В Кировской области оклады педагогов выросли - будут ли учителя получать больше?

СЕГОДНЯ 12:26 2018-09-20T12:46:09+03:00

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Руководители региона встретились с представителями профсоюза работников образования и науки Кировской области, чтобы обсудить изменения условий начисления зарплаты педагогам, которые начали действовать с 1 сентября.

Напомним, что еще в июле 2018 года в Кировской области было утверждено Примерное положение об оплате труда педагогических работников. По нему с 1 сентября базовый размер оклада учителей школ был увеличен до 11 163 рублей. При этом в положении прописано, что для педагогов сохраняются все компенсационные и стимулирующие выплаты: за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, за работу в сельских школах, премиальные выплаты, выплаты за наличие квалификационной категории, ученой степени и почетного звания.

На обсуждение нового положения об оплате пришли около 50 педагогов. На их вопросы отвечали губернатор Игорь Васильев, заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов, министр образования Кировской области Ольга Рысева.

МАЙСКИЕ УКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Во время встречи Игорь Васильев подчеркнул, что с 2012 года зарплаты педагогов в Кировской области выросли более чем на 20%, а по итогам 2017 года они достигли показателей майских указов, то есть уровня средней зарплаты по региону.

Руководители Кировской области заверили педагогов, что их доходы будут расти. Фото: kirovreg.ru

Замгубернатора Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что подход к выполнению майских указов в регионе оценивают ежемесячно.

- Если до июня текущего года оценка происходила по целевому показателю, доведенному до нас Министерством труда РФ (22 881 рубль с начала года), то с июня оценка происходит по средненачисленной зарплате по региону по данным Росстата, - сказал Дмитрий Александрович. - В июне средняя зарплата составила 23 600 рублей.

Также педагогам напомнили, что с января 2018 года этого года проиндексирован зарплатный фонд работникам образования: школьным учителям - почти на 5%, преподавателям и мастерам профессиональных образовательных организаций - на 4%, педагогам дополнительного образования - на 8%, воспитателям детских садов - на 4%.

ВЫРАСТУТ ЛИ ЗАРПЛАТЫ

Еще летом, когда в Кировской области обсуждалось Примерное положение об оплате труда педагогических работников, директор школы в Вахрушах Игорь Олин поделился своим мнением о том, вырастут ли реальные доходы педагогов после поднятия окладов. Он уверен, что после роста базовой части у педагогов сократят надбавки и доплаты и в итоге учителя не заметят роста зарплат.

- Формально оклад увеличится на 58% и составит 11 163 рубля. Средняя же зарплата педагогов складывается из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат и составляет по области 23 тысячи рублей. Уверен, что при росте базового оклада уменьшатся доплаты и надбавки, - говорит Олин. - Потому что размеры фондов оплаты труда в каждой школе определяются правилами подушевого нормативного финансирования. В настоящее время он зависит исключительно от числа учащихся и ряда коэффициентов: сельская местность, углубленное изучение предметов, классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, за пять лет в нашем коллективе учителей с высшей квалификационной категорией стало на 20 человек больше. Каждый из них в соответствии с положением об оплате труда стал дополнительно получать 30% к ставке. Но так как фонд оплаты труда школы от данного фактора не зависит, эти выплаты производятся за счет внутреннего перераспределения. Чтобы кому-то что-то дать, необходимо это что-то у кого-то забрать. Поэтому зарплаты педагогов могут вырасти только при увеличении норматива подушевого финансирования, что не происходит, а иначе мы без конца упражняемся в перемене мест слагаемых. При планирующемся резком изменении окладов также произойдет незначительное внутреннее перераспределение.

СТРАДЮТ ОПЫТНЫЕ УЧИТЕЛЯ

С мнением директора Вахрушевской школы согласен и депутат Законодательного собрания Кировской области, экс-глава департамента образования региона Анатолий Чурин, который также присутствовал на обсуждении.

- Та система оплаты труда, которая сегодня существует в стране, - она негодная, - высказал свое мнение Анатолий Михайлович. - Она привязана к нормативу: чем больше учеников, тем больше средств получает школа. Сейчас в сельских школах количество детей сокращается, а ведь учителя там все так же работают, стараются, но зарплата у них уменьшается.

И Чурин, и Олин уверены, что по новому положению оплаты труда выиграют учителя с небольшой нагрузкой, небольшим стажем и меньшей квалификацией, а вот педагоги с большим стажем, с высокой квалификацией - потеряют, ведь именно их выплаты могут сократиться.

Присутствующие на обсуждении педагоги также высказали свои опасения, что повышение базовых цифр не влияет на рост итоговой зарплаты.

КАК ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ

Выслушав опасения педагогов, губернатор Игорь Васильев предложил членам профсоюза еще раз собраться за круглым столом и обсудить конкретные предложения по изменению системы оплаты труда.

- Было бы хорошо, если бы вы вместе с профсоюзами и Министерством образования сформулировали, как мы видели бы в новом проекте «Образование» переход на единый принцип оплаты труда. В начале октября давайте соберемся, пригласим директоров школ, больших и малокомплектных, послушаем ваши предложения. Также посмотрим, что мы можем сделать накануне принятия бюджета, с чем мы можем выйти. Мы поймем, сколько нужно добавить средств, какие у нас есть возможности, и примем на нашем уровне решение, - предложил Игорь Владимирович.

Анатолий Чурин уже озвучил предложение: «отвязать» размер заработной платы учителя от количества учащихся в школе и определить фиксированный размер оплаты за работу вне классных часов. Например, четко прописать, сколько стоит классное руководство.