 4-5%).

ДОЛГИ УСЛОЖНЯЮТ ПРОБЛЕМУ

Сергей Береснев уже много раз подчеркивал и то, что вести замену сетей мешают и постоянные долги за тепло и горячую воду. Они уже превысили сумму в 2 млрд рублей. Причем виноваты не только кировчане, но и УК, и ТСЖ.

Например, огромные долги в Кирове накопила управляющая компания Ленинского района. На совещании у губернатора глава города Елена Ковалева подчеркнула, что принято решение реструктуризовать эту задолженность.

- Реструктуризация рассчитана на 4 года. В это время кировчане будут платить за отопление и горячую воду напрямую ресурсоснабжающей организации, - заявила Елена Васильевна. - Хочу подчеркнуть, что эти долги накопили не только потребители. Они образовались в том числе из-за злоупотребления и отвлечения средств ответственными лицами.

Елена Васильевна подчеркнула, что сейчас в городе отсутствует прямое взаимодействие между управляющими и ресурсоснабжающими компаниями. Именно от этого в городе возникали ситуации, когда на дверях домов висела информация с нереальными датами включения домов. Это взаимодействие необходимо наладить.

КОНКРЕТНО

Как обстоят дела с отоплением

По данным министра энергетики и ЖКХ Кировской области Игоря Редькина, в Кировской области к теплу подключено 98% жилого фонда. В Кирове - 95% (порядка 200 домов Кирова остаются без тепла и еще 70 домов - без воды). По графикам горячую воду должны подать к 5 октября, а тепло - 15 октября.