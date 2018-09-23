Забытая история: В Кирове живет сын офицера-моряка, воевавшего на крейсере «Варяг»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-23T20:08:23+03:00

Сами Поглазовы видели только военные снимки Георгия Евдокимовича, о его подвиге никто не знал. Фото: предоставлено героем публикации

«Комсомолка» разбиралась в запутанной истории семьи Поглазовых, которые 50 лет пели «Варяг» и не знали, что их предок участвовал в героической битве 1904 года

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Прощайте, товарищи, с Богом - ура!

Кипящее море под нами.

Не думали, братцы, мы с вами вчера,

Что нынче умрем под волнами.

Это известная всем с детских лет песня «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», посвященная героическому подвигу наших матросов в бое 1904 года при Чемульпо в Русско-японской войне. Тогда российский крейсер предпочел пойти на верную гибель, но не сдаться, как предлагал враг. Об этом поступке снимали фильмы и слагали песни.

- Моему мужу 81 год, - звонок от Любови Поглазовой в редакцию «Комсомолки» раздался уже поздним вечером. - В свои 16 он похоронил отца - вятского моряка, служившего на «Варяге». А о том, что отец служил на «Варяге», да еще и выжил в том страшном героическом бою, мы и не знали: все было засекречено! Вот недавно начали собирать по крупицам историю: фотографии, архивные документы, наградные листы.

Иван Георгиевич не так ярко и много помнит об отце, но каждый раз говорит о нем с глазами, полными слез.Фото: Елизавета Захарова

Первая мысль: «Не может быть»! Бой у Чемульпо был в 1904 году - 114 лет назад. Сын моряка родился в 1937 году... Соответственно, в 1953, когда ему было шестнадцать, отцу должно быть больше 60 лет! Скорей всего, он его внук - они просто перепутали. Но разобраться в этой истории надо.

В деревне Боровики, неподалеку от Лянгасово, меня встретила Любовь Вениаминовна, а в доме уже ждал Иван Поглазов. Действительно, сын офицера-моряка со знаменитого крейсера. Они и рассказали невероятную историю о том, как обычный крестьянин дослужился до офицерского чина.

63 ГОДА ЗАБВЕНИЯ

О службе на императорском флоте, плаваньях и боях Георгия Поглазова его семья не знала долгие годы. Все, что было известно его младшему сыну, Ивану Георгиевичу, так это то, что отец его был моряком. Единственным подтверждением этому были фотографии отца в мундире. Разговоры со старшими братьями о службе отца не заводились. Правда открылась спустя 63 года после смерти старшего Поглазова.

- Два года назад мы отмечали юбилей совместной жизни - 55 лет, - рассказывает Любовь Вениаминовна. - Сидели с родней, песни пели, молодость вспоминали. И тут спрашивают меня: «Вениаминовна, споем «Варяга»? Споем! А когда пропели, племянница Ивана Георгиевича говорит: «Тетя Люба, я в интернете читала, что дед наш, Георгий Евдокимович Поглазов, был морским офицером на том самом «Варяге»!» Я тогда онемела. А после того как гости ушли, засела за компьютер! Не могла оторваться - столько фильмов снято, столько написано! И отец моего мужа - Георгий Евдокимович - действительно участник того легендарного боя на крейсере «Варяг» - один из 300 выживших. В ту ночь мне удалось найти его послужной список и список наград.

Если бы не Любовь Вениаминовна, любящая жена, поддержка и опора, все семейство Поглазовых никогда бы не узнало столько об их героическом прадедеФото: Елизавета Захарова

Любовь Вениаминовна достала из зеленой папки исписанные ручкой листы бумаги.

- Сейчас… Я все записала… - нашла нужный листок и начала читать.

«В 10.45 к выстроенной на палубе команде обратился командир крейсера Всеволод Руднев. Он сообщил о полученном японском ультиматуме и сказал: «Никаких разговоров о сдаче не может быть - мы не сдадим им ни крейсера, ни самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови». Все матросы были переодеты в чистые рубахи, трезвы и готовы к смерти. Считалось, что перед боем, как перед причастием, грех пить водку».

На последних сточках голос Любови Вениаминовны дрожал. Иван Георгиевич утирал слезы, смотря в окно.

ВЯТСКИЙ ПАРЕНЬ В ИМПЕРАТОРСКИХ ВОЙСКАХ

В дореволюционную эпоху вятских рекрутов (призывников. - Ред.) на военном поприще ценили. Это были спокойные, исполнительные и ответственные парни. Рукастые, сильные. Много таких молодых людей принимали на военную службу в императорский флот. Благодаря своей выдержке и покладистости многие дослуживались до офицерских чинов.

Георгий Поглазов как раз был одними из… 21-летний вятский парень, выходец из крестьянской семьи после призыва в 1896 году попал на Балтийский флот. Через несколько месяцев получил звание матроса второй степени. А спустя год пошел на повышение и добился звания минера (работал с минами. - Ред.). Еще через год службы стал сначала матросом 1 степени (сейчас звание приравнивается к ефрейторскому), а чуть позже и минным квартирмейстером 2 статьи (рулевой. - Ред).

В 1901 году получил свою первую медаль: Германский военный почетный знак 2-го класса (серебряная медаль). Через год новое повышение: теперь он минный квартирмейстер 1 статьи. Эта должность - нижний офицерский чин, который соответствует унтер-офицеру. В обязанности квартирмейстеров входило и заведование хозяйственной частью корабля.

В начале Русско-японской войны Георгия Поглазова призвали на сверхсрочную службу. А в 1904 году перевели на крейсер «Варяг». Только почему-то об этом периоде своей жизни вятский морской офицер никогда не рассказывал. Судя по наградным документам, которые нашли в архивах, за бой 9 февраля 1904 года Георгий Евдокимович получил медаль «За бой «Варяга» и «Корейца». Всего было вычеканю 697 медалей, которые получили матросы и унтер-офицеры, принявшие бой у Чемульпо.

В 1908 году его снова вернули на Балтийский флот, где он служил на корабле «Андрей Первозванный», участвовал в заграничных плаваниях. Спустя шесть лет и несколько медалей и назначений Высочайшим приказом Георгий Поглазов произведен в подпоручики по Адмиралтейству.

Экипаж линкора «Андрей Первозванный», где проходил службу Георгий Поглазов с 1911 года. Фото: rodnaya-vyatka.ru

История военной жизни подпоручика обрывается в 1917 году. В тот год он прислал последнюю фотографию себя в парадном мундире для своего отца. С этого момента информация о его службе, передвижениях, назначениях обрывается.

Дальше семья пыталась сопоставить факты о его жизни. Старший сын Георгия Поглазова родился в 1930 году, значит, отец приехал в родную деревню Козлы где-то в период с 1917 по 1929 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА

- Возможно, отец вернулся сюда раньше, но мы не можем найти об этом какую-либо информацию, - рассказывает Иван Георгиевич. - Так же точно, как и о его службе. Насколько мне известно, морякам нельзя какое-то время разглашать сведения о своей службе.

Это последняя «офицерская» фотография Георгия Евдокимовича, отправленная отцу с подписью: «Дорогому папе от сына Георгия Евдокимовича Поглазова. 1917 год, Петроград». Фото: rodnaya-vyatka.ru

Любовь Поглазова с момента, как узнала о героическом прошлом своего свекра, успокоиться уже не могла. Вместе с сыном поехала в деревню Козлы. Ее сейчас и в помине нет, но в соседней деревне Монастырщина живут люди. Старожилов расспрашивали, в сельсовет ходили. Узнали, что Поглазов, когда со службы вернулся, привез с собой диковинку для того времени - граммофон.

- Да-Да! - соглашается Иван Поглазов. - Тогда в деревне ни у кого такого не было, так отец выставлял трубу в окно, и вся деревня собиралась на нашей улице, танцевала и пела песни. А пластинки разные-разные были, и все такие хорошие...

- Еще мы узнали, что через какое-то время Георгий Евдокимович помогал создавать колхозы, - продолжает супруга. - В какой-то год его и вовсе выбрали председателем. А все потому, что он справедливым был.

ПУГОВИЦА С ВОЕННОГО КИТЕЛЯ

Один из старожилов Монастырщины, который лично знал Георгия Поглазова, рассказал, что он был на хорошем счету, «все выполнял и колхоз не обижал», при нем никто по миру не пошел.

- Потом, когда мы все это узнали, я поставила перед собой задачу: найти могилу Георгия Евдокимовича, - гордо сказала Любовь Вениаминовна. - Начала ходить по архивам, в различные организации. И тогда судьба свела нас с поисковиками. Ребята из Москвы, Ленинграда, Нижнего Новгорода, чьи прадеды тоже служили на «Варяге», пытаются найти следы своих предков и восстановить хронологию событий.

Все вместе они искали не только информацию, что произошло с Георгием Евдокимовичем, но и его могилу. Нашли и место, где стоял раньше дом Поглазовых. Так вот там на земле обнаружили пуговицу от морского кителя начала прошлого века. И уже чуть позже на старинном, полузаброшенном кладбище нашли могилу. Правда, вместо памятника у героя - только покосившийся крест. А куда пропали все ордена и медали - загадка. Дети их не видели никогда.

Тогда Любовь Вениаминовна обратилась в военно-патриотическое общество за советом и помощью: негоже оставлять могилу героя просто так - без таблички, без огласки, как у безымянного солдата.

- Я обратилась в областное правительство, чтобы помогли как-то увековечить его память, - рассказывает Любовь Вениаминовна. - Мы сами что сможем? Живем на пенсию, три инвалида: я, Георгич и сын наш. Пришла и говорю: не будет ли какой-нибудь возможности? Походила по разным кабинетам, но в итоге нам выделили 25 тысяч рублей! На эти деньги мы поставили красивую оградку на могиле и установили на сельском доме культуры мемориальную доску.

Лучшее, что можно было сделать сегодня для Георгия Евдокимовича, - это установить мемориальную плиту в центре села Монастырщина, чтобы любой смог поклониться и положить цветы. Фото: rodnaya-vyatka.ru

А на месте, где стоял дом Поглазовых, растет береза. На ней памятная табличка: «Береза посажена Поглазовым Георгием Евдокимовичем 1875 года рождения. Герой крейсера «Варяг», участник Русско-японской войны 1904-1905 годов. Работал председателем колхоза в деревне Козлы».

- Было мне десять лет, - рассказывает Иван Георгиевич. - Отправился я за грибами и приметил маленькую березку, отросток. Домой принес, мы с отцом и посадили ее в нашем палисаднике. Ей, родненькой, уже 70 лет. Она символ нашей семьи, память герою.

- Знаете, а это место, можно сказать, волшебное, - дополняет Любовь Вениаминовна. - В этом месте трава высокая, сочная, тополя стояли, а пастухи сюда коров сгоняли. Скот пасется, а пастухам делать нечего - тополя жгут. А березку нашу не тронули.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Можно сказать, что все это время он жил в забвении, - утерев слезы, добавляет Иван Георгиевич. - А теперь о нем все знают. Мы знаем.

- Но это же не конец, - добавляет Любовь Вениаминовна. - Мы должны найти остальную информацию о тех неизвестных годах Георгия Евдокимовича.

Этот случай можно назвать уникальным для России: в живых остался единственный сын героя «Варяга», о котором долгое время ничего не знали. Теперь память о справедливом, ответственном и чересчур правильном человеке Георгии Поглазове сохранится надолго. И это меньшее, что можно было сделать за его героизм и за 63 года забвения.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА «КП»

Героический бой бронепалубного крейсера «Варяг» произошел 9 февраля 1904 года, во время Русско-японской войны.

Находясь в нейтральном корейском порту Чемульпо, «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» противостояли многочисленному японскому флоту. Выход из порта был заблокирован двумя японскими броненосцами, четырьмя бронепалубными крейсерами и восемью миноносцами. Цель противника - отвлечь моряков от высадки двух тысяч десантников.

8 февраля первым из нейтральных вод вышел «Кореец», но, атакованный на пути в Порт-Артур, он вернулся обратно к Чемульпо.

На следующий день русским войскам был выставлен ультиматум: до полудня покинуть порт, иначе корабли будут атакованы. Но капитан «Варяга» решил прорваться несмотря на то, что шансы на победу были нулевые. Он призвал своих офицеров дать японцам бой, а в случае неудачи взорвать «Варяга», но не отдать его врагу. Моряки единогласно согласились с честью встретить смерть.

В полдень крейсеры вышли из порта. На верную погибель русские моряки шли под торжественный марш, исполняемый оркестром военных кораблей стран-союзников. Выйдя из нейтральных вод, крейсеры были атакованы японской эскадрой, затаившейся за островом Пхамильдо.

Бой шел час. За эти минуты «Варяг» выпустил 1105 снарядов, «Кореец» - 52. Был потоплен миноносец противника, один крейсер поврежден, а другой после боя затонул. Вражеский флот потерял около 30 человек. Русский - одного офицера, тридцать матросов, шесть офицеров. Восемьдесят пять матросов были контужены, около сотни ранены.

Из-за невозможности продолжать бой «Варяг» вернулся в Чемульпо. Где и был затоплен. «Кореец» - взорван.