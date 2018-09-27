Водопады, динозавры, рыжики и выхухоль: чем Вятка удивляет «внутренних» туристов?

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-24T09:59:59+03:00

«Комсомолка» узнала, куда кировчане ездят на выходные и в сезон отпусков

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На Киров медленно, но верно надвигаются очередные выходные дни. Многие кировчане предпочитают провести их за уборкой квартиры или просто лежа на диване перед телевизором. Другие в это время развлекаются, как могут: ходят в кино, кафе и клубы, занимаются шопингом.

Маршруты отпусков кировчан тоже не отличаются оригинальностью: в Европу едут за культурными потрясениями, в Турцию и страны Азии - за загаром, на юг России - за загаром подешевле.

Но однажды все это приедается. Выходные дома и в кино становятся все более скучными, а теплые курорты уже ничем не могут удивить «бывалых» кировчан. Что делать? Ответ прост: исследовать местные, вятские туристические маршруты. «Комсомолка» рассказывает, куда в нашем регионе можно съездить и что посмотреть.

ЛЮБИТЕЛЯМ СТАРИНЫ

Историки и поклонники пеших прогулок могут не сомневаться: в районах Кировской области им будет чем заняться.

Слободской - город купцов - удивит старинными площадями, колокольнями и деревянными храмами, построенными без единого гвоздя. Здесь же можно будет посетить усадьбу академика Бакулева и музей поэта Яна Райниса.

Любителей русской живописи ждут в селе Рябово, где расположено родовое гнездо Васнецовых. Усадьба знаменитых братьев сохранилась до наших дней, а вместе с ней - подлинники картин Аполлинария Васнецова и семейный фотоархив.

Любителей русской живописи ждут в селе Рябово, где расположено родовое гнездо Васнецовых. Фото: kirov-artmuzeum.ru

Котельнич - «вотчина динозавров» - может порадовать не только палеонтологическим музеем и «Динопарком». Здесь же можно будет посетить старинный Никольский собор и Музей истории крестьянства, побывать на Сокольей горе и прогуляться по живописному берегу реки.

ФАНАТАМ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Советск и его окрестности недаром называют Вятской Швейцарией. Это «места силы», уголки, в которых можно просто отдохнуть на свежем воздухе. Здесь вы найдете водопады и живописные утесы, знаменитую Жерновогорскую пещеру и природный заказник.

В «Нургуше» живут редкие виды животных. Фото: Николай ХОДЫРЕВ

Не стоит забывать и об уникальном заповеднике «Нургуш». На его территории живут действительно редкие виды животных: выхухоли, норки, филины, орланы, лебеди. В местных озерах можно встретить даже осетров и уникальных моллюсков. В «Нургуше» открыты экологические тропы и большие беседки для гостей заповедника.

ЭКСТРЕМАЛАМ

Река Немда - идеальное место для сплавов на байдарках и лодках. Ее течение достаточно быстрое, а речные пороги добавляют эмоций при их прохождении. Туры для «байдарочников» проводят в Котельничском районе.

Туры для «байдарочников» проводят в Котельничском районеФото: Алексей СТЕФАНОВ

Любителям высоты советуем полеты на воздушном шаре, прыжки с парашютом и парапланинг (полеты со скоростью до 70 км/ч на округлом аналоге парашюта). Интернет пестрит объявлениями о базах и спортивных клубах, в которых предоставляют такие услуги.

ОХОТНИКАМ

Леса в Даровском, Советском, Орловском и Белохолуницком районах Кировской области богаты не только на ягоды и грибы, но и на охотничьих животных. На сегодня в регионе уже открыта охота на медведя, кабана, волка, зайца, лису и лося.

В водах вятских рек можно выловить судака, карася, леща, сома и щуку. Фото: Николай ГРИБУШКО

Заняться рыбалкой (а это тоже охота) удобнее всего на Вятке, Чепце, Моломе и Кильмези - в водах этих рек можно выловить судака, карася, леща, сома и щуку. Советовать точные координаты «рыбных» мест мы не станем, у каждого охотника уже наверняка есть собственные излюбленные точки для ловли рыбы.

ГУРМАНАМ

«Истобенский огурец» и «Сунский рыжик» - известные на всю страну фестивали еды. Жители Истобенска всегда готовы угостить путешественников солеными огурцами из еловых бочек, приготовленными по старинным рецептам. Бочки хранят в местной речке с ключевой водой, чтобы продукт не замерз в холода и его можно было подать на стол в любое время года.

В Истобенске соленые огурцы готовят по старинным рецептам. Фото: Ольга БЫТОТОВА

«Сунский рыжик» появился лишь 20 лет назад, хотя грибы в Суне солили испокон веков. Сейчас там можно продегустировать не только сами рыжики, но и рыжиковую икру, рыжиковый суп и вообще все, что можно сделать из этих грибов.

А любителям сладкого обязательно стоит съездить в Нолинск, «край кондитеров». Там делают замечательные пряники, торты и газировку, вкус которых не сможет повторить ни один суперсовременный завод.