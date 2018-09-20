2018-09-20T16:10:41+03:00
Политика

«Кировчанину, который дожил до пенсии, нужно купить простынь, завернуться и идти на кладбище»

Самые яркие цитаты пленарного заседания Заксобрания Кировской области
Валентина РОГАЧЕВА
Поделиться:
Депутаты собрались на первое после летних каникул заседание. Фото: zsko.ruДепутаты собрались на первое после летних каникул заседание. Фото: zsko.ru
Изменить размер текста:

На пленарном заседании Законодательного собрания, которое состоялось 20 сентября, народные избранники бурно обсуждали пенсионную реформу, размер социальной пенсии и доклад члена Совета Федерации от региона.

Мы собрали самые яркие цитаты из их выступлений.

1. «Что делать пенсионеру, которому установили такую пенсию? Ему нужно купить себе простынь, завернуться и идти на кладбище», - депутат Сергей Мамаев во время обсуждения размера прожиточного минимума для пенсионеров, который ниже прожиточного минимума по региону (всего 8 474 рубля, а прожиточный минимум - 11 163).

Сергей Мамаев. Фото: zsko.ru

Сергей Мамаев. Фото: zsko.ru

2. «Сколько может народ держаться за счет воздуха?», - депутат Сергей Мамаев при обсуждении предложения установить максимально допустимую долю расходов семьи на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере не более 15% (сейчас 22%).

3. «Если я что-то говорю, значит, я знаю», - председатель ОЗС Владимир Быков на реплику о том, что главы муниципалитетов не ходят на заседания Заксобрания.

Владимир Быков. Фото: zsko.ru

Владимир Быков. Фото: zsko.ru

4. «Сейчас заявляю при всех: с этого дня все документы вручать лично в руки Сергею Павлиновичу», - Владимир Быков на заявление Мамаева, что их предложения не учли при рассмотрении законопроекта.

«Я лично должен таскать вам поправки?» - задал вопрос Сергей Мамаев на заявление Быкова.

«Вы можете мне таскать через ваших бабушек, а я буду таскать вам лично», - ответил Быков.

5. «Смогли бы вы прожить на 8 474 рубля в месяц, которые сейчас установлены в Кировской области как минимальная социальная пенсия?», - депутат Федор Сураев задал этот вопрос представителю Кировской области в Совете Федерации Вячеслава Тимченко.

Федор Сураев. Фото: zsko.ru

Федор Сураев. Фото: zsko.ru

«Прожить на ту пенсию, которую я буду получать (18 024 рубля), будет трудно. Но я надеюсь, что мои дети и внуки меня не бросят», - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Кировской области Вячеслав Тимченко.

Вячеслав Тимченко. Фото: zsko.ru

Вячеслав Тимченко. Фото: zsko.ru

6. «О каких таких городах можно говорить в Богородском, Лебяжском и Унинском районах с населением 2-3 тысячи человек? Откуда вообще возникла идея, что нищие поселения станут богаче, если их назвать городским округом?» - Георгий Лугинин о планах по созданию городских округов в Кировской области.

Георгий Лугинин. Фото: zsko.ru

Георгий Лугинин. Фото: zsko.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сообщение о бомбе в кировской школе №22 оказалось ложным
Трое жителей Лебяжья умерли от отравления грибами
За четыре месяца кировский сотрудник банка украл порядка миллиона рублей
«Вятка Банк» выбрал сервисы Ростелеком-Solar для защиты от киберугроз
Ученики и педагоги школы № 22 эвакуированы из-за звонка о минировании здания
В центре здоровья детей «Неболейка» ведут прием высококвалифицированные специалисты
Пожар в Опаринском районе унес жизни двоих детей
В Кирове разыскивают женщину, которая украла у посетительницы магазина 44 тысячи
В Шабалинском районе водитель сбил женщину с коляской
Кирово-чепецкий филиал компании «УРАЛХИМ» принял выездное совещание сельхозпроизводителей региона
На благоустройство Кирова необходимо 120 миллиардов рублей
В Пижанке пять дней не могут найти пропавшую пенсионерку
Ночью в пригороде Кирова горели баня и дачный дом
За сентябрь на дорогах Кирова пострадало 40 пешеходов
В Кирове планируют пересмотреть систему работы с наказами избирателей
Житель Немского района получил срок за убийство собственного отца
Кировская область может лишиться части федеральных дотаций
Досконально подсчитано, сколько времени офисные работники проводят в смартфонах
Кировские депутаты предложили включить время ухода за ребенком до трех лет в пенсионный стаж
Штрафы за нарушение ПДД пойдут на разметку и светофоры
Кирово-Чепецк при поддержке филиала «УРАЛХИМ» отметил День города
В Радужном собирают подписи за усиление контроля над бездомными собаками
Бабье лето вернется в Киров на выходные
Изготовителям «вятскополянского мартини» вынесли приговор
В пьяном ДТП на въезде в Санчурск погиб пенсионер