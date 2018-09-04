Льготы на ЖКХ сохранят для кировчан предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-04T15:11:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с повышением пенсионного возраста - у женщин до 60 лет, у мужчин до 65 - в Кировской области решено сохранить льготы на ЖКХ для людей предпенсионного возраста.

Напомним, что сейчас при выходе на пенсию кировчане получают ряд льгот: скидки на оплату ЖКХ, взносов на капремонт, имущественных налогов. Так как на пенсию россияне будут выходить позже, то и право пользования льготами наступит позже. Чтобы этого не произошло, в правительстве Кировской области решили изменить формулировки ряда региональных законов и оставить льготы, положенные сейчас пенсионерам, для людей предпенсионного возраста.

О готовящихся изменениях рассказали губернатор Игорь Васильев и глава регионального ОЗС Владимир Быков.

- В ближайшее время мы подготовим и внесем на рассмотрение Законодательного собрания Кировской области поправки в наши новые региональные законы, которые будут касаться прежде всего работников образования, здравоохранения и граждан, проживающих в сельской местности, которые получают льготы на опалу услуг ЖКХ, оплаты взносов за капитальный ремонт, оплаты имущественных налогов, - заявил Игорь Васильев. - Сейчас в формулировке федерального закона прописано «льгота предоставляется по достижении пенсионного возраста», а мы предлагаем в региональных законах заменить ее на формулировку «льгота предоставляется по достижении женщинами 55 лет, а мужчинами - 60 лет». Все льготы, положенные сейчас пенсионерам, будут сохраняться.

В ближайшие дни предложение правительства Кировской области будет передано в Законодательное собрание на рассмотрение.

- Я бы просил депутатов оперативно сработать и как можно быстрее принять эти изменения, - заявил губернатор.

Председатель Заксобрания, секретарь регионального отделения фракции «Единая Россия» Владимир Быков уверил, что изменения примут максимально быстро.

- Эти изменения вносятся для того, чтобы люди могли получать льготы по достижении 55 лет женщинами и 60 - мужчинами, - сказал Владимир Васильевич. - Поправки будут внесены сразу в несколько областных законов. В частности, закон «Об образовании», закон «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий» и закон «О социальном обслуживании граждан». Ожидаем, что поправки будут внесены в Законодательное собрание на этой неделе, и депутаты рассмотрят (и уверен, одобрят) их в двух чтениях на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 20 сентября. Подчеркну: наша задача - сохранить объем региональных льгот для людей на сегодняшнем уровне, учтя все категории граждан, которые сегодня имеют право на меры социальной поддержки.

Также губернатор напомнил, что сейчас есть ряд категорий работников, которые имеют право на досрочный выход на пенсию, они и льготы получают раньше. Для этих людей право досрочного получения льгот сохраниться. В законе это будет учтено.

Напомним, что законопроект об изменении пенсионного возраста Госдума будет рассматривать в третьем чтении лишь 24 сентября. А в Кировской области поправки будут рассмотрены раньше - 20 сентября. Законно ли это и что будет, если на федеральном уровне поправки не будут одобрены, а регион уже утвердил свои?

- Это поправки в наши региональные законы. Мы можем принять их и до принятия поправок в федеральный закон, - заверил Владимир Быков. - Мы этими поправками не меняем суть регионального закона. Мы сохраняем льготы, которые и сейчас есть, причем сейчас этими льготами пользуются люди при достижении 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). В региональном законе это и остается. Просто в законе будет изменена формулировка и прописан именно возраст.

Также сейчас в Кировской области инициативная группа собирает подписи для проведения народного референдума по изменению пенсионного возраста. Губернатор высказал свое мнение к этой процедуре.

- В процессе подготовки изменений мы проводили обсуждение вопроса с широким кругом общественных организаций, отраслевыми организациями, трудовыми коллективами. В том числе с организацией профсоюзов. Поэтому тот законопроект, который уже принимало Законодательное собрание области, оно уже учитывало мнение коллективов работников. И часть тех предложений, которые высказывали люди, уже учтены президентом. Это все, что я могу сказать. Инициативная группа зарегистрирована, как она дальше будет двигаться в соответствии с законом, посмотрим.