Как найти мужа за три дня

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-29T13:46:51+03:00

Чтобы найти своего избранника, нужно четко понимать, кого ты хочешь видеть рядом с собой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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29 сентября 1650 года в Лондоне было открыто первое в мире брачное агентство. Тогда оно называлось «Бюро встреч и адресов» и не имело аналогов. В наши дни специалистов такого профиля можно найти в любом, даже небольшом городе.

Найти спутника жизни - это ли не мечта каждого человека на этой планете? Как бы то ни было, а одиночество никого не красит. «Комсомолка» обратилась к профессиональной свахе Татьяне Чернышовой и узнала, кого ищут кировчане в качестве второй половины. И как правильно подходить к такому непростому делу, как поиск спутника жизни.

Поиск спутника жизни - непростая задача. Фото: Архив «КП»

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ

Мужчины спрашивают: «Чего хочет женщина?» Оказывается, сами женщины не всегда знают, каких мужчин они хотят. И по началу у всех набор качеств таков, чтобы был добрый, заботливый, верный, материально обеспеченный и, конечно же, со взаимной любовью. Но в дальнейшем оказывается, что этого недостаточно, следовательно, что портрет своего избранника очень расплывчив, получается «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Это тупик!

Призадумавшись, после добавляются такие пункты, как любовь к детям, совпадение интересов, мужественность и ответственность, щедрость и тому подобное. Получается, что все женщины хотят одного и того же - быть любимой женщиной, супругой и счастливой матерью под мужской защитой с обеспечением.

И действительно, многие думают, что это основные критерии для женщины и этого достаточно для построения серьезных отношений. Но не тут-то было, все мы знаем такие истории, как: «Я выбрала не того мужа».

- И тут в помощь идут психология и нумерология, - рассказывает профессиональная сваха Татьяна Чернышова. - На консультациях при выявлении образа спутника у каждого выявляется пара пунктов, которые и определяют ценностные особенности своего партнера, дополнительным отличием становятся внешние и возрастные данные, именно эти факторы и становятся вектором совместимости в отношениях, иначе бы мы все друг другу подходили. В моей практике есть результаты, когда клиент находил своего партнера через 3 дня после понимания, кто ему нужен.

ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ

А вот у мужчин все проще и яснее, тут становится интересно: те, кто посмелее, начинают с описания внешних женских «границ» и возраста, то есть первым важнейшим аспектом выходит внешность, затем - набор внутренних качеств. Мужчины обычно не многословны, поэтому характеристики обобщенные, типа: хозяйственная, хорошо готовит, ну и добрая.

Кстати говоря, мужчины долго не думают, они знают, чего они хотят, и имеют определенный готовый образ, например, «королева», «веселушка», «тихая и скромная», и это сразу помогает определить выбор темперамента девушки и ее индивидуальные особенности. Я проводила практический эксперимент среди 60 супружеских пар. Выяснилось, что на первом месте не деньги, не хозяйственно-бытовой комфорт или сексуальное благополучие, а душевно-психологическая атмосфера и поддержка в семье.

Психолог Татьяна Чернышова советует позитивно мыслить при выборе своего избранника. Фото: Татьяна ЧЕРНЫШОВА

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Существует несколько разных методик:

1. Можно написать список тех характеристик, которые бы вы хотели видеть в своем избраннике: возраст, цвет волос. Но их должно быть немного - не больше 10-12.

2. Надо, чтобы то, что вы написали, сложилось в образ, который вас устраивает и от которого вы испытываете эйфорию. И чтобы именно с этим человеком вам хотелось прожить всю жизнь. А когда такой образ вы создали, вселенная начнет сама к вам притягивать таких людей.

3. Один из секретов - главное, чтобы все у вас было написано без приставок «не» и с позитивным настроем. Например, нельзя писать: «Я не хочу, чтобы он был алкоголиком». Нужно писать: «Я хочу, чтобы мужчина вел здоровый образ жизни».

4. Главное, чтобы в списке вам нравились все пункты. Поэтому сто раз подумайте, чтобы все это писать. Если хоть один пункт не будет вам нравиться - весь список можно выкидывать в мусорное ведро и начинать все с начала. Так что главное - хорошо обдумать, что вы хотите от избранника.