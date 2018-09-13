В Кирове стартовал показ фильма «Временные трудности», снятый в нашей области

СЕГОДНЯ 10:49 2018-09-13T11:04:11+03:00

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С четверга, 13 сентября 2018 года, на большие экраны выходит новая отечественная кинокартина «Временные трудности», частично снятая в Кирове. Накануне премьеры предпоказ фильма прошел в кинотеатре «Колизей», где зал был наполнен в большей степени участниками картины и теми, кто так или иначе причастен к выходу в свет этого фильма. На предпоказ «Временных трудностей» приехали и режиссер Михаил Расходников с исполнительницей главной женской роли Викторией Соловьевой.

На предпоказ приехали и режиссер кинокартины и исполнительница главной ролиФото: Елизавета Захарова

Фильм, еще не выйдя в прокат, уже вызвал резонанс у кировской общественности. Сначала съемками и звездами, которые приезжали в наш город. Потом трейлером: неужели в Кирове сняли такой серьезный фильм! А после «Кинотавра» и рецензий критиков, разделившихся на два лагеря: «Неоправданная и нереальная жестокость» и «Гениальная картина» - число желающих посмотреть фильм выросло в разы!

Актриса Елена Васильева с Иваном Охлобыстиным. Фото: Елена ВАСИЛЬЕВА

«Временные трудности» оправдали ожидания кировчан. Серьезный фильм, трепетный и неоднозначный. Цепляет. Мальчик с врожденной болезнью ДЦП, мать, принимающая своего ребенка таким, какой он есть, и «деспотичный» отец, у которого родился абсолютно здоровый сын. Детские проблемы сталкиваются со взрослым миром, где самый близкий человек едва ли не заклятый враг. Но за этой отцовской жестокостью, строгостью, непоколебимостью, которые заставляют по нескольку часов завязывать шнурки, выносить регулярно мусор, подниматься по лестнице стоит одна простая фраза: «Ты нормальный ребенок, а это все лишь временные трудности».

После просмотра фильма зал рукоплескал. На вопросы, кто всплакнул, добрая треть подняла руки, а кому честно понравился фильм - практически весь зал.

Поблагодарил за работу и удавшийся фильм создателей и наш губернатор Игорь ВасильевФото: Елизавета Захарова

Стоит отметить и нюансы актерской работы. Как рассказал Михаил, исполнители главной роли Сашки Ковалева, Илья Рязанов и Риналь Мухаметов, не понаслышке знают о чувствах детей, которые страдают неизлечимыми болезнями.

- У Илюшки тоже инвалидность, - признается режиссер кинокартины. - Но она связана не с опорно-двигательной системой, а с кожным заболеванием. А сам Риналь с детства страдает заиканием, но с трепетом мечтал об актерской карьере. Они знают, каково это - быть не таким, как все. Поэтому они играли не телом, а душой - все исходило изнутри.

Но, выходя из зала, испытываешь какое-то чувство неудовлетворенности, как будто посмотрел черновую работу. Не хватило слезности, не хватило психологического напряжения. Однако фильм полон тонких нюансов, кинематографических метафор. Чего только стоит сцена с бракованной деталью на литейном заводе, которую герой Ивана Охлобыстина опрокидывает под душераздирающий детский плач.

Что касается Кирова, то можно сказать, что картина рассказывает не только историю успеха мальчика-инвалида, она рассказывает еще и историю самого города. «Временные трудности» - это девятый фильм, снятый на нашей земле. Но с момента последних съемок прошло не одно десятилетие. «Торможение в небесах» снималось в 1989 году на Театральной площади. И только спустя почти 30 лет в наш край снова приехала кинотруппа. Здесь было отснято около 85% всей киноленты: школа № 52, литейный цех завода «1 Мая», перинатальный центр, железная дорога, леса, даже засветился один из городских клубов.

Съемки фильма проходили на улице Молодой Гвардии. Фото: Елена ВАСИЛЬЕВА

А после видеообращения главного героя Риналя Мухаметова, где он вопрошает «Надеюсь, дороги у вас стали хорошими?», невольно мечтаешь: почаще бы к нам приезжали снимать полный метр. Так и не только дороги и заводы в Кирове воскреснут, но и школы, больницы, улицы, и город снова расцветет... оставив позади все временные трудности.