Что делать с очередями в садик: «Ситуация - хоть в церкви свечку ставь»

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-18T17:06:16+03:00

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Президент страны поставил задачу перед регионами активно решать проблему нехватки мест в садиках для детей с 1,5 до 3 лет. Для этого создана федеральная программа, по которой регионам выдаются деньги на строительство садов с ясельными группами. Киров участвует в этой программе, и сейчас городе строится сразу 6 садиков. В них примут 1580 малышей, половина из которых в возрасте до 3 лет. На этом хорошие новости о состоянии дошкольного образования в Кирове заканчиваются. Потому что в городе без мест в садах все еще остаются сотни детей, которым уже исполнилось 3 года. И что делать с этой очередью - видимо, власти не знают. Именно к такому выводу пришли родители, которые посетили круглый стол в администрации города по вопросам нехватки мест в садах.

«СИТУАЦИЯ ОСТРАЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ, ЗАСТАРЕЛАЯ»

Все выступающие от лица администрации подчеркивали, что ситуация с очередностью в садах непростая, острая. Точнее, не решаемая силами города.

На заседании присутствовали депутаты и активные кировчанкиФото: Валентина РОГАЧЕВА

- Бюджету города проблему нехватки мест в садах не решить ни за пять, ни за десять лет, потому что возникла она не сейчас, и с годами нарастала. В городе с 80-х годов не строили ни сады, ни школы, - призналась заместитель администрации города по социальным вопросам Лариса Копысова. - Рассчитывать можно лишь на федеральный бюджет. Чтобы заявиться в федеральную программу, власти города и области делают все возможное: ищут места под садики, готовят проекты зданий, отправляют заявки в министерство. Осталось лишь ждать результата, в каком объеме нашу заявку удовлетворят. А на это повлиять мы не можем. Хоть в церкви свечку ставь.

В своем выступлении Лариса Анатольевна обрисовала ситуацию через конкретные цифры (см. «Только цифры»). Если коротко, то с 1 августа в Кирове начался новый учебный год в детских садах. Места получили 8 907 малышей. Треть из них - 2 838 путевок - получили ребята 2014 года рождения - те, кому уже в прошлом году исполнилось три, но которые до сих пор не были устроены в детский сад. Далее по очередности путевки выдавали детям 2015 года рождения: 1 279 путевок выдали льготным категориям и 3955 - остальным детям по дате рождения. Но больше 2 000 человек остались в очереди: места им не хватило.

- По районам города ситуация с местами разная. Сложнее всего в микрорайоне Чистые пруды, в районе Зонального института, Дружбы и в центре города, - сказала Лариса Анатольевна.

Напомним, что в Кирове путевки выдают исходя из даты рождения детей, поэтому места в садиках получили в основном те, кто родится в январе-сентябре 2015 года. Причем если «зимним» детям мест хватило в близлежащих от дома садах, то летним их давали по остаточному принципу, а осенние под раздачу не попали и вовсе.

«САД В 4 ГОДА - ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?»

Что значит не получить место в садике, когда ребенку уже три года, рассказали мамочки, которые присутствовали на заседании.

Активные родительницы рассказали о своих проблемахФото: Валентина РОГАЧЕВА

- Мы живем в районе Солнечный берег. Садик в районе есть, но места в нем нам не досталось, хотя ребенку уже три года. Нам дали путевку в Сидоровку, - почти плакала у трибуны Екатерина Филимонова. - Вот расскажите мне, господа чиновники, как мне возить ребенка, на чем, с десятью пересадками? Раз вы предлагаете такой вариант, то выделяйте автобус с сопровождающими-воспитателями, собирайте детей про городу и везите их в сад организованно. Сейчас нас еще и бабушек лишили. Давайте уже наполнять садики по месту прописки!

Еще одна мама Марина Сунцова почти кричала за трибуной, что никто не понимает проблемы многодетной семьи.

- Я знаю систему выдачу путевок с 2008 года, когда я устраивала в сад первого. Причем устраивала с боем. Потом кое-как пристроила второго и третьего. Сейчас у меня четвертый ребенок, нам вроде как положена льгота как многодетным - попасть в сад до 3 лет. Но места нет. Зато у меня есть ответ от начальника департамента образования, господина Петрицкого, что мой ребенок получит место с 1 августа 2019 года. К этому времени ребенку будет 3 года и 7 месяцев! Вы издеваетесь? - перешла на крик Марина Владимировна. - О какой демографии говорят в нашей стране? Я хочу рожать, через два года у меня будет пятый ребенок, я вам точно заявляю, и я знаю множество семей, которые хотят рожать. Но где садики? Где школы? Зато я точно знаю, что в городе есть частные сады, которые занимают здания бывших муниципальных, в них малокомплектные группы по 12 человек. Сделайте из них бюджетные садики, наполните их детьми по нормативу!

ЧТО ДЕЛАЮТ ВЛАСТИ

Глава города Елена Ковалева пыталась вернуть диалог в конструктивное русло. Глава администрации города Илья Шульгин подчеркнул, что кричать можно еще громче, но ситуацию это не разрешит. Чиновники рассказали, что уже делается и что планируется сделать, чтобы стало лучше:

1. За 7 лет в Кирове построят 16 детских садов, правда, если заявка получит федеральное финансирование. Зато точно уже к концу 2018 года в Кирове построят 6 новых детских садов общей вместимостью 1 580 мест. Из них половина мест будет отдана малышам до 3 лет.

Новые ясли-сады появятся в следующих микрорайонах: Чистые пруды (2 детских сада вместимостью 520 мест), Урванцево (сад вместимостью 270 человек), Озерки (сад на 260 человек), Нововятский район (сад на 270 человек), Метроград (сад на 260 человек).

Приемка этих детских садов пройдет уже в декабре 2018 года. А в январе они примут детей.

На ближайшие годы в Кирове запланировано строительство еще 10 новых детских садов на 260 мест каждый: по 3 детсада в 2020 и 2021 годах, 2 детских сада в 2022 году, по одному - в 2023 и 2024.

2. Также в этом году на средства из резервного фонда президента проведена реконструкция детского сада № 225 в поселке Сидоровка. Его открыли 1 августа, этот садик принял 75 ребят, 25 из которых - ясельного возраста.

3. В городе продолжают возвращать здания бывших детских садов детям. Сейчас таких объектов в городе 32. Но большинство из них заняты детскими учреждениями (школами, музыкальными школами, реабилитационными центрами), а значит, вернуть их не получится, ведь, по словам Шульгина, «мы не решаем проблему детей за счет других детей».

Но, возможно, уже в ближайшее время удастся вернуть под садик здания на ул. Гайдара, 4; Сормовской, 38а; Клубной, 3а; Мопра, 101-103.

4. В Кирове пересмотрят здания бывших детских садов, где сейчас расположены частные лицензированные сады. Таких в городе два: «Монтессори» и «ТЭРОС».

- Мы провели переговоры с руководителями заведений. У «Монтессори» сейчас полная загрузка помещений, а вот у «ТЭРОСа» здания загружены не полностью. Поэтому есть план вернуть здания, которые используются не в полную загруженность, в муниципалитет, и создать на их базе муниципальный сад, сохранив в них места для тех детей, которые сейчас посещают эти заведения, по муниципальной плате, конечно, - сказала Лариса Копысова.

Подводя итог заседания Илья Шульгин подчеркнул, что, к сожалению, решить проблему нехватки мест в садки за один год не получится, но постепенно власти делают все, чтобы очередей больше не было.

- В последние 10 лет проблему с нехваткой мест в детских садах не решали, я не знаю почему и знать не хочу, но я вас уверяю, что сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы все дети смогли получить место, - заявил Илья Вячеславович.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КАК ОБСТОИТ СИТУАЦИЯ С МЕСТАМИ В САДИКАХ КИРОВА

В Кирове работает 143 садика.

В муниципальных садиках города сейчас - 29 755 детей.

В этом году в муниципальные садики выдали 8 907 путевок: из них 2 838 - дети 2014 года рождения, 1 275 - дети, рожденные в 2015 году с преимущественным правом очередности, 3 955 - дети, рожденные с 1 января по 19 ноября 2015 года, и 25 детей, рожденных в 2016 году.

Средняя цена прибывания ребенка в месяц в муниципальном садике - 2 700 рублей в месяц.

Цена пребывания ребенка в частном лицензированном садике - 13 000 рублей в месяц.

На 1 сентября в очереди на получение мест в садик стоят 2 609 детей: из них 729 ребенок, которому уже исполнилось 3 года.

С 2009 года в Кирове было построено 9 новых детских садов, что дало дополнительно 2800 мест.

С 2009 года в Кирове возвращено в систему дошкольного образования 16 детских садов, что дало дополнительно 1930 мест.

С 2009 года в работающих садах открыли 1700 дополнительных мест, уплотнив имеющиеся группы.

До 31 декабря 2018 года в Кирове откроют 6 новых садов с ясельными группами.

В планах властей за 7 лет построить в Кирове еще 10 детских садов.