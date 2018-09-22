Киров - город революционеров: старинные улицы нашего города, обретшие новые имена после «красного террора»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-22T22:11:57+03:00

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21 сентября 1918 года в нашем городе пропало порядка 20 улиц. Но появилось столько же новых. После революции 1917 года каждый город нашей необъятной страны должен был отдать дань большевикам, революционерам, которые прорубили Российской империи окно в коммунизм!

После Красного Октября почти во всех городах нашей страны появились такие улицы, как Советская, Ленина, Кирова и Коммунистическая. В нашем городе в то время переименовали 56 улиц! Но проходило это в два этапа: первый пришелся на 20-е числа сентября 1918 года, второй - на 11 июня 1923 года. Некоторые из улиц попали сразу под две волны и были переименованы три-четыре раза. Так и стали звать Киров городом революционеров!

К такому знаменательному событию «Комсомольская правда» составила список улиц до и после революционных уличных реформ.

ГЛАСИСНАЯ УЛИЦА - ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ

До 50-60-х годов двадцатого столетия наш город был очень маленьким областным центром: заканчивался он в районе ныне Октябрьского проспекта. Раньше улица 50 метрами ниже называлась Гласисной, что означает земляная или пологая насыпь.

Но как только городская жизнь перешагнула через эту черту в XX веке, улица оживилась и сменила свое название. Сначала в честь Северной столицы была названа Санкт-Петербургской, потом - Петроградской, так как вела к Петербургскому вокзалу (сегодня -Киров-Котласский).

Октябрьский проспект в момент появления. Фото: vk.com/vyatkawalks

В 1915 году Петербургскую улицу назвали бульваром: сначала Петроградским, потом Красно-Питерским, Красноленинским, в конце концов – Ленинградским.

А спустя десятилетие после Октябрьской революции, когда Вятка стала Кировом, бульвар переименовали в Октябрьскую улицу. И только в 1950-е было решено, что это все же проспект.

На данный момент Октябрьский проспект - самая длинная и широкая улица города: протяженность составляет порядка 7,8 километра, а ширина - 20 метров.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ - НИКОЛАЕВСКАЯ - ЛЕНИНА

Эта улица с давних времен и по сегодняшний день будет ассоциироваться у жителей города с торговлей. Как и век назад, здесь развернулись различные торговые магазинчики, ларьки, центры и магазины. А все потому, что Вознесенская улица была крайней и удобной для въезда торговцев из соседних губерний. Но название свое она получила от Вознесенской церкви, сгоревшей при пожаре 1798 года, и Воскресенского собора, который стоял на месте Вятской филармонии.

В 1895 она пережила свое первое переименование: в честь начала царствования императора Николая II ее переименовали в Николаевскую. Такой главную торговую улицу города и запомнили вплоть до XX века, когда, после Октября, ее переименовали в честь вождя - Владимира Ленина.

СЕМЕНОВСКАЯ - ОРЛОВСКАЯ - ВОРОВСКОГО

Семеновская улица появилась в 1812 году, она отделяла областной центр Вятки от слобод, деревень и сел. И, на удивление, проходила по наиболее высокой точке города: от улицы Вознесенской до Гласисной. Она была практически единственной улицей, воплощающей все деревенские традиции и обычаи.

Спустя чуть больше века, 11 июня 1923 года, городские власти решили дать улице новое название! Семеновская улица стала Воровского. В честь советского дипломата, убитого «белогвардейцем-эмигрантом» в мае 23-го.

МОСКОВСКАЯ - КОММУНЫ - МОСКОВСКАЯ

Одна из главных улиц современного города, улица Московская, сохранила свое первоначальное название, сменив имя лишь дважды.

С 1784 года улица, проходившая по самым высоким точкам города и разделившая его на две почти равные части, называлась улицей Московской.

Однако в 1918 году она стала называться улицей Коммуны, но об этом мало кто помнит. Потому что уже в феврале 1993 года ей вернули ее прежнее имя.

ХЛЫНОВИЦКАЯ - КАЗАНСКАЯ - ИМЕНИ ЛЬВА ТРОЦКОГО - БОЛЬШЕВИКОВ - КАЗАНСКАЯ

Современная Казанская появилась в городе лишь после присвоения Вятке губернского статуса: тогда город перепланировали на современный лад.

Улица Казанская появилась лишь после реформы Екатерины II в 1783 году. Фото: vk.com/vyatkawalks

С 1784 по 1804 год данная улица растянулась от улицы Мопра до Орловской и называлась Хлыновицкой (из-за направления в сторону загородной слободы Хлыновицкой). А в 1812 году была переименована в Казанскую. Все потому, что ранее эта улица считалась одной из главных. И вместе с Московской улицей она образовывала так называемый вятский крест: улицы указывали направления на крупные города - Москву и Казань. В честь этого они и получили свое имя.

После революции Казанской улице дали новое имя: улица имени Льва Троцкого, наркома по военным и морским делам, председателя Реввоенсовета РСФСР. Но после его обвинения в политической измене в 1927 году улицу вновь переименовали, но уже в улицу Большевиков. Исконное имя улица вернула себе лишь в 2012 году.

ЦАРЕВСКАЯ - СВОБОДЫ

Как и Казанская, улица Царевская появилась «на свет» лишь после городской современной планировки улиц. Сначала она протягивалась от современной улицы Мопра до Орловской, через полвека - от Луковицкого оврага до реки Хлыновки.

Название свое она получила в честь Царево-Константиновской церкви (она до сих пор стоит, но в полуразрушенном состоянии).

А переименовали улицу в 1918 году даже несмотря на то, что никаких активных революционных действий на ней не происходило. Ей дали другое имя из-за большевистской ненависти ко всей царской семье. Поэтому условно наш город освободился от императорского «гнета» и получил новую улицу - Свободы.

НИКИТСКАЯ - ВОЛОДАРСКОГО

Эту улицу можно назвать улицей, пропитанной искусством. Некогда на ней жили писатель-романтик Александр Грин, художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы. Сегодня же на этой улице появился небольшой сквер художников, где они продают картины.

Такой, какой мы привыкли видеть, Никитская стала в 1784 году после новой планировки города и после 1812 года, когда ее продлили от Профсоюзной до реки Хлыновки.

У начала Засорного оврага вятчане построили Никитскую оборонительную башню. Она была проезжей, двухъярусной и с караульным на верхушке. Поэтому улицу и назвали Никитской.

Но в 1923 году ее переименовали: назвали в честь убитого в 18-ом году большевика Володарского (псевдоним Моисея Гольдштейна).

ПЯТНИЦКАЯ УЛИЦА - 6-АЯ СОВЕТСКАЯ ЛИНИЯ - СТЕПАНА ХАЛТУРИНА

Улица Пятницкая в городе появилась еще в XVII веке: она была маленькой, вела от Пятницкий башни у Раздерихинского оврага до Кремля. А после введения нового планирования города она расположилась от нынешней улицы Казанской до Октябрьского проспекта. Называлась улица так отнюдь не в честь дня недели, а в честь известной церкви, что находилась на территории современного Александровского сада.

А в самый разгар «красного террора» в 1918 году, когда улицы Вятки начали массово переименовывать, Пятницкая улица получила название 6-ой Советской линии, а уже во вторую волну изменений, в 1923 году, получила имя Степана Халтурина. Он был одним из первых террористов Российской империи, покусившихся на жизнь Александра II. Его же именем был некогда назван и современный Александровский сад.

ВСЕХСВЯТСКАЯ - ДЕРЕНДЯЕВА

Когда Хлынов несколько раз сгорал дотла, в новой слободе, состоящей из нескольких домов, построили деревянную церковь во имя Всех Святых. Так и появилась в городе небольшая улочка Всехсвятская.

Стояла церквушка напротив сегодняшнего правительства Кировской области.

А в 1918 году улица была переименована в Дерендяева в честь рабочего-большевика, расстрелянного царскими служащими. Но в исторических документах нет ни одного упоминания о таком рабочем. Так что был он или не был - загадка.

СТЕФАНОВСКАЯ - 8-АЯ СОВЕТСКАЯ ЛИНИЯ - МОЛОДОЙ ГВАРДИИ

Стефановская улица отличалась от всех центральных вятских улиц. Она такая, как все, ничем особым не выдающаяся. Но она проходила через все центральные улицы: обитель торговли города - Казанскую - и шла до Владимирского храма Божьей Матери (на его месте построен кинотеатр «Октябрь»).

Стефановской улица стала зваться из-за церкви, которая была возведена на пересечении этой улицы с Казанской. До 1760-х годов церковь росла вместе с численностью Хлынова.

Но после октября 1917 года улицу переименовали в 8-ую Советскую линию. А 11 сентября 1923 года - в улицу Молодой Гвардии.

СПЕНЧИНСКАЯ УЛИЦА - ВЛАДИМИРСКАЯ - КАРЛА МАРКСА

Владимирская улица появилась в Вятке после 1783 года, когда наш край стал губернией. Шла она от современной улицы Мопра до Орловской. И носила имя Спенчинской в честь ремесла, распространенного на этой улице: спень - изготовление украшений из металлической проволоки, жемчуга и камней.

Сегодня узнать улицу Карла Маркса можно лишь по сохранившемуся зданию бывшего кинотеатра. Фото: vk.com/vyatkawalks

В 1812 году ее продлили до современной Профсоюзной, реки Хлыновки и переименовали во Владимирскую. Спустя чуть больше века она получила гордое название - улица Карла Маркса. В честь немецкого ученого, философа, а главное - коммуниста, создателя многочисленных книг, включая наиболее известные «Капитал» и «Манифест коммунистической партии».

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ - ЭНГЕЛЬСА

Данная улица в городе появилась также после введения планировки Екатерины II в 1783 году. Начиналась она у главной городской площади, и это отнюдь не Театральная, а Кафедральная (сейчас там находится стадион «Динамо»). Проходила улица через всю историческую часть города до улицы Гласисной. А после учреждения вокзала ее продлили.

Преображенский девичий монастырь венчал улицу Энгельса. Фото: vk.com/vyatkawalks

Изначально улица, как и многие другие, носила название в честь церкви: она вела к западному корпусу Преображенского Новодевичьего монастыря с церковью во имя иконы Божией Матери «Утоли скорби и печали».

Но уже в 1918 году стала носить гордое имя единомышленника Карла Маркса - Фридриха Энгельса, политика, философа, историка и предпринимателя.

ЛУКОВИЦКАЯ - 5-АЯ СОВЕТСКАЯ ЛИНИЯ - ПРОФСОЮЗНАЯ

Луковицая улица была глухой вятской окраиной: самой северной и самой короткой. Да и появилась она только в 1812 году. Названием обязана Луковицкому оврагу, который сегодня больше похож на огромную яму, отделяющую улицу от завода «Шинник».

В 1918 году ее переименовали в 5-ую Советскую линию. А еще через пять лет назвали в честь профсоюзов, которые с легкой руки Владимира Ленина называли «школой коммунизма».

СПАССКАЯ - ДРЕЛЕВСКОГО - СПАССКАЯ

Спасская улица единственная в своем роде. За всю свою историю она ни разу не изменила ни своей протяженности, ни своего направления: начиналась от берега реки Вятки и заканчивалась улицей Гласистой.

Спасская улица стала переулком, хранящем историческую красоту города. Фото: vk.com/vyatkawalks

Названа так улица в честь главной башни Хлыновского Кремля - Спасской. Она стояла во главе городской площади. А после рядом появилась и Спасская церковь, благословлявшая купцов на торговлю на базарной площади.

23 сентября 1918 года улица была переименована в честь 27-летнего матроса Юрия Дрелевского, комиссара юстиции Вятки, погибшего от участников антибольшевистского восстания. В 30-е годы церковь была разрушена. Ее восстановление началось лишь в конце 90-х. В 2012 году улице вернули ее историческое имя.

ОСТРОЖНАЯ - МОПРА

Острожная улица появилась в 1812 году и служила естественной границей города. Шла она от самой реки Вятки и до улицы Гласистой. Почему улицу звали Острожной? Наиболее правдивой версией считается то, что вятчане «острогом» называли самодельный забор из острых палок. А так как улица была крайней, то она и ограждала горожан от напастей.

В 1918 году ее переименовали в 4-ую Советскую улицу. А уже в 1924 году она стала улицей Мопра. Современному человеку эта аббревиатура мало что говорит, но тогда всем было известно, что в 1923 году на Вятке появилась первая в стране Международная организация помощи борцам революции - сокращенно МОПР. Он просуществовал до 1947 года.

МОРОЗОВСКАЯ - 3-Я СОВЕТСКАЯ ЛИНИЯ - РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ

Улица известна горожанам еще с XVII века. Она проходила через все центральные районы города, как бы дублируя Московскую, но собирая все торговые и многолюдные улицы северной части.

Точной версии, почему улица носит такое холодное название, нет. Возможно, в честь человека, внесшего вклад в историю Вятки - фамилия Морозов была распространена в России и в нашей губернии. Возможно, и из-за того, что она находилась в северной части города.

Но после Октябрьской революции она стала 3-ей Советской линией, а с 11 июня 1923 - улицей Розы Люксембург, немецкой коммунистки, очень популярной в Советской России.

КОПАНСКАЯ - ГЕРЦЕНА

За всю свою историю эта улица не становилась жертвой градостроительных изысканий: она плавно повторяла естественный рельеф города. И даже градостроительная реформа 1783 года не превратила Копанскую в настоящий плац. А название свое улица получила от небольшого, но глубокого одноименного оврага – боковой овражек Засоры, расположенного между улиц Володарского и Карла Маркса.

Но уже в 18-м году двадцатого века улицу переименовали в 7-ую Советскую линию, а в 23-ем - в улицу Герцена, который был на Вятке в ссылке. Русский публицист отбывал наказание в доме, который сегодня является самой крупной библиотекой города.

СПЕНЦЫНСКАЯ (СПЕНЧИНСКАЯ) - ИЛЬИНСКАЯ - КАРЛА ЛИБКНЕХТА

Спенчинская улица в 1918 году получила имя Карла Либкнехта, немецкого коммуниста. Спенцынская (Спенчинская) улица была еще в городе Хлынове, от нее шла дорога в Спенцынский стан (на север от города). На территории стана было небольшое Спенцыно озеро (возможно, его название идет от слова спень - сон, то есть сонное, тихое озерцо).

БОГОСЛОВСКАЯ - СОВЕТСКАЯ

Богословская - с 1918 года 2-я Советская линия, затем - Советская улица. Богословской улица именовалась по названию кладбища на северо-западной окраине города (в районе ОДНТ) и кладбищенского храма св. Иоанна Богослова. Церковь была разобрана в 1930-е годы, кладбище снесено в конце 1950-х при строительстве Октябрьского проспекта. Кладбище здесь было устроено в конце ХVIII века - указом от 17 ноября 1771 года Сенат запретил по всем городам захоронение при церквах и потребовал создать кладбища за городской чертой.

РАЗДЕРИХИНСКАЯ - ТРУДА

Раздерихинская улица появилась на Вятке в 1783 году, после реформы Екатерины II. Название свое она получила от глубокого оврага, венчавшего улицу. А он, в свою очередь, так назывался либо в честь легендарного сражения вятчан с устюжанами на месте Раздерихинского оврага, либо в честь старого слова «вздираться» - с трудом лезть наверх. А так как склоны Раздерихинского оврага и впрямь очень круты, а сам он глубок, то эта версия звучит наиболее правдоподобно.

В 1918 году улицу переименовали в 5-ую Советскую линию, а через пять лет - в улицу Труда.

МАЛОХЛЫНОВСКАЯ -15-АЯ СОВЕТСКАЯ ЛИНИЯ - КОМСОМОЛЬСКАЯ

Еще одной исторической переименованной улицей является Малохлыновская. Эта улица находилась в тихой дачной местности на южной окраине города. В 1906 году она начала потихоньку оживать: появилась железная дорога, построен вокзал - улица стала прямой дорогой до железнодорожных путей.

Но в 1918 году ее переименовали в 15-ую Советскую, а спустя девять лет - в Комсомольскую. В честь Комсомола.

БОЛЬШЕХЛЫНОВСКАЯ - БЛЮХЕРА

Также в городе была и Большая Хлыновская, или Хлыновицкая, улица. Название свое получила от большей протяженности и того, что начало свое брала она от речки Хлыновки.

Но в 1918 году она стала 16-ой Советской линией, а в 1923 году - Крестьянской. Спустя 42 года ее назвали в честь реабилитированного маршала Советского Союза Василия Блюхера, который в 1919 году был начальником Вятско-Слободского укрепленного района. В 38-м году маршала расстреляли.