Сказочная карта Вятского края

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-09T12:54:44+03:00

Теперь же Кикимора не просто своенравный сказочный болотный дух, а желанный гость на многих праздниках и мероприятиях. Фото: vk.com/kikimora_vyatskaya

«Комсомолка» собрала все диковинные места Кировской области, связанные с персонажами русских сказаний и былин

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Летом ряды самобытных мест Кировской области пополнились замечательным местечком Хобиттоном, возведенным в Советске. Воодушевившись домом Бильбо Бэггинса, «Комсомольская правда» собрала фантастические места Кировской области и составила настоящую Вятскую карту сказок.

ГОРА И РЕЗИДЕНЦИЯ КИКИМОРЫ

Вятская земля славится своим своенравным сказочным болотным духом, который живет в нашем крае с давних-давних времен. Когда еще нашего города и в помине не было, на нашу землю приехали новгородские ушкуйники. Решили возвести здесь город: лес рубили - щепки летели, сложили бревна готовые на самой высокой горе и легли спать.

А утром, проснувшись, увидели, что бревна пропали! Отправились на поиски и нашли пропажу на горе, что ниже стояла: бревна лежали сырые и в водорослях. Вот народ и придумал, что строительство града перенесла Кикимора болотная, на чей дом они и посягнули. Так и прозвали высокую гору Кикиморской.

Долго на этой горе жил дух болотный, в дома к нерадивым хозяйкам проникал и проучал их за беспорядок. Надоело это вятчанам: построили Кикиморе резиденцию и прозвали ее Заповедником сказок. Кикимора Вятская подобрела, посветлела: деток смешит, забавит да праздники большие созывает.

Где: Заречный парк «Заповедник сказок», 5-6 километров от Кирова

В парке дети не только веселятся, но и гуляют вместе с доисторическими великанами. Фото: vk.com/yurkin_park

ЮРКИНО «КОРОЛЕВСТВО»

На Вятке появилось настоящее царство собратьев Змея Горыныча. В этом тридевятом королевстве властвуют гиганты-динозавры!

Среди прудов, где плавают белые и черные лебедушки, и зеленых полей, где гуляют козочки, стоят величавые живые динозавры. И хвостами машут, и крыльями взмахивают, и рычат на прохожих.

Где: «Юркин парк», слобода Талица, меньше 10 километров от Кирова

Усадьба Васнецовых стала не только музеем художников, но и сказочным местом, где родились Аленушка и Иван Царевич. Фото: kirov-artmuzeum.ru

РЯБОВСКИЕ АЛЕНУШКА ДА ИВАНУШКА

Вятку также считают и родиной Аленушки и Ивана Царевича, которых запечатлел на своих картинах великий художник Виктор Васнецов.

Некоторые современники мастера и искусствоведы заявляют, что «Аленушку» Виктор Михайлович все же писал на пруду в Московской области, но основатели проекта «Сказочная карта России» утверждают, что знаменитые герои русских сказок родом из Кировской области, села Рябово.

Теперь усадьбу Васнецовых превратили в настоящее сказочное место: здесь и двор с яблоками молодильными, что любил царь Берендей - отец Ивана Царевича, здесь и чудотворные источники с мертвой и живой водой, а поодаль и пруд, над которым слезы горькие Аленушка проливала. А с усадьбой рядом установлен и верстовой столб, указывающий направление и расстояние до других сказочных героев России.

Где: Историко-мемориальный и ландшафтный музей-заповедник художников В. М. и А. М. Васнецовых, село Рябово, Зуевский район, 180 километров

Фото: vk.com/usadbaivanacarevicha

УСАДЬБА ИВАНА ЦАРЕВИЧА

Из усадебки Рябово главный герой русских сказок, славный Иван Царевич перебрался в новый дом. Теперь добрый молодец живет в рубленой усадьбе по соседству с крепостью Витязей, домиком хитрого Лесовичка-Боровичка. А владения его изрезаны тропами с чудесами невиданными да лесом непроходимым окружены.

А у самого Ивана в руках лук, да стрелы, не знающие пощады, да глаз орлиный. За способности эти и подвиги героические прозвал народ Ивана Царевича символом мужества и силы Вятского края.

Где: поселок Зониха, 15 километров от Кирова

За год мастер леса построил домик для карликовых фантазийных героев - хоббитов. Фото: Андрей ВДОВЕНКО

СОВЕТСКИЙ ХОББИТОН

А в граде Советске ныне чудо из чудес появилось: дом вырос из земли. Да не простая землянка, а настоящие хоромы для заморских карликовых существ - хоббитов.

Дом стоит - травой покрыт, ручеек у дома рядом не с водой, а с камнями, двери, окна все круглые, а в саду растут деревья, цветы да ягоды.

Возвели владения для хоббитов советские молодцы, а уют в дом принесли девицы-красавицы. Живут теперь в избушке-землянушке хоббиты. Да вот только от людей простых пока скрываются, никто их не видывал да не слыхивал.

Где: город Советск, 140 километров от Кирова

Мальчик Глинышек всегда помогает всем, кто обращается к нему за помощью. Фото: vk.com/id183416405

ЯРАНСКИЙ ГЛИНЫШЕК

В нашем крае сказочном живет еще один молодец-удалец. Глинышком его кличут. А родился он в печке белокаменной в деревне Горшечникова, близ глиняной столицы - града Яранска. По легенде на высоком берегу Шуварки жила семья мастеров: лепили глиняные горшочки, кринки, кочерги да свистульки для детворы соседской.

Да, своих деток Бог не послал. Горевали, кручинились старики и решили слепить себе сынка из глины. А малыш взял, да и ожил, да еще какой: веселый, озорной, смышленый. Побеждает Глинышек все ненастья добром и верой, а на щеках - наливных яблочках - у него сияют семь веснушек - обереги, нарисованные матушкой и батюшкой.

И живет теперь Глинышек припеваючи в избушке деревенской: чай из самовара пьет, на печи спит, а в печи пироги печет.

Где: город Яранск, 213 километров от Кирова.