Дело кубанских каннибалов, которые съели жительницу Омутнинска, передали в суд

СЕГОДНЯ 16:13 2018-09-25T17:06:48+03:00

Людоед Бакшеев болен туберкулезом и сейчас находится на лечении, а вот его жену Наталью обвиняют лишь в подстрекательстве

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В Краснодаре завершено расследование громкого уголовного дела «людоедов», которых обвиняют в убийстве жительницы Омутнинска Кировской области. Об этом сообщают следственный комитет и прокуратура Краснодарского края.

Напомним, что все началось 11 сентября 2017 года в Краснодаре, когда рабочие, ремонтировавшие одну из улиц города, обнаружили телефон. В нем они увидели фотографии частей человеческих тел. Ужаснувшись, рабочие сообщили о находке в полицию. Полицейские быстро установили владельца телефона, оперативная группа выехала к нему домой.

В ходе обыска комнаты в общежитии военного авиационного училища следователи обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе. На кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части. Генетическая экспертиза показала, что они принадлежат женщине. В подвале и на прилегающей территории были обнаружены другие останки тела убитой.

На одной из карточек на усыпанном мандаринами блюде лежит приготовленная голова человека

После обнаружения страшных находок были допрошены жильцы комнаты - супруги Бакшеевы. Они рассказали, что в ночь с 7 на 8 сентября 2017 года распивали в комнате алкоголь, с ними была женщина, с которой они недавно познакомились. В какой-то момент 43-летняя Наталья Бакшеева приревновала мужа к более молодой - 35-летней - собутыльнице. Она потребовала, чтобы муж убил гостью.

- В силу своего слабого характера мужчина выполнял любые указания супруги, - рассказывают в прокуратуре Краснодарского края.

Мужчина достал нож, который хранил в своем рюкзаке, и нанес два удара в грудь женщине. Впоследствии он расчленил тело. После чего Бакшеев сфотографировался с некоторыми фрагментами тела на мобильный телефон, который через несколько дней потеряет.

В ходе следствия было установлено, что убитая была жительницей Омутнинского района Кировской области.

Паспорт убитой жительницы Кировской области

Было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Но Башкеев болен открытой формой туберкулеза, сейчас он находится на лечении от этой болезни, которая препятствует завершению стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Поэтому заключения экспертов о вменяемости мужчины будут проводить только после заключения лечащих врачей, после чего и будут приняты меры к окончанию расследования данного уголовного дела.

А вот его супруга признана психиатрами вменяемой. Ее обвиняют в подстрекательстве к убийству. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.