Кому жилье, а кому - былье: на что кировчане тратили свои ваучеры в 1990-х годах

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-01T13:33:09+03:00

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После развала СССР пошатнулись устои и пропало понимание того, кому что принадлежит и как жить. Народ жил «на ощупь»: только освоили слово «перестройка», как нужно осваивать новые - «приватизация», «ваучер». В 1991 году было принято решение продумать систему передачи государственного имущества народу. Правительством был разработан проект закона «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР». Согласно этому закону на каждого гражданина России в государственном банке должен быть открыт именной приватизационный счет, который будет гарантировать своему владельцу право на долю в безвозмездно распределяемой государственной и муниципальной собственности. Однако именное распределение потом было отменено. И выпущены ваучеры на каждого россиянина номиналом в 10 000 рублей. Тогда Анатолий Чубайс заявил, что на ваучер любой гражданин молодой России может приобрести себе два автомобиля «Волга». Ваучеры начали выдавать за 25 рублей за штуку в отделениях банка. На ваучер можно было купить акции какого-либо предприятия.

Тут же появились компании, активно скупающие ваучеры или обещающие огромные проценты тем, кто вложится. Наверное, каждый россиянин старше 35 лет помнит Леню Голубкова, одевшего свою жену и вообще обновившего полностью свою жизнь. С экранов телевизоров реклама с Голубковым выглядела убедительно и многообещающе. А сам народ, плохо понимающий, что происходит, массово ваучеры продавал за 500 рублей, менял на крупы и масло, отдавал их в компании-пирамиды. Кто выиграл, а кто проиграл - показало время. Мы собрали несколько историй о глобальной приватизации от кировчан.

«Я БЫ ЕЩЕ ОДИН КОЛХОЗ ПРОДАЛ!»

- Нашу семью беды с ваучерами миновали, - смеется кировчанка Антонина. - Мы даже смогли нажиться на них. С мужем долгое время работали в колхозе: я - начальником цеха, он - начальником бригады. Когда начали собственность раздавать, нам выдали ценных бумаг очень много: за стаж, за заслуги, за статус. Но при этом сказали все продать, мол, большую часть скупают новые хозяева. Мы и продали. На выручку купили машину новую, красивую. После покупки муж смеялся: «Я бы еще один колхоз продал!» А другие, кто держал ваучеры на руках, ходили на собрания собственников, что-то там решали. А потом им в обмен на эти бумажки давали маленькие участки земли. Может, знаете, домиков в поселке Садаковском настроено уйма? Вот, это и есть результат продажи ваучеров.

СДАЛИ В СБЕРКАССУ

- Мы жили в маленьком поселке, - вспоминает кировчанка Ольга Сергеевна. - Когда в 1993 году стали выдавать ваучеры, никто толком не понимал, что это, зачем они нужны и что дальше с ними делать. А годы были уже совсем безденежные. В поселке стали говорить, что ваучеры можно в городе продать или обменять на продукты, даже на водку. У нас они долго пролежали, а потом соседка сказала, что ваучеры можно сдать в Сберкассу. Я и сдала. Не помню точно цену, но какие-то небольшие деньги. Их хватило только на то, чтобы купить билет на поезд и обратно, съездить к родственникам в республику Коми.

ВАУЧЕРЫ ОБМЕНЯЛИ НА АКЦИИ

- Точно не могу сказать, в каком году моей маме выдали ваучеры, от какого предприятия и сколько их было. Но, видимо, она обменяла их на акции и сложила в «черный ящик», - рассказывает кировчанка Анна. - Мы с сестрой тогда были детьми, нас в такие сложные вопросы не посвящали. Но в 2007 году мама погибла. Мы с сестрой стали разбирать вещи в ее комнате и нашли в шкафу старый чемодан, в нем были какие-то разноцветные бумаги. Стали читать, ничего не поняли, на всех были названия каких-то компаний. Мы даже думали их выбросить, но потом знакомый, который работал в банке, предложил отнести их в инвестиционный центр. Там нам сказали, что это акции. Причем многие из них были акциями компаний, которые уже закрылись. Но были среди них и акции действующих предприятий, в том числе «Газпрома». Нам предложили акции продать. Сумма получилась хорошая, хватило на однокомнатную квартиру.

«МЫ СВОИ ВАУЧЕРЫ ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛИ»

- Когда людям по всей стране начали раздавать ваучеры, мы с мужем работали в совхозе. Там нам сообщили, что можно подойти к руководству и забрать свои ваучеры. Правда, сразу предупредили, что простой народ не разберется, что с этими ваучерами делать, и променяет их на какую-то ерунду. Но если мы свои ваучеры забирать не будем, начальник потратит их на какое-то общее благое дело для совхоза. Так что никто не понимал, что с этими бумажками делать и большинство их забирать не стали - все осталось начальнику.