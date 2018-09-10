«Ну и передайте там наши пожелания»: в Кирове прошли довыборы в гордуму и Заксобрание

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-10T13:06:05+03:00

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В воскресенье, 9 сентября 2018 года, в Кировской области прошли дополнительные выборы депутатов Кировской городской думы и Законодательного собрания региона. Вакантные места в областное Заксобрание были по округу № 10 (Оричевский район) и кировскому округу № 23. Депутатов гордумы избирали в городских округах № 12 и № 16. Как удалось выяснить «Комсомольской правде» в Кирове», значительных нарушений на выборах не случилось, равно как и ажиотажа вокруг них.

В КИРОВЕ ПОБЕДИЛИ СОТРУДНИК БАНКА И УК

На 18.00 воскресенья явка на довыборы депутатов Кировской городской думы не превышала 7%.

Михаил Ковязин, зам. регионального директора Приволжской дирекции банка «Пойдем!», стал победителем выборов по округу № 16. За него проголосовало 713 кировчан. Его ближайший преследователь Александр Чулков, представляющий завод «Авитек», набрал 670 голосов.

Депутатом гордумы по округу № 12 стал Павел Валенчук, директор по стратегическому развитию УК «Спутник». 518 кировчан сделали выбор в его пользу. 377 голосов набрал соперничавший с ним самовыдвиженец Виктор Ишутинов.

Михаил Ковязин. Фото: vk.com/m_kovyazin

Павел Валенчук. Фото: www.facebook.com/valenchuk.pawel

В РАЙОНАХ ПРОГОЛОСОВАЛ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ

Общая явка на дополнительные выборы в Законодательное собрание Кировской области составила 16,09%. При этом явка на довыборы в Оричах, Арбаже и Верхошижемье в сумме составила почти 26% - втрое больше, чем в Кирове.

Победу в выборах по округу № 10 (Оричевский район) одержал гендиректор компании «Нанолек» Михаил Некрасов, голоса за него отдали свыше 31,3% избирателей. В копилке его ближайшего преследователя, зампредседателя Арбажской районной думы Владимира Боброва оказалось чуть меньше голосов, около 25,6%.

Депутатом от кировского округа № 23 стала помощник гендиректора КМК Татьяна Платунова, получившая 42% всех голосов. Ее соперник Василий Савиных (зам. гендиректора холдинга «Здрава») занял второе место, его поддержали 31,4% избирателей.

Михаил Некрасов. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100001648072146

Татьяна Платунова. Фото: duma.mo-kirov.ru

«ТРЕВОЖНЫХ» СИГНАЛОВ НЕ ПОСТУПАЛО

Странности и скандалы на выборах различного уровня - дело не новое, этим россиян уже не удивить. То в Екатеринбурге голоса избирателей попробуют «купить» за дешевые продукты, то газеты будут писать о драке членов Избиркома в Саратове.

К счастью, довыборы депутатов гордумы и Заксобрания в Кирове и области прошли без происшествий. Об этом «Комсомолке» рассказали в рабочей группе по соблюдению избирательных прав граждан при Общественной палате.

- Мы открыли «горячую линию» для избирателей, - пояснили участники рабочей группы. - Кировчане активно звонили на ее номер в субботу и воскресенье. Большинство вопросов возникло из-за того, что люди были дезориентированы: кто сегодня голосует, а кто - нет, и почему. Мы узнавали их адреса, искали избирательную комиссию по улице и номеру дома. В общем, помогали кировчанам понять, ждут ли их на довыборах.

По словам сотрудников «горячей линии», звонков было немало. Горожане действительно не понимали, стоит ли им вообще идти и голосовать, многие благодарили за помощь и разъяснения. Не обошлось, однако, и без «забавных» случаев.

- Мы не в первый раз задействованы в выборах, - рассказали в рабочей группе. - В этом году довыборы были по-своему особенны. Очень многие кировчане, позвонившие нам, просили донести какие-то свои идеи до властей: «Ну и передайте там наши пожелания». Пожеланий было действительно много: кому-то не нравятся новые законопроекты и реформы, кто-то, наоборот, пытался предложить свежие инициативы.

Специалисты «горячей линии» также отметили, что они активно просматривают соцсети, опубликованные в них отзывы кировчан и фотоснимки с избирательных участков. Пока что «тревожных» сигналов не поступало, выборы были чистыми.

- Региональное законодательство не предусматривает работу общественных наблюдателей на выборах такого уровня, - подчеркнули в Общественной палате. - Мы будем работать над этим, предлагать изменения законов. Возможно, следующие подобные выборы уже пройдут под присмотром наших наблюдателей.