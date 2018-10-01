«На пенсии отдохнешь!»: как и где могут развлекаться кировские пенсионеры

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-01T14:14:34+03:00

В преддверии Дня пожилого человека «Комсомолка» решила узнать, чем, кроме грядок и внуков, могут занять себя люди уважаемого возраста

Изменить размер текста: A A

- Боже, как я устала сегодня! - придя домой, я развалилась на стуле за кухонным столом. - Хочу от-ды-хать!

- Ничего, на пенсии отдохнешь! - улыбается мне бабушка.

А я смотрю на нее и как-то язык не поворачивается сказать, что она отдыхает на пенсии!

С утра пораньше пятой точкой кверху на грядках, в обед - закатка огурцов, на ужин - сериал про полицию вместе с вязанием, а на ночь - политическо-экономическо-общественная программа. Вот это отдых! Вот это пенсия!

Неужели все бабушки и дедушки так и живут: грядки/гаражи, сериалы/футбол и здоровый сон с восьми вечера до пяти утра?

А потом эти веселые и жизненные рекламы о «суперсверхновом-ультрабыстром» средстве от боли в суставах или от морщин, которые утверждают, что «жизнь после 50 только начинается», где уже седовласые бабушки и дедушки обгоняют на велосипедах своих внуков, гоняют с ними в футбол или играют в большой теннис.

Неужели мир пенсионера сводится только к грядкам, внукам и борьбе с вездесущими болячками, светскими раутами и посиделками на лавочке у подъезда?

Возможно, так оно и было. Правда, лет десять-двадцать назад. А сейчас, в XXI веке, пенсионеры - новая молодежь! Много времени, еще больше желания, чтобы жить, двигаться, чем-то заниматься, что-то учить, открывать в себе новые таланты. Как, например, знаменитая британская модель Дафна Селф. На подиум она впервые взошла 16 лет назад, когда ей было 70. А теперь она одна из самых востребованных моделей мира.

В преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается ежегодно 1 октября, «Комсомолка» подготовила материал о том, какие возможности активного, полезного, а главное - полноценного отдыха есть у кировских пенсионеров.

ОБИТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА И АКТИВНОСТИ

Еще три года назад кировские пожилые люди довольствовались малым: летними танцевальными вечерами, клубами ветеранов, где раз в полгода талантливая молодежь устраивали им концерты, и небольшими встречами в библиотеках и домах культуры.

Теперь же в городе есть один большой центр досуга для людей, кому немного за 55. В 2016 году у нас появился уникальный проект, объединяющий пенсионеров нашего города и области на одной большой площадке для бесед и творчества, - центр досуга «ПрактикУМ».

Старый кинотеатр «Октябрь» превратился в центр досуга совсем недавно. Фото: vk.com/practicum43

Сегодня этот центр можно назвать цитаделью активных людей старше среднего возраста. С каждым годом здесь появляется все больше возможностей реализации потенциала, который бурлит в пожилых людях. И это не только лекции о том, как правильно сажать гортензии, или о 105 видах вязания на коклюшках, а порядка десяти кружков различного направления. Причем их количество может неустанно расти: стоит пенсионерам захотеть научиться играть джаз, в «ПрактикУМе» появится новый кружок.

АХ, ЭТИ ТАНЦЫ, ТАНЦЫ

Сейчас для самых подвижных бабушек и дедушек в центре досуга есть танцевальная секция, где они могут научиться не только размеренным классическим танцам, но и жгучему фламенко, завораживающим восточным танцам или даже непокорной цыганочке, да и современному танцу здесь тоже могут обучить.

Теперь в центре досуга любой желающий за 55 может научиться любому танцу: от вальса до рок-н-ролла. Фото: vk.com/practicum43

К сожалению, к Дню пожилого человека бесплатные танцевальные вечера под открытым небом для кировчан закончатся. Но еженедельные дискотеки, как в старые добрые времена, все еще организуют в нашем городе. Так, еженедельно, по воскресеньям, в просторном зале «ПрактикУМа» проходят тематические танцевальные вечера тем, кому за… Дружеская атмосфера, теплые беседы и, конечно же, приятная музыка, под которую сложно не пуститься в пляс.

В «ПрактикУМе» проводят и дискотеки. Фото: vk.com/practicum43

ДЛЯ УМА, СМЕКАЛКИ И ПАМЯТИ

В центре свой уголок найдут и любители интеллектуального и душевного отдыха. Здесь работает библиотека, насчитывающая несколько сотен книг, а вместе с ней - и читальный клуб. Также пенсионеры могут сыграть в шашки, шахматы, бильярд и настольный теннис.

Кроме того, для пытливых умов и желающих идти в ногу со временем открыт и клуб «Компьютерная грамотность», где любой посетитель «ПрактикУМа» может научиться общаться с компьютером на «ты». Еще в ЦД проходят уроки английского и французского языков, где кировские пенсионеры могут свободно без рамок и стеснения заговорить на самом популярном и романтическом языках мира. Кстати, там есть две группы: для тех, кто изучал язык, и тех, кто столкнулся с ним впервые.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ КУХНЯ - ВТОРОЙ ДОМ

В «ПрактикУМе» есть и кулинарные курсы! Конечно, сложно представить, чтобы чья-нибудь бабушка не готовила разных вкусностей и не откармливала бы внуков. Но зато после окончания этих курсов любимые дети, внуки и их друзья будут на обед ходить не в кафе, а к бабушке в гости. Все потому, что она сможет их накормить не только плюшками, борщом или блинами, а, к примеру, черным бургером или свининой в сливочном соусе. Ведущие шефы города научат готовить вкусно, отменно и с еще большей душой.

Для скучающий и одиноких людей в «ПрактикУМе» открыт и клуб знакомств. Где в закрытой романтической обстановке наши бабушки и дедушки находят новых друзей или даже любовь всей своей жизни.

ЦВЕТОВОДСТВО И САДОВОДСТВО

Грядкам все-таки стоит отдать должное, ведь как приятно, когда ты гуляешь по даче, а справа от тебя высокие золотые подсолнухи, полевые ромашки и лилии, слева - грядка с морковью, а чуть дальше - огромный куст смородины. Чтобы все это не погибло от чрезмерной любви, чтобы сад-огород расцветал с каждым разом все больше и больше, в центре проходят лекции-беседы, где люди делятся своим опытом. И обсуждают новые веяния садоводства.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ И БЕЗГРАНИЧНАЯ ФАНТАЗИЯ

Ну и, конечно же, какие бабушки и дедушки проживут без рукоделия? Для творческих людей и обладателей золотых рук в «ПрактикУМе» существует сразу несколько клубов: и рисование, и вязание, и декупаж, и валяние, мокрое и сырое, и куклы из ткани и носков, и вышивание, и кружевоплетение, и многое-многое другое, на что только хватит фантазии.

И для золотых ручек есть ряд кружков и занятий: бисероплетение, рисование, декупаж и многое другое. Фото: vk.com/practicum43

КИНО ПО ВЕЧЕРАМ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛУБЫ

Кроме того, члены центра досуга сами организуют праздничные концерты и выступления. А еще каждую неделю пожилые люди Кирова собираются в просторном кинозале и смотрят старые, добрые и уже такие любимые фильмы.

На концертах члены центра и танцуют, и частушки поют. Фото: vk.com/practicum43

Но, пожалуй, самым значимым достоинством центра досуга является то, что бабушки и дедушки могут вспомнить молодость, времена комсомола, пионеров и октябрят, создать свой клуб по интересам и стать его руководителем. А за успешную деятельность, продвижение клуба, организацию мероприятий и встреч его президент будет получать небольшую компенсацию: 1500 рублей в месяц.