Эхо войны: заброшенная история сада Памяти деревни Соловьи

СЕГОДНЯ 13:58 2018-09-09T14:12:29+03:00

Сейчас на деревьях с трудом можно насчитать чуть более десяти табличек на деревьях Фото: Елизавета Захарова

Слепой солдат Николай Шахтарин 25 лет садил и ухаживал за деревьями в деревне Соловьи. Несколько лет назад деревня опустела. А вместе с ней постепенно разрушается и музей под открытым небом

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- Как думаешь, зачем он это сделал? - спрашиваю местного жителя Алексея, который согласился привезти меня в заброшенную деревню Соловьи Котельничского района.

- Чтобы мы с тобой не ослепли, дети наши не ослепли, - отвечает Лешка. - Я в этом саду еще ребенком был, помню, как впервые увидел таблички «Пусть растет в честь...» У меня оба деда воевали, я их рассказы помню. А моим детям уже никто не расскажет, как в танках и самолетах солдаты горели, как жгли фашисты целые деревни. А сад Шахтарина жив пока, так пусть хоть сюда ездят, посмотреть, подумать - война-то отгремела не так давно. А то живем Иванами, родства не помнящими, уткнулись в телефоны и смотрим на приколы и ужастики - кому что нравится. А о реальной жизни и истории совсем забыли. А ведь Шахтарин ослеп после войны. И сад этот он садил, и пруд рыл уже слепым!

Заброшенная деревня Соловьи - в 18 километрах от Котельнича. Километров десять - дорога, известная только грибникам и ягодникам: ни указателей, ни направления. Говорят, еще года три-четыре назад, когда в регионе заговорили о внутреннем туризме, были поставлены стандартные таблички с указанием направления. Но сейчас внутренний туризм не в тренде - и это заметно - дорога к саду по пояс заросла травой.

«Пусть растет тополь, посаженный мною 14 сентября 1945 года и радует нас, что нет войны. И пусть не будет ее никогда в истории человечества»Фото: Елизавета Захарова

Аллею Памяти в деревне решил посадить Иван Шахтарин в 1953 году. 25 лет он на свои деньги заказывал из сибирских и дальневосточных питомников семена и саженцы сосен, кедров, дубов. Садил, растил ухаживал. А потом к ровным рядкам деревьев прилаживал таблички. Первая металлическая табличка на сосне появилась в честь его друзей детства Сергея, Алексея и Николая Токаевых, погибших на войне. За 25 лет на деревьях котельничанин повесил порядка 80 металлических табличек, а кое-где - даже с фотографиями. Сейчас мы с трудом насчитали десяток «оставшихся в живых» табличек.

Шахтарин постарался написать те слова, которые дойдут до потомков и сохранят мир

Рядом с садом Николай Григорьевич начал рыть пруд. Как рассказывала его дочь Ирина, отец во время войны служил связистом 12-й бригады морской пехоты Северного флота. Был дважды ранен. Третье - роковое - ранение в голову получил при взрыве на катере. После этого ранения потерял зрение. Семь лет он копал котлован - для него этот пруд был символом моря. Сейчас пруд зарос и потерял границы.

В деревне Соловьи Николая Шахтарина считали странным: мол, зачем все деньги тратит на семена, а силы - на сад Памяти. А он упорно облагораживал территорию, чтобы помнили. После смерти Шахтарина за садом и прудом еще ухаживали местные жители - уже в память об односельчанине. Деревня умерла. Сад остался.

На надписи у входа в землянку кто-то прикрепил фото ее создателяФото: Елизавета Захарова

Постепенно табличек на деревьях осталось 50, потом 30. А сейчас чуть больше десятка. Хотя, говорят, школьников учителя по старой памяти еще возят из окрестных кол. Показывают землянку, которую тоже поставил Николай Шахтарин. Рассказывают, сколько земляков погибло на фронтах Великой Отечественной. Но зарастают и рушатся брошенные избы, отпадают и теряются таблички с надписями «Пусть растет в честь...»

Пять интересных фактов о саде Памяти

1. За 25 лет с 1954 по 1979 годы посажено 620 деревьев 26 пород. Каждое дерево носило табличку, как воин носит на груди медаль, а некоторые даже имели фотографию. Начальные слова на табличках повторялись «Пусть растет в честь...»

3. Сад является единственным в России туристическим и экскурсионным объектом, созданным инвалидом Великой Отечественной войны.

Землянка солдатаФото: Елизавета Захарова

4. В центре сада была вырыта землянка. Неподалеку от землянки было еще одно сооружение - колодец с рисунком катера. На нем была сделана надпись: «Пусть катера плывут по мирному Баренцеву морю, в котором я стал инвалидом. Пусть эта многострадальная война никогда не повторится».

5. На берегу пруда участником войны Шахтариным был сооружен 3-метровый карандаш. На нем надпись, призывающая людей хранить мир на земле. Пруд Иван Шахтарин рыл семь лет.

Найти сад Памяти солдата Шаахтарина не так просто - табличек и указателейй практически не осталосьФото: Елизавета Захарова

СПРАВКА «КП»

Николай Шахтарин родился 15 апреля 1915 года в деревне Соловьи Котельничского района. С первых дней войны ушел с односельчанами на фронт. Служил связистом 12-й бригады морской пехоты Северного флота. Дважды ранен. Третье - роковое - ранение в голову получил при взрыве на катере, после чего лишился зрения. Награжден медалью «За отвагу», орденом Великой Отечественной войны 2 степени.