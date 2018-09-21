К середине октября дендропарк благоустроят за 5,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:08 2018-09-21T16:23:55+03:00

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К 15 октября 2018 года будут завершены работы по благоустройству прогулочной и спортивной трассы в дендропарке Кирова. Об этом рассказал генеральный директор «Железно» Юрий Захаров.

Он подчеркнул, что этот проект, наверное, первый в городе, когда благоустройство парковой и лесной зоны реализуется с участием частного бизнеса. Но, по словам Захарова, это принципиальная позиция компании.

- Мы делаем это только исходя из морального обязательства перед городом, так как у нас есть миссия сделать среду обитания в городе лучше, - заверил Юрий Анатольевич.

Он напомнил, что сейчас парк находится в плачевном состоянии, так как более 6 лет у этого объекта не было владельца, никто его не обслуживал. Последние два года компания «Железно» занимается его обслуживанием за свой счет, например, весной обрабатывали парк от клещей и проводили субботники по уборке территории.

6 лет благойстройством парка никто не занимался

- Это была общественная нагрузка, которую наша компания несла, - подчеркивает Захаров.

Последние три года компания согласовывала вопрос благоустройства дендропарка с властями. Так как этот объект - памятник природы, согласование шло сложно.

- Мы опрашивали горожан на нашем сайте и на сайтах кировских СМИ о том, каким они хотят видеть дендропарк. Мы обсуждали с Министерством охраны окружающего мира саму технологию ведения здесь благоустройства. И в итоге достигли компромисса, - говорит Юрий Захаров.

Теперь у компании есть разрешения на виды работ, которые запланированы.

Итак, что планируется сделать в дендропарке.

Здесь появится более 3 км освещенных трасс, которые будут разделены на две части: спортивная трасса протяженностью 1 км 650 метров, на которой зимой смогут заниматься лыжники, а летом - велосипедисты, и пешеходная зона, вдоль которой будут установлены скамейки, чтобы можно было посидеть и отдохнуть. Таким образом, пешеходы и лыжники будут разведены по разным трассам и никто не будет никому мешать.

Вдоль трасс будет установлено 119 опор освещения.

Также в парке будет установлено два моста через овраги, чтобы даже люди с ограниченными возможностями могли прогуляться в парке.

Пешеходные дорожки в парке будут укреплены. Там, где есть заболачивание, будет применяться геотекстильное покрытие, на которое отсыпят песок, а затем - щепу. Там, где участки сухие, отсыпят лишь щепу. Этот материал выбрали потому, что он всепогодный и даже в дождь на таком покрытии сухо и чисто.

Инвестиции компании составят 5,7 млн рублей.

- Изначально проект стоил 7 млн. Но мы ужались со всех сторон, провели тендеры, договорились с поставщиками о минимальных ценах, но в итоге все равно бюджет проекта 5 млн 700 тысяч рублей, - признается Захаров. - Сейчас дендропарк передан Лесопромышленному колледжу, поэтому компания «Железно» будет оказывать благотворительную помощь колледжу, который и станет заказчиком работ. Если у кого-то из предприятий Кирова есть желание поучаствовать в этом проекте, реквизиты Лесопромышленного колледжа готовы предоставить.

Сейчас дендропарк зарос

Захаров ответил на мнение горожан о том, что такое благоустройство может лишь навредить, ведь дендропарк - это территория для культивации растений, а не парк для прогулок.

- Там и сейчас проложены тропинки, гуляют люди, но они делают это в некомфортных условиях. Мы хотим поменять именно это. При этом дендропарк как был памятником природы, так им и останется. Но в нем будут более комфортные условия. Напротив, сделав четкие и понятные маршруты, мы ограничим хождение людей по местам, где растут ценные породы деревьев и кустарников, - считает он.

Также гендиректор ответил на мнение о том, что компания занимается благоустройством той территории, которая используется как прогулочная зона для жителей микрорайона, построенного «Железно».

Зимой в дендропарке много лыжников

- Эта территория открыта, сюда могут свободно прийти все жители города, - ответил Захаров. - Подчеркну: мы благоустраиваем, а не застраиваем эту территорию. Мы хотим сделать так, чтобы и вечером здесь можно было гулять. Здесь уже есть сложившиеся пешеходные и лыжные маршруты, мы их благоустраиваем, мы ничего не меняем. Что касается нашего поселка. В работе по благоустройству дендропарка нет коммерческой выгоды, так как проект «Елки-парк» уже завершен, мы распродали квартиры, никакой дополнительной стоимости мы с этого не получим.