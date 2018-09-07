«Человек-огурец» из Кировской области стал объектом фотожаб

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-07T16:26:01+03:00

Сергей Рылов и не ожидал, что его бракованный урожай так понравится фотошоперам

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В интернете набирает популярность фотография кировчанина, который держит в руках огурец в форме вопроса.

Сергей Рылов со своим необычным огурцом. Фото: Петр Балабанов

Фотошоперы со всего мира на всевозможных форумах переделывают фотографию. Можно насчитать уже несколько сотен картинок, в том числе на американском форуме Reddit.

Фото: VladManX

При этом сам герой фото всех этих картинок не видел: у него дома нет интернета.

Фото: VladManX

БРАКОВАННЫЙ ОГУРЕЦ

На фото запечатлен Сергей Рылов - житель села Богородского Кировской области. Необычный огурец он сорвал в конце августа у себя в теплице. Огурец рос под самой крышей, и поэтому жена Сергея, которая и занимается овощами, долго не видела его.

Огурец уперся в теплицу и загнулся. Фото: Петр Балабанов

Огурец, подрастая, уперся в крышу теплицы и, чтобы расти дальше, был вынужден изогнуться. Когда жена Сергея сорвала овощ, он был почти 40 см в длину.

Огурец вырос почти в 40 см. Фото: Петр Балабанов

Показать необычный огурец Сергей отправился к соседу - известному в Богородском фотографу и журналисту Петру Балабанову. Петр сфотографировал огурец-вопрос на телефон и выложил на pikabu.ru.

Подписчики Петра тут же стали постить снимок, а некоторые - переделывать картинку. В итоге под постом Петра уже собралось с десяток фотожаб, а теперь фотография Сергея бродит по рунету, где мужчину уже окрестили «Человеком-огурцом».

Фото VladManX, pikabu.ru

Фото: Juvak, pikabu.ru

Фото: imgur.com

Фото: Johahn, pikabu.ru

Сам Сергей фотожабы не видел, так как дома у него нет интернета. Но сосед-журналист регулярно рассказывает ему о том, какой популярностью пользуется в сети фотография.

Кстати, супруги Рыловы необычный огурец еще не съели, он все еще хранится в холодильнике.

ГРИБ-МУТАНТ

Причем это не первая фотография, сделанная Петром Балабановым, которая прославила Сергея. Осенью 2016 года сосед также пришел похвастаться найденным в лесу грибом-мутантом. На одной ножке гриба выросло несколько десятков шляпок.

Гриб-мутант. Фото: Петр Баланов

Опытные грибники даже не сразу определили, что это за гриб такой, но потом поняли, что это подберезовик.

Фотография гриба с легкой руки Петра также пошла гулять по сети, правда тогда фотожаб на нее не было - лишь восхищенные комментарии.