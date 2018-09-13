В Кирове управляющие компании массово повышают плату за содержание жилья

СЕГОДНЯ 13:03 2018-09-13T13:37:13+03:00

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На заседании региональной группы общественного контроля за формированием тарифов на ЖКХ в Общественной палате Кировской области обсудили ситуацию с ростом муниципального тарифа на содержание и ремонт жилья в Кирове. Общественники пришли к выводу, что муниципальный тариф стал толчком для пересмотра тарифа управляющими компаниями. При этом эксперты в сфере ЖКХ подчеркивают, что это совершенно не связанные вещи и менять тариф УК может только с разрешения собственников жилья.

ПОЧЕМУ ВЫРОС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТАРИФ

С 1 июня 2018 года в Кирове вырос муниципальный тариф на содержание жилья (это плата, например, за работу дворников, за мытье подъездов, уборку снега).

Прежний муниципальный тариф действовал в Кирове с 2014 года. С 1 июня 2018 года его повысили почти на четверть, в зависимости от категории дома. В абсолютных цифрах рост составил от 2 до 6 рублей за квадратный метр. И теперь в среднем плата составляет 26-32 рубля с квадратного метра жилья (цены отличаются в зависимости от наличия мест общего пользования, центрального водовода, благоустройства, лифта, газового оборудования).

С 1 июня в Кирове повысился муниципальный тарифФото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации города обосновали необходимость повышения муниципального тарифа несколькими причинами: для мусорных операторов повысилась плата за негативное воздействие на окружающую среду, в связи с чем вырос тариф за вывоз твёрдых бытовых отходов для УК; повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), что привело к росту затрат на зарплату обслуживающего персонала (дворников, сантехников, ремонтников); ужесточилось законодательство по обслуживанию газового оборудования: раньше его должны были обследовать раз в три года, а теперь - ежегодно.

КОМУ ПОЛОЖЕН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТАРИФ

Вот только кировчанам стоит помнить, что муниципальный тариф устанавливается далеко не для всех многоквартирных домов города. Как поясняет эксперт в сфере ЖКХ Андрей Воробьев муниципальный тариф применяется для узкого круга домов, оговоренного жилищным законодательством.

- Муниципальный тариф устанавливается только для тех собственников, которые не определились со способом управления домом. Для тех, у кого уже есть управляющая компания, ТСЖ или ЖСК, муниципальный тариф применяться не может, - подчеркивает Андрей Воробьев.

Так, муниципальный тариф действует всего для двух категорий домов: 1) для небольших домов до 30 квартир, если собственники решили заниматься обслуживанием своего дома сами, без управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК; 2) для многоквартирных домов, жильцы которых вообще не определились, кто же будет управлять их домом. Например, застройщик сдал дом, а участники долевого строительства еще не определились с управляющей компанией, так как не все собственники еще заехали в квартиры. При этом дом находится в эксплуатации. Кто будет обслуживать дом: заниматься уборкой подъездов, чистить снег, отвечать за работу лифта? Если в течение трех месяцев у жилого дома не появляется обслуживающей организации, администрация города должна провести конкурс и выбрать УК, которая будет управлять этим домом. В этом случае выбранная УК будет заниматься текущим содержанием дома на основе муниципального тарифа.

Если на собрании жильцы не договорились о размере тарифа, применить для них муниципальный тариф УК не можетФото: Иван МАКЕЕВ

На заседании Общественной палаты Андрей Васильевич подчеркнул, что судебная практика сейчас уже подтвердила, что, если на общедомовом собрании жильцы не договорились о размере тарифа, применить для них муниципальный тариф УК не может.

- 1 июня 2018 год Верховный суд указал, что непринятие на общедомовом собрании решения о тарифе на содержание общедомового жилья не влечет применение муниципального тарифа. То есть если у дома ранее уже был утвержденный размер оплаты, то изменить ее до уровня муниципального тарифа УК не может, - подчеркнул Андрей Васильевич.

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЕЛИЧИНУ ТАРИФА?

Андрей Воробьев подчеркивает, что решение о плате за содержание жилья собственники должны принять на основании предложений управляющей компании, которая этим домом управляет. Это не фиксированная ставка, а именно согласованная плата, которая формируется на основании перечня работ, которые УК будет делать в течение года в доме.

- Жильцы дома, согласовывая плату за текущее содержание жилья, должны понимать, какая в данном тарифе плата за вывоз мусора, сколько пойдет на работу дворника, сколько - на обслуживание лифта и уборку подъезда, - говорит Воробьев. - Сейчас большинство кирован вообще не понимают, на что идут их деньги, какие работы на них выполняются. Многие управляющие компании пользуются этим незнанием, ссылаются на рост муниципального тарифа и повышают тот уровень платы, который был утвержден жильцами на общедомовом собрании. Это массовая ситуация в городе.

ВАЖНО

Если УК повысила тариф

Если УК инициировала общедомовое собрание, на нем имеется кворум собственников жилья и большинством голосов люди проголосовали за повышение платы за текущее содержание жилья, то все законно.

Если люди проголосовали против повышения, увеличить плату в одностороннем порядке УК не имеет права.

Если собственники проигнорировали собрание и на нем не было кворума, управляющая компания также не может изменить установленную ранее сумму.

Если собрания не было, но в своей квитанции вы обнаружили, что плата за текущее содержания жилья все-таки увеличилась, вам нужно написать официальное письмо в свою управляющую компанию с требованием пересчитать стоимость услуги по тарифу, утвержденному собственниками.

Если управляющая компания проигнорировала ваше письмо, нужно обращаться в Государственную жилищную инспекцию Кировской области (Киров, ул. Дерендяева, 23). Обращение в ГЖИ можно направить почтой или написать в электронном виде через систему ГИС-ЖКХ на портале Госуслуг.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Правила проведения собраний упростят

Андрей Воробьев рассказал на заседании Общественной палаты, что сейчас он входит в группу экспертов по разработке изменений в ряде статей жилищного законодательства. Например, планируется изменить порядок проведения собрания собственников жилья. Сейчас организовать общедомовое собрание крайне сложно, люди не приходят, при этом вся процедура очень забюрократизирована. Сейчас рабочая группа делает все, чтобы технология проведения собраний и составление протоколов была упрощена.

- Мы вносим изменения, чтобы собственники дома могли голосовать на собрании не присутствуя лично, но при помощи телефонов, социальных сетей, в том числе различных приложений типа «Вайбера». И эти голоса будут учитываться наряду с обычными бюллетенями и системой ГИС-ЖКХ.