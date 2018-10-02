Чем Кировский цирк удивит зрителей в новом сезоне?

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-02T13:42:13+03:00

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В этом году сезон в Кировском цирке начался феерично с программы «Легенда» Тамерлана Нугзарова, которая покорила уже 25 стран мира! «Комсомолка» побывала за кулисами и узнала, чем в этом сезоне будут удивлять кировского зрителя.

Стоит отметить, что в этом году здание заметно преобразилось. Может быть, перемены не столь заметны, но они значительны. Так, цирк Нугзаровых привез большое количество животных. В большей степени - лошадей. Но перед тем как принять эту программу, работники нашего цирка провели огромную работу. Кто уже побывал в цирке в этом сезоне, успел заметить, что нет запаха. Помимо конюшен, отремонтировали и вольеры для других животных, отремонтировали систему отопления - в зверинце поддерживается комфортная для животных температура. А также наладили вентиляционную систему.

БЫЛА ЛИ АГРЕССИЯ?

В медвежатнике в коробках лежит морковка, овощи и… арбуз. Оказывается, помимо мяса, которым кормят хищных животных, им дают еще и лакомства.

- Все питание у нас строго сбалансировано, - говорит дрессировщик Аркадий Безматерных. - Я работаю с медведями с 1990 года. Воспитываю их с самого детства: берем медвежонка и дальше постепенно приучаем к себе, к рукам, играем, выводим на арену, когда понимаем, что медведь готов ко встрече со зрителем. Но хочу отметить, что с животными мы работаем без агрессии. К сожалению, был случай в Кирове: на арене, когда две медведицы начали рычать друг на друга, я встал между ними, но споткнулся и упал, потянул на себя медведицу, а она лапой чуть задела губу - получилось, что поцарапала. Жаль, что восприняли это так, что медведица на меня напала. А это было совсем не так! Злости у наших животных на человека нет совсем. Если и бывает, что медведи проявляют какую-то агрессию, то я отвлекаю их - едой, например. Но чтобы были случаи нападения на дрессировщика - я такого не помню! А вообще мы с ними столько лет, что очень чутко понимаем, какое у медведя настроение. И лишний раз не заставляем что-то делать, если понимаем, что у животного в поведении что-то не так.

Как говорит Аркадий Безматерных, его теперь даже в Кирове таксисты узнают, спрашивают: «Это вы тот самый дрессировщик, на которого медведица напала?» Приходится объяснять, что не нападала.

- Вы посмотрите, - дает печенье медведям дрессировщик. - У них никакой агрессии нет, потому что у нас в цирке правило: животных только лаской воспитываем.

Леопард Лорд во время выступления поднимался по самый купол цирка. Фото: geometria.ru

Если с животным все понятно (ласка, понимание), то вот с коллективом руководитель Тамерлан Нугзаров строг: железная дисциплина - одно из правил. Руководитель проходит мимо конюшни и дает четкие указания: здесь убрать, сюда сена еще положить - артисты, отвечающие за номер, реагируют мгновенно.

Легенда Тамерлана Нугзарова в Кировском цирке.Видео: Елизавета ЗАХАРОВА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА

Кстати, директор Кировского цирка два года работал в компании «Росгосцирк» и до сих пор почти каждый день на связи с генеральным директором. Кировский цирк, как и все 48 филиалов, получает помощь как в привлечении программ, так и в материальном плане. Так, Кировский цирк на данный момент готовит презентацию, смету и проект капитального ремонта здания и благоустройства территории вокруг.

Проект прорабатывается и поддерживается на различных уровнях: ведутся плотные переговоры с главой региона Игорем Васильевым, заинтересован в развитии территории глава администрации Кирова Илья Шульгин, активное участие принимает и компания «Росгосцирк».

- Есть пожелания главы региона, руководства города, чтобы цирк был не отдельным государством, а частью города, местом привлечения и проведения семейного досуга, - говорит Олег Владимирович. - Хочется, чтобы это была современная городская комфортная зона отдыха.

А пока суд да дело, в здании самого цирка идет ремонт. В прошлом году начали ремонт Дома артиста - гостиницы для труппы. В этом году закупили мебель, новые подушки, одеяла, постельное белье, то есть стараются сделать пребывание во время гастролей максимально комфортным, а жизнь артистов – уютной, также заменена система отопления. Зрители, которые ходят в Кировский цирк регулярно, должны оценить то, что в город стали приезжать сложные программы. Например, в прошлом сезоне программа «Шоу света и огня» просто произвела фурор.

Олег Рыбкин признается, что оборудования для таких технически сложных программ у цирка нет, но привлекают компании, готовые обеспечить работу современных шоу. Но в будущем, возможно, цирк приобретет часть оборудования. То, что подобные шоу будут приезжать, - это уже факт.

- Например, у нас уже сейчас проходят планерки, на которых мы обсуждаем и программы, которые хотим привезти для наших любимых зрителей, а также планируем новогоднюю программу, - говорит Олег Владимирович. - И хочется, чтобы она была под стать празднику - волшебная, сказочная, легкая, красивая.

КСТАТИ

В этом году Кировский цирк продолжит все благотворительные проекты. Например, «Легенда» Тамерлана Нугзарова уже сделала несколько благотворительных выступлений для ребят из детских домов и интернатов.

Руководитель коллектива Тамерлан Нугзаров. Фото: circus-kirov.ru

И новым форматом этого года стали «Уроки добра», когда артисты и их животные приезжают в больницы к тем ребятам, у которых нет возможности сами доехать до цирка.